खुर्जा तिहरे हत्याकांड: सफेदपोश बनने की चाहत में अपराधी का अंत

बुलंदशहर के खुर्जा में हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी की मुठभेड़ में मौत हो गई। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अपराध की दुनिया में उतरने की कहानी सामने आई है। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

बुलंदशहर के खुर्जा में हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी की कहानी एक अपराध ी के अंत से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी असीम राजनीति क महत्वाकांक्षाओं ने उसे जेल की सलाखों तक नहीं, बल्कि श्मशान घाट तक पहुंचा दिया। बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया जीतू सैनी एक सफेदपोश बनने का सपना देख रहा था। बसपा से चेयरमैन चुनाव का टिकट न मिलने पर उसने बसपा से किनारा कर लिया और अन्य पार्टियों में संपर्क साधना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार, जीतू सैनी इलाके में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित होने के लिए बेताब था और जानता था कि राजनीति क संरक्षण का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसी चाहत में उसने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। निकाय चुनाव के दौरान उसने बसपा से टिकट पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अन्य समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टिकट न मिलने से निराश होकर जीतू ने बसपा से दूरी बना ली, लेकिन सत्ता की लालसा कम नहीं हुई। इसके बाद उसने एक अन्य प्रभावशाली पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दीं। उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, लेकिन जब कपड़ों का कारोबार मंदा होने लगा, तो उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का रास्ता अपनाया। बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ ने उसके सफेदपोश बनने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जहां कभी चहल-पहल रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के आसपास की दुकानें बंद हैं। हत्यारोपी जीतू सैनी की मुठभेड़ में हुई मौत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उसके घर पर परिवार को सांत्वना देने तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने और बात करने से कतरा रहे हैं। जीतू का घर फूटा दरवाजा पंजाबियान मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय के सामने ही है। बृहस्पतिवार दोपहर से ही मोहल्ले में शोक का माहौल है। जीतू सैनी के घर पर परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग उनके घर जाने से हिचकिचा रहे हैं। कुछ लोग दूर से ही घर के अंदर झांककर चले जा रहे हैं, लेकिन परिवार से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बृहस्पतिवार सुबह मुठभेड़ के बाद जीतू सैनी के घर और आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अब उसी मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। हत्यारोपी जीतू सैनी के परिवार के लिए यह घटना एक धब्बा बन गई है। तिहरे हत्याकांड और मुठभेड़ में जीतू सैनी की मौत के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने जीतू सैनी के घर के अलावा गली, पंजाबियान और फूटा दरवाजा मोहल्ले में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीओ शोभित कुमार ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। पंजाबियान मोहल्ला निवासी मृतक मनीष के भाई संजय सैनी को जब जानकारी मिली कि एक आरोपी मनीष यादव ने बुलंदशहर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो वह दुखी हो गए। पूर्व सभासद और मनीष के भाई संजय सैनी ने बताया कि वे लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए गली और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने कैमरा मैकेनिक को गली की शुरुआत से लेकर घरों के बाहर के स्थानों को चिह्नित करने के लिए कहा है। बेहतर क्षमता वाले कैमरे मेरठ से मंगवाए जा रहे हैं। तिहरे हत्याकांड में आरोपी मनीष ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा में सुभाष मार्ग स्थित आरजेएस जिम में 25 अप्रैल की रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए तिहरे हत्याकांड के एक आरोपी मनीष ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य आरोपी जीतू सैनी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मामले में 11 आरोपियों में से पांच को जेल भेज दिया गया है और चार अभी भी फरार हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दबिश दे रही हैं। फूटा दरवाजा पंजाबियान मोहल्ला निवासी जीतू सैनी का 25 अप्रैल को जन्मदिन था। जीतू सैनी ने अपने दोस्तों के लिए मयंक सैनी की पॉटरी फैक्ट्री पर शराब पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में जीतू सैनी ने अपने दोस्त बुर्ज उस्मान पंजाबियान मोहल्ला निवासी अमरदीप (35) को नहीं बुलाया था। जब अमरदीप को इस बारे में पता चला, तो वह 25 अप्रैल की रात करीब नौ बजे सुभाष मार्ग स्थित आरजेएस फिटनेस जिम पहुंचा, जहां जीतू और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वहां जीतू सैनी ने जन्मदिन का केक काटा और साथियों के साथ फैक्ट्री में शराब पीने चला गया। अमरदीप उसके साथ नहीं गया, इसलिए जीतू ने उसे फोन करके बुलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। लगभग दस बजे जीतू और उसके दोस्त शराब के नशे में जिम पर दोबारा आए। इस दौरान जीतू और अमरदीप के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने बीच-बचाव करके मामला शांत करा दिया। जीतू वहां से चला गया। जिम में केवल अमरदीप, उनके ताऊ का बेटा मनीष (32) और भतीजा आकाश (20) रह गए। लगभग सवा 11 बजे जीतू पिस्टल लेकर अपने साथियों के साथ जिम पर तीसरी बार आया। वहां उसने शराब के नशे और गाली-गलौज के बाद आवेश में आकर अमरदीप, मनीष और आकाश के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह जिम की सीसीटीवी डीवीआर लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर डीआईजी कलानिधि नैथानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। अमरदीप के पिता सरूप सैनी की तहरीर पर पुलिस ने जीतू सैनी , जीतू के भाई रवि सैनी, मयंक सैनी, मयंक का भाई रिंकू सैनी, नरेश उर्फ देवा, भारत सैनी, मनीष, जिम संचालक रूपा उर्फ रूपेश, अनुज और सौरभ उर्फ सीटू के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। सोमवार सुबह, 27 अप्रैल को पुलिस ने रूपेश, नरेश उर्फ देवा और मयंक को गिरफ्तार किया। 28 अप्रैल को.





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