गंगा एक्सप्रेसवे: उत्तर प्रदेश में विकास की नई रफ्तार

प्रधानमंत्री मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। 36,402 करोड़ की लागत से बना यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा और मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा को आसान बनाएगा।

उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना न केवल एक सड़क का निर्माण है, बल्कि 'नए उत्तर प्रदेश ' की प्रगति की गति को तेज करने का एक प्रयास है। लगभग 36,402 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (700 किमी) से पहले बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा, जिससे मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा का समय 11 घंटे से घटकर 6-7 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना से लगभग 519 गांव जुड़ेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे पर 14 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, जो आधुनिक और डिजिटल तकनीक से लैस होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हाई-टेक कैमरे शामिल हैं जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फास्टैग टोल कलेक्ट कर लेंगे। 'नो-स्टॉप टोल कलेक्शन सिस्टम' से टोल प्लाजाओं पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, और वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क के आसपास कटीले तारों से फेंसिंग की जा रही है ताकि मवेशियों को सड़क पर आने से रोका जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 9 फेसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, ढाबा, मोटेल, डॉरमेट्री, ट्रामा सेंटर और टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, मोटर व्हीकल सर्विस सेंटर और पार्किंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेडियम लाइट, ब्लिंकर्स और स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं, ताकि रात में भी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह एक्सप्रेसवे किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण गेमचेंजर साबित होगा, जिससे फसलों को तेजी से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा और बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा। प्रयागराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% हिस्सा रखता है, और गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यह आंकड़ा 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और इसे देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना न केवल एक सड़क का निर्माण है, बल्कि 'नए उत्तर प्रदेश' की प्रगति की गति को तेज करने का एक प्रयास है। लगभग 36,402 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (700 किमी) से पहले बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा, जिससे मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा का समय 11 घंटे से घटकर 6-7 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना से लगभग 519 गांव जुड़ेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे पर 14 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, जो आधुनिक और डिजिटल तकनीक से लैस होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हाई-टेक कैमरे शामिल हैं जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फास्टैग टोल कलेक्ट कर लेंगे। 'नो-स्टॉप टोल कलेक्शन सिस्टम' से टोल प्लाजाओं पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, और वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क के आसपास कटीले तारों से फेंसिंग की जा रही है ताकि मवेशियों को सड़क पर आने से रोका जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 9 फेसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, ढाबा, मोटेल, डॉरमेट्री, ट्रामा सेंटर और टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, मोटर व्हीकल सर्विस सेंटर और पार्किंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें रेडियम लाइट, ब्लिंकर्स और स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं, ताकि रात में भी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह एक्सप्रेसवे किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण गेमचेंजर साबित होगा, जिससे फसलों को तेजी से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा और बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा। प्रयागराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% हिस्सा रखता है, और गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यह आंकड़ा 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और इसे देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





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गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

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