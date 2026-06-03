गाजियाबाद के खोड़ा में बढ़ती अपराधी गतिविधियाँ, धार्मिक कट्टरता और अवैध निर्माण से स्थानीय जनसंख्या पर गंभीर असर, एवं नई सत्यापन अभियान की आवश्यकता।

गाजीाबाद के खोड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति कई सामाजिक और सुरक्षा समस्याओं की जटिल जाल बुन रही है। 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाली यह कॉलोनी, तीन जिलों की सीमा और दिल्ली के निकटता के कारण अपराध ियों के लिये एक सुरक्षित आश्रय बन गई है। यहाँ की भूलभुलैया जैसी संकरी गलियों में भूमाफिया, जमीन माफिया और हथियार माफिया की सक्रियता ने स्थानीय जनता को भय और असुरक्षा की स्थिति में धकेल दिया है। विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग यहाँ बसे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जिहादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरता के उग्र प्रवाह ने सामाजिक ताना‑बाना को सुनसान कर दिया है। इस प्रवृत्ति को समझने के लिये कई घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। पहले, सूर्या चौहान पर बकरीद के दिन कट्टरवादी समूह द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिसमें झगड़े में शामिल असद और उसके पिता नवाब सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असद को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसी तरह, फरवरी 2026 में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका आरोपियों में सगे भाई जीशान और गुलफाम को पुलिस ने मार गिराया। यह हमले भी स्थानीय बुनियादी असुरक्षा को उजागर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मतांतरण, धोखाधड़ी और यौन शोषण की घटनाएँ भी सामने आई हैं। जुलाई 2023 में पुलिस ने बड़े पैमाने पर मतांतरण का पर्दाफाश किया, जिसमें मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, अब्दुल्ला अहमद उर्फ सौरभ खुराना और मोहम्मद मुशीर सहित पाँच आरोपी ग्रिफ़्तार हुए। इन अपराध ियों ने फरीदाबाद के एक मेडिकल सेंटर से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर युवतियों को पक्षपातपूर्ण मतांतरित किया। इसी प्रकार, यूट्यूबर मनी मराज ने अपनी सहकर्मी को धोखा देकर दुष्कर्म किया, तथा आदिवासी धार्मिक परम्पराओं को धूमिल करने के लिये गोमांस खिलाने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी घटनाओं के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्या चौहान के हत्याकांड पर तीव्र प्रतिक्रिया दी और खोड़ा में सत्यापन अभियान चलाने का आदेश दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध निर्माण , अनियमित मदरसे और अज्ञात मकानों की जाँच कर अपराध ियों को पहचानना और उनका सामना करना है। हालांकि, पिछले वर्षों में प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये प्रयास केवल बड़े‑मोटे मामलों के बाद ही तेज होते रहे हैं, जबकि रोज़मर्रा की चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया गया। खोड़ा की आबादी में बिहार, बंगाल, पूर्वांचल, झारखंड आदि के प्रवासी शामिल हैं, और इनके बड़े समूह ने यहाँ के सामाजिक ताने‑बाने को बदलते हुए आपराधिक नेटवर्क का निर्माण किया है। बिना पते वाले 42‑वर्षीय मकान अब पहचान की प्रक्रिया में हैं, जिससे भविष्य में अपराध ियों के लिए छिपना मुश्किल हो सकेगा। यदि समय‑समय पर सत्यापन अभियानों को निरंतर चलाया जाए, तो पुलिस और प्रशासन को अपराध के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है, और क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा.

गाजीाबाद के खोड़ा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति कई सामाजिक और सुरक्षा समस्याओं की जटिल जाल बुन रही है। 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाली यह कॉलोनी, तीन जिलों की सीमा और दिल्ली के निकटता के कारण अपराधियों के लिये एक सुरक्षित आश्रय बन गई है। यहाँ की भूलभुलैया जैसी संकरी गलियों में भूमाफिया, जमीन माफिया और हथियार माफिया की सक्रियता ने स्थानीय जनता को भय और असुरक्षा की स्थिति में धकेल दिया है। विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग यहाँ बसे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जिहादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरता के उग्र प्रवाह ने सामाजिक ताना‑बाना को सुनसान कर दिया है। इस प्रवृत्ति को समझने के लिये कई घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। पहले, सूर्या चौहान पर बकरीद के दिन कट्टरवादी समूह द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिसमें झगड़े में शामिल असद और उसके पिता नवाब सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असद को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसी तरह, फरवरी 2026 में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका आरोपियों में सगे भाई जीशान और गुलफाम को पुलिस ने मार गिराया। यह हमले भी स्थानीय बुनियादी असुरक्षा को उजागर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मतांतरण, धोखाधड़ी और यौन शोषण की घटनाएँ भी सामने आई हैं। जुलाई 2023 में पुलिस ने बड़े पैमाने पर मतांतरण का पर्दाफाश किया, जिसमें मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, अब्दुल्ला अहमद उर्फ सौरभ खुराना और मोहम्मद मुशीर सहित पाँच आरोपी ग्रिफ़्तार हुए। इन अपराधियों ने फरीदाबाद के एक मेडिकल सेंटर से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर युवतियों को पक्षपातपूर्ण मतांतरित किया। इसी प्रकार, यूट्यूबर मनी मराज ने अपनी सहकर्मी को धोखा देकर दुष्कर्म किया, तथा आदिवासी धार्मिक परम्पराओं को धूमिल करने के लिये गोमांस खिलाने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी घटनाओं के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्या चौहान के हत्याकांड पर तीव्र प्रतिक्रिया दी और खोड़ा में सत्यापन अभियान चलाने का आदेश दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध निर्माण, अनियमित मदरसे और अज्ञात मकानों की जाँच कर अपराधियों को पहचानना और उनका सामना करना है। हालांकि, पिछले वर्षों में प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये प्रयास केवल बड़े‑मोटे मामलों के बाद ही तेज होते रहे हैं, जबकि रोज़मर्रा की चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया गया। खोड़ा की आबादी में बिहार, बंगाल, पूर्वांचल, झारखंड आदि के प्रवासी शामिल हैं, और इनके बड़े समूह ने यहाँ के सामाजिक ताने‑बाने को बदलते हुए आपराधिक नेटवर्क का निर्माण किया है। बिना पते वाले 42‑वर्षीय मकान अब पहचान की प्रक्रिया में हैं, जिससे भविष्य में अपराधियों के लिए छिपना मुश्किल हो सकेगा। यदि समय‑समय पर सत्यापन अभियानों को निरंतर चलाया जाए, तो पुलिस और प्रशासन को अपराध के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है, और क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा





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