ख्वाजा आसिफ का बयान: ईरान में सीजफायर पर पाक की खुशी, भारत के खिलाफ उगला जहर

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर का स्वागत किया, लेकिन साथ ही भारत और इजरायल को मुस्लिमों का दुश्मन बताया। उन्होंने मुस्लिम दुनिया से शांति बनाए रखने और खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका - ईरान के बीच जंगबंदी कामयाब होगी। उन्होंने खासतौर से मुस्लिम दुनिया से सीजफायर की 'रक्षा' करने और क्षेत्र में शांति के लिए खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रही लड़ाई में बुधवार को सीजफायर हुआ है। उन्होंने इस दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया और इजरायल और भारत को मुस्लिमों

का सबसे बड़ा दुश्मन बताया।\पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को ईरान में सीजफायर के मुद्दे पर नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा, 'अल्लाह करे कि हम शांति और सुलह स्थापित करने में सफल हों। ईरान में जंगबंदी बहुत खुशी की बात है लेकिन मुस्लिम उम्माह (इस्लामिक वर्ल्ड) को इसकी रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। मुस्लिम दुनिया को शांति के लिए पैदा होने वाले खतरों से चौकस होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खाड़ी के दोनों ओर भाई होने के नाते हम शांति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में अमन पर जोर दिया गया है। हमारी मौजूदा उपलब्धियों ने इस्लामाबाद को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रक्षा मंत्री आसिफ ने वैश्विक स्तर पर इजरायल के बढ़ते प्रभाव के प्रति इस्लामाबाद और इस्लामी दुनिया को आगाह किया। आसिफ ने कहा कि इजरायल का प्रभाव पूरे यूरोप, अमेरिका और अरब जगत में फैल चुका है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास इसका विरोध करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अहम मौका है। ख्वाजा आसिफ ने एक ओर इस्लामी वर्ल्ड में पाकिस्तान की अग्रणी भूमिका की बात कही तो वहीं भारत और इजरायल को मुस्लिमों का दुश्मन बता डाला। आसिफ ने कहा कि इस्लामी दुनिया को अपने दुश्मनों को साफतौर पर पहचान लेना चाहिए। मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन दक्षिण एशिया में भारत और खाड़ी क्षेत्र में इजरायल है।\ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सीनियर नेताओं में शुमार हैं लेकिन बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से भारत को लेकर ख्वाजा आसिफ बयान देते रहे हैं। बीते साल मई में भारत-पाकिस्तान की चार दिन लड़ाई के बाद से ख्वाजा आसिफ ने लगातार कभी हमले करने तो कभी तबाही मचाने की गीदड़भभकी भारत को दी है। ईरान में सीजफायर कराने को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के स्पीकर अयाज सादिक ने भी बड़ी उपलब्धि कहा है। सादिक ने कहा, 'अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम एक ऐतिहासिक सम्मान और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र के लिए गर्व का पल है। पाकिस्तान की सच्ची कोशिशें रंग लाई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा इसी बात का सबूत है कि इस्लामाबाद ने शानदार काम करके दिखाया है। आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 'खाड़ी के दोनों ओर भाई होने के नाते' शांति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान इस तरह से काम कर रहा है क्योंकि इस्लाम में शांति पर जोर दिया गया है। आसिफ ने इस्लामी दुनिया को इजरायल के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया और कहा कि इसका विरोध करने में पाकिस्तान के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है





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