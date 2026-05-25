गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए, अधिकमास में गंगा दशहरा मनाया गया, सोमवार को अधिकमास में यमुना घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई गई
गंगा दशहरा पर श्रद्धालु ओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी, चढ़ते तापमान के बीच गर्मी को किया ठंडा, मथुरा के यमुना घाट ों पर श्रद्धालु ओं ने आस्था की डुबकी लगाई, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए, अधिकमास में गंगा दशहरा मनाया गया, सोमवार को अधिकमास में यमुना घाट ों पर आस्था की डुबकी लगाई', 'सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचने लगे, मंदिरों में भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना की, घाटों पर आस्था की बयार बही, कान्हा के भक्त सुख-समृद्धि को दान कर रहे हैं, सोमवार को अधिकमास में गंगा दशहरा मनाया गया, प्रशासन ने यमुना घाट ों पर चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की, घाटों पर स्नान किया, यमुना मैया का पूजन कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना की, प्रशासन द्वारा भी घाटों पर सफाई और अन्य व्यवस्थाएं की गईं, नगर निगम द्वारा श्रद्धालु ओं के लिए व्यवस्थाएं की गईं, नगर आयुक्त जग प्रवेश ने घाटों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया', ' सुरक्षा के लिए सभी घाटों पर बैरिकेडिंग कराई गई है, श्रद्धालु ओं के लिए लाइफ जैकेट, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए ह,', 'प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए हैं, यमुना नदी में गहरे पानी में चेतावनी संकेतक, बैनर लगाए गए ह,', 'घाटों पर चेंजिंग रूम, खोया-पाया शिविर, पानी के टैंकर, मोबाइल टायलेट, प्रकाश की व्यवस्था कराई गई ह,.
गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी, चढ़ते तापमान के बीच गर्मी को किया ठंडा, मथुरा के यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए, अधिकमास में गंगा दशहरा मनाया गया, सोमवार को अधिकमास में यमुना घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई', 'सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचने लगे, मंदिरों में भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना की, घाटों पर आस्था की बयार बही, कान्हा के भक्त सुख-समृद्धि को दान कर रहे हैं, सोमवार को अधिकमास में गंगा दशहरा मनाया गया, प्रशासन ने यमुना घाटों पर चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की, घाटों पर स्नान किया, यमुना मैया का पूजन कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना की, प्रशासन द्वारा भी घाटों पर सफाई और अन्य व्यवस्थाएं की गईं, नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गईं, नगर आयुक्त जग प्रवेश ने घाटों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया', 'सुरक्षा के लिए सभी घाटों पर बैरिकेडिंग कराई गई है, श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए ह,', 'प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए हैं, यमुना नदी में गहरे पानी में चेतावनी संकेतक, बैनर लगाए गए ह,', 'घाटों पर चेंजिंग रूम, खोया-पाया शिविर, पानी के टैंकर, मोबाइल टायलेट, प्रकाश की व्यवस्था कराई गई ह,
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