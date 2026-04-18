गंगा एक्सप्रेसवे: सुरक्षा, सुविधा और आपातकालीन तैयारी का संगम

गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला है, न केवल यातायात की गति को बढ़ाएगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आपातकालीन स्थितियों के लिए भी तैयार है। इसमें रंबल स्ट्रिप्स, सीसीटीवी निगरानी, और आपातकालीन विमान लैंडिंग पट्टियों जैसी अनूठी विशेषताएं शामिल हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे , पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर राज्य के प्रमुख शहर प्रयागराज तक, अब सुरक्षा , सुविधा और आपातकालीन तैयारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए लगभग तैयार है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधिशासी अभियंता राकेश के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम अंतिम चरण में है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरठ से प्रयागराज के बीच कुल 15 टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं, जिन पर कर्मचारियों की तैनाती और आवश्यक साइनबोर्ड लगा दिए

गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन निर्धारित गति सीमा का पालन करें। एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ-हापुड़ रोड पर स्थित गांव बिजौली से होगी, और यहां से मात्र चार किलोमीटर दूर खड़खड़ी में पहला टोल प्लाजा स्थित होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा का समय और भी कम हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पूरे एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क से लैस किया गया है, जो हर इंच की निगरानी करेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, वाहनों से खतरनाक स्टंट करने वाले या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कैमरों में कैद कर लिया जाएगा। यह व्यापक निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले सभी नागरिक सुरक्षित रहें। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे पर रंबल स्ट्रिप्स भी लगाई गई हैं। ये स्ट्रिप्स उन चालकों को सचेत करने का काम करेंगी जो लंबी यात्रा के दौरान थकान का अनुभव कर रहे होते हैं। इन रंबल स्ट्रिप्स से होने वाली हलचल चालक को तुरंत जगाएगी, जिससे थकान के कारण होने वाले गंभीर हादसों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे सफर पर निकलते हैं और जिन पर अक्सर थकान का प्रभाव पड़ सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे की एक अनूठी और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आपातकालीन उपयोगिता है। यह केवल वाहनों के आवागमन के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों के लिए एक हवाई पट्टी के रूप में भी कार्य करेगा। एक्सप्रेसवे पर चार ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां विशेष रूप से हवाई पट्टियां विकसित की गई हैं। इनमें से एक सबसे लंबी पट्टी शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी तैयार की गई है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेना को विषम परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। उद्घाटन से एक दिन पहले, बिजौली स्थित इंटरचेंज पर मिट्टी के सभी अवरोध हटा दिए जाएंगे, जिससे मार्ग सुगम हो सके। वर्तमान में, उद्घाटन की प्रतीक्षा में, इंटरचेंज के सभी मार्ग मिट्टी डालकर बंद रखे गए हैं। किसी को भी एक्सप्रेसवे पर पैदल चलने या अपने निजी वाहनों को दौड़ाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ न हो जाए। उद्घाटन के बाद, यात्री 120 किमी प्रति घंटे की गति से इस आधुनिक एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भर सकेंगे, जो सीसीटीवी कैमरों, पथ प्रकाश, हरियाली और पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित है। यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश मोगा ने इस बात पर जोर दिया है कि एक्सप्रेसवे अब जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित और उपयोग के लिए तैयार है





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