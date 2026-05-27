गंगा एक्सप्रेस वे पर खतरनाक स्टंट, टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर जबरन निकल गए युवक

गंगा एक्सप्रेस वे पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवकों ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों को गोल-गोल घुमाया और टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर जबरन निकल गए।

मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस वे पर करीब 10 थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में आए युवक ों ने खतरनाक स्टंट किए। इसके बाद टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर जबरन निकल गए। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक ों ने गंगा एक्सप्रेस-वे पर बीचों बीच रास्ता रोककर थार, स्कॉर्पियो से स्टंट किए हैं। काफी देर तक गाड़ियों को फिल्मी अंदाज में वहीं बीच एक्सप्रेस वे पर गोल-गोल घुमाया गया। इतना ही नहीं ये युवक टोल बैरियर तोड़कर भाग गए। पूरे वीडियो में हुड़दंग और स्टंट िंग का फिल्मी अंदाज पूरा नजर आ रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पहले युवक ों ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां खड़ी करके रील बनाई। इसमें सभी गाड़िया दिख रही है। वीडियो मेरठ निवासी चौधरी रूपक गुर्जर नामक युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है। जिसमें स्टंट वाली गाड़ियों भी नजर आ रही हैं। एक्सप्रेस वे पर करीब 10 थार और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियों में युवक पहुंचे। पहले उन्होंने एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों को गोल घुमाया। बाद में खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ आगे जाकर यू-टर्न लिया और वापस टोल प्लाजा की ओर बढ़े। एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ियों में करीब आधे घंटे तक बेखौफ होकर स्टंट किए गए और सोशल मीडिया के लिए रील भी बनाई गईं। बीच एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों को गोल-गोल घुमाते रहे। इसके बाद जब ये गाड़ियां वापस टोल प्लाजा पर पहुंचीं और कर्मियों ने नियमानुसार टोल की मांग की, तो कार सवारों ने बैरियर को तोड़ दिया और बिना भुगतान किए जबरन निकल गए। वीडियो बुधवार का है। जो मेरठ की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे के एंट्री का है। सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल जिसने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक तकनीक से लैस बताया जाता है, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा को लेकर अभी भी पुख्ता इंतजामों की कमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर किलोमीटर पर लगे कैमरे इन घटनाओं को रोकने में सक्षम हैं या सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित हैं?

इस मामले में टोल प्लाजा प्रबंधन ने थाने में स्टंट करने, रील बनाने और टोल का बैरियर तोड़कर जबरन निकलने के संबंध में तहरीर दी है। सीओ किठौर प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि कैमरों की फुटेज देखकर कार और उनके मालिकों की पहचान की जा रही है। आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगा एक्सप्रेस वे में बिजौली गांव के लोगों की सबसे ज्यादा जमीनें गई हैं। जिसका उन्हें तगड़ा मुआवजा मिला है। लगभग 830 करोड़ की मुआवजे की रकम क्षेत्र में मिली है। इस रकम के आने के बाद से गांवों में रहने वाले परिवारों की काया पलट गई है। गांवों में डिफेंडर, स्कार्पियो, थार जैसी महंगी गाड़ियां आ चुकी हैं। मकानों में भी लिफ्ट लग चुकी है। अचानक बदले आर्थिक हालातों के चलते युवा स्टंटिंग और फिल्मी स्टाइल में रहने का शौक पूरा कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के खरखौदा के बिजौली गांव से शुरू होता है। एंट्री प्वाइंट से खड़खड़ी टोल लगभग दो से ढाई किमी की दूरी पर है। जहां ये पूरा वाकया हुआ है। आज बुधवार को सुबह ही एसएसपी अविनाश पांडे ने खरखौदा थाने के इंस्पेक्टर राजपाल सिंह को सस्पेंड किया है। गुमशुदा महिला के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित कर दिया। इसके बाद एक्सप्रेस वे पर ये हुड़दंग मचाया गया है। AC में हंता जैसे वायरस से रातभर खांस रहे लोग, उल्टी-लूज मोशन आ रहा, लंग्स पर अटैक; इन जगहों पर रहने से बचें लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार खांसी और जुकाम के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 28 वर्षीय निखिल भी कई दिनों से लगातार खांसी से परेशान हैं। हालत यह है कि रातभर खांसने की वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। परेशान होकर वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गर्मी, धूल, प्रदूषण और संक्रमण को इसकी बड़ी वजह बताया। हीट वेव से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाबांका के बौसी-दुमका मुख्य मार्ग पर पेड़ गिराहरियाणा में पेयजल संकट पर 4 अफसर सस्पेंडबाघों की डाइट बदली, पक्षी खा रहे 3 किलो तरबू





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