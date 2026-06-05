गाजियाबाद में खोड़ा में जुमे पर अलर्ट जारी किया गया है। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए 1000 जवान तैनात किए गए हैं। छावनी में तब्दील हुई कॉलोनी में 19 मस्जिदों पर नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस, पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ की बटालियन समेत एक हजार पुलिसकर्मी क्षेत्र में तैनात रहेंगे।

गाजियाबाद: खोड़ा में जुमे पर अलर्ट , सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए 1000 जवान तैनात; छावनी में तब्दील हुई कॉलोनी शुक्रवार को 19 मस्जिद ों पर नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस , पीएसी , आरएएफ , आरआरएफ की बटालियन समेत एक हजार पुलिस कर्मी क्षेत्र में तैनात रहेंगे। साथ ही पूरे क्षेत्र की ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। खोड़ा में 19 मस्जिद और चार मदरसे हैं। इनमें से दो मदरसों को सील किया जा चुका है और एक पर नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का सहयोग कर नमाज शांतिपूर्ण ढंग से कराने की बात कही है। सूर्या हत्याकांड के बाद कुछ हिंदू संगठनों की ओर से जुमे की नमाज न करने देने की चेतावनी दी गई है। उसी के मद्देनजर खोड़ा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। खोड़ा पुलिस के तीन दिवसीय सत्यापन अभियान में हिस्ट्रीशीटर समेत 1600 अपराधियों को चिंहित किया गया। इस दौरान पुलिस ने 45 गैंगस्टर की कुंडली निकालकर उनको रडार पर लिया है। इन सभी के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करते हुए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

गाजियाबाद: खोड़ा में जुमे पर अलर्ट, सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए 1000 जवान तैनात; छावनी में तब्दील हुई कॉलोनी शुक्रवार को 19 मस्जिदों पर नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस, पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ की बटालियन समेत एक हजार पुलिसकर्मी क्षेत्र में तैनात रहेंगे। साथ ही पूरे क्षेत्र की ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। खोड़ा में 19 मस्जिद और चार मदरसे हैं। इनमें से दो मदरसों को सील किया जा चुका है और एक पर नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का सहयोग कर नमाज शांतिपूर्ण ढंग से कराने की बात कही है। सूर्या हत्याकांड के बाद कुछ हिंदू संगठनों की ओर से जुमे की नमाज न करने देने की चेतावनी दी गई है। उसी के मद्देनजर खोड़ा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। खोड़ा पुलिस के तीन दिवसीय सत्यापन अभियान में हिस्ट्रीशीटर समेत 1600 अपराधियों को चिंहित किया गया। इस दौरान पुलिस ने 45 गैंगस्टर की कुंडली निकालकर उनको रडार पर लिया है। इन सभी के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करते हुए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी





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