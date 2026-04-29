गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन: उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति

प्रधानमंत्री मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और निवेश के नए अवसर खोलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देते हुए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। यह न केवल मेरठ से प्रयागराज के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि इसके आसपास के 12 जिलों में जमीनों के मूल्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाजारों से सीधे जोड़ता है, जिससे निवेश के नए अवसर खुलेंगे। राज नगर एक्सटेंशन, एनएच-24, हरदोई और उन्नाव जैसे क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग में भारी वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आधुनिक कनेक्टिविटी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला यह एक्सप्रेसवे अगले 5 से 10 वर्षों में पूरे राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो बड़े पैमाने पर आवासीय मांग को बढ़ावा देगा, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी हिस्सों तक निवेश के नए रास्ते खोलेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि माल और यात्रियों की आवाजाही को भी सुरक्षित और सुगम बनाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश , लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह एक्सप्रेसवे किसानों को अपनी उपज को तेजी से बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे राज्य के कृषि विपणन क्षेत्र को भी लाभ होगा। गाजियाबाद अब दिल्ली से सटे एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे के कारण पूरे राज्य के विकास का इंजन बन गया है। नमो भारत और मेट्रो जैसी सुविधाओं के बाद, यह नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद के रियल एस्टेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज नगर एक्सटेंशन और एनएच-24 जैसे इलाके अब सीधे प्रयागराज और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएंगे, जिससे यहां निवेश और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। आने वाले 5-10 सालों में गाजियाबाद की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और यह सिर्फ रहने की जगह न रहकर तरक्की का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। करीब 36,000 करोड़ रुपये की लागत से बना मेरठ - प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट और निवेश की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से देखें तो यह परियोजना हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़ और रायबरेली जैसे शहरों को नए 'प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट' के रूप में विकसित कर रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और वाणिज्यिक व आवासीय परियोजनाओं की मांग में तेजी आएगी। यदि टोल की दरें उचित रखी जाती हैं, तो सप्लाई चेन मजबूत होगी और उद्योगों के आने से यहां रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे का लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा यीडा क्षेत्र में है, जबकि बाकी 23 किलोमीटर का हिस्सा बुलंदशहर जिले में आता है। बुलंदशहर जिला प्रशासन और यमुना अथॉरिटी इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान करेगा और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ेगा, जिससे राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे का विकास है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है.
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