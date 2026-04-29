गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन: उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे राज्य के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां में एक विशाल जनसभा में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के विकास को गति प्रदान करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर बने विशेष हेलीपैड पर उतरा, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राष्ट्र को यह एक्सप्रेसवे समर्पित किया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए हरदोई में एक लाख से अधिक लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह बना रहा और वे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत एक पौधा लगाया। इसके बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे का नाम ‘गंगा’ रखने के लिए खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मां गंगा हजारों वर्षों से देश और उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं, उसी प्रकार यह एक्सप्रेसवे भी प्रदेश की प्रगति का नया आधार बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना में विकास के दृष्टिकोण के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी दर्शन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और यह मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है – मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई , उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन जिलों के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, जिससे परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि टोल प्लाजा, सर्विस लेन, और आपातकालीन सहायता केंद्र। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा, यह एक्सप्रेसवे पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ता है। यह परियोजना ‘सबका साथ, सबका विकास , सबका विश्वास’ की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। यह एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने में भी सहायक होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां में एक विशाल जनसभा में देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के विकास को गति प्रदान करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर बने विशेष हेलीपैड पर उतरा, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राष्ट्र को यह एक्सप्रेसवे समर्पित किया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए हरदोई में एक लाख से अधिक लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह बना रहा और वे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत एक पौधा लगाया। इसके बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे का नाम ‘गंगा’ रखने के लिए खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मां गंगा हजारों वर्षों से देश और उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं, उसी प्रकार यह एक्सप्रेसवे भी प्रदेश की प्रगति का नया आधार बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना में विकास के दृष्टिकोण के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी दर्शन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और यह मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है – मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन जिलों के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, जिससे परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि टोल प्लाजा, सर्विस लेन, और आपातकालीन सहायता केंद्र। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा, यह एक्सप्रेसवे पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ता है। यह परियोजना ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। यह एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने में भी सहायक होगा





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