खुर्जा में जन्मदिन की पार्टी में ट्रिपल मर्डर: दोस्तों ने ही दोस्तों को मारी गोली

खुर्जा में एक जिम में जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली विवाद के बाद जन्मदिन मनाने वाले युवक और उसके साथियों ने तीन दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में शनिवार देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक जिम में जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मोहल्ला सुभाष रोड पर स्थित जिम में चल रही जन्मदिन की पार्टी में, जन्मदिन मनाने वाले युवक और उसके साथियों ने अपने ही तीन दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात देर रात लगभग 12 बजे हुई, जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। मृतकों की पहचान मनीष, आकाश और अमरदीप के रूप में हुई है, जो मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। इस ट्रिपल मर्डर की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है और शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधीक्षक देहात, अंतरिक्ष जैन के अनुसार, शनिवार रात खुर्जा के सुभाष रोड स्थित जिम में जीतू नामक युवक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पार्टी में डीजे की धुन पर नाच-गाना और हंसी-मजाक का माहौल था। चश्मदीदों के बयान के अनुसार, मनीष, आकाश और अमरदीप ने जन्मदिन मना रहे युवक, जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया। इस पर जीतू और उसके कुछ साथी भड़क गए और उनके बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। विवाद धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गया, जिसके बाद जन्मदिन मनाने वाले युवक और उसके गुर्गों ने तमंचे निकाल लिए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से जिम में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावरों ने मनीष, आकाश और अमरदीप को निशाना बनाया और उन पर गोलियां बरसा दीं, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी भी खुर्जा पहुंचने वाले हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और इलाके में दबिश दी जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मृतक युवकों के परिजनों में गहरा शोक है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, जिम को सील कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों मृतक, मनीष, आकाश और अमरदीप, एक ही परिवार से थे। मनीष, जीतू का चचेरा भाई था, जबकि अमरदीप मनीष का भतीजा था और आकाश अमरदीप का भतीजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों मृतक एक स्थानीय भाजपा नेता के परिजन थे। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कानून के कठघरे में लाया जा सके। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और लोग इस बात पर हैरान हैं कि एक जन्मदिन की पार्टी कैसे इतनी भयानक त्रासदी में बदल गई। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.
उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में शनिवार देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक जिम में जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मोहल्ला सुभाष रोड पर स्थित जिम में चल रही जन्मदिन की पार्टी में, जन्मदिन मनाने वाले युवक और उसके साथियों ने अपने ही तीन दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात देर रात लगभग 12 बजे हुई, जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। मृतकों की पहचान मनीष, आकाश और अमरदीप के रूप में हुई है, जो मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। इस ट्रिपल मर्डर की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है और शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधीक्षक देहात, अंतरिक्ष जैन के अनुसार, शनिवार रात खुर्जा के सुभाष रोड स्थित जिम में जीतू नामक युवक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पार्टी में डीजे की धुन पर नाच-गाना और हंसी-मजाक का माहौल था। चश्मदीदों के बयान के अनुसार, मनीष, आकाश और अमरदीप ने जन्मदिन मना रहे युवक, जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया। इस पर जीतू और उसके कुछ साथी भड़क गए और उनके बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। विवाद धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गया, जिसके बाद जन्मदिन मनाने वाले युवक और उसके गुर्गों ने तमंचे निकाल लिए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से जिम में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावरों ने मनीष, आकाश और अमरदीप को निशाना बनाया और उन पर गोलियां बरसा दीं, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी भी खुर्जा पहुंचने वाले हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और इलाके में दबिश दी जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मृतक युवकों के परिजनों में गहरा शोक है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, जिम को सील कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों मृतक, मनीष, आकाश और अमरदीप, एक ही परिवार से थे। मनीष, जीतू का चचेरा भाई था, जबकि अमरदीप मनीष का भतीजा था और आकाश अमरदीप का भतीजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों मृतक एक स्थानीय भाजपा नेता के परिजन थे। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कानून के कठघरे में लाया जा सके। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और लोग इस बात पर हैरान हैं कि एक जन्मदिन की पार्टी कैसे इतनी भयानक त्रासदी में बदल गई। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें
खुर्जा ट्रिपल मर्डर जन्मदिन पार्टी गोलीबारी हत्या पुलिस