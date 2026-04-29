गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन: 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, अत्याधुनिक सुरक्षा और सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 हजार 230 करोड़ रुपये की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांवों से जुड़ेगा. एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक टोल और चालान प्रणाली, सुरक्षा सुविधाएं और हर 50 किलोमीटर पर फूड प्लाजा और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे का आज से उद्घाटन हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. इस एक्सप्रेसवे की लागत 36 हजार 230 करोड़ रुपये है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा.

इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है. यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इस एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक टोल और चालान प्रणाली लागू की गई है, जिसमें हाईटेक कैमरे और कंट्रोल रूम का उपयोग किया गया है. इन कैमरों के माध्यम से गाड़ियों की गति, हेलमेट का उपयोग और सीट बेल्ट की जांच की जा सकती है.

अगर कोई नियम का उल्लंघन होता है, तो चालान सीधे वाहन मालिक के पते पर भेजा जाएगा. इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन चलाए जा सकते हैं. इसके साथ ही, टोल प्लाजा भी अत्याधुनिक हैं और धनुष के आकार के भव्य डिजाइन में बनाए गए हैं. प्रत्येक टोल प्लाजा के पास एक कंट्रोल रूम है, जहां हाईटेक कैमरे और तकनीक के माध्यम से गतिविधियों पर नजर रखी जाती है.

इन कैमरों का रेजोल्यूशन इतना अच्छा है कि अगर कोई बाइक राइडर बिना हेलमेट के एक्सप्रेसवे पर आ जाता है, तो उसकी तस्वीर भी कैप्चर हो जाएगी और चालान तुरंत जारी किया जाएगा. एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए भी पूरी तैयारी की गई है. अगर कोई दुर्घटना या इमरजेंसी होती है, तो इसके लिए एंबुलेंस, क्रेन्स और इमरजेंसी वाहन उपलब्ध हैं. हर 30 किलोमीटर पर ऐसी सुविधाएं हैं.

इसके अलावा, हर 50 किलोमीटर पर एक फूड प्लाजा है, जहां फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, देसी ढाबा, बच्चों के लिए प्ले एरिया, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं. यहां 400 वाहनों की पार्किंग क्षमता है, जबकि ट्रक और बस चालकों के लिए मुफ्त डॉर्मेट्री भी उपलब्ध हैं. यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और इस रूट पर 12 जिले और 519 गांव जुड़ेंगे.

इस एक्सप्रेसवे पर हर जिले तक पहुंचने के लिए इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिससे किसी भी दिशा में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधा जुड़ाव संभव होगा. इसके जरिये दिल्ली से सीधा बिहार तक जाया जा सकता है. इस एक्सप्रेसवे पर 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा पूरी की जा सकती है





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