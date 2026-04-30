गंगा एक्सप्रेसवे जनपद का कल्याण करेगा, एक्सप्रेसवे विकास को नई रफ्तार मिलेगी, एक्सप्रेसवे से जनपद की संभावनाओं के नक्शे में बड़ा बदलाव लाएगा, जिले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि मिलेगी

गंगा एक्सप्रेसवे जनपद का कल्याण करेगा, एक्सप्रेसवे विकास को नई रफ्तार मिलेगी, एक्सप्रेसवे से जनपद की संभावनाओं के नक्शे में बड़ा बदलाव लाएगा, जिले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि मिलेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे पर सफर करने का इंतजार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से समाप्त हो गया, 594 किलोमीटर की लंबाई वाला गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रथम फेज में 12 जनपदों के पिछड़ेपन को दूर करने के साथ विकास और खुशहाली का प्रतिमान बना है, मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे वाहनों के विकास और खुशहाली भी 120 किमी/घंटे की रफ्तार से परवाज भरते नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हरदोई की जमीं से एक्सप्रेस-वे नहीं विकास और खुशहाली की नींव डाली है, एक्सप्रेस-वे जनपद की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा और दशा प्रदान करेगा, जनपद एनसीआर में शामिल होने के बावजूद अपने पड़ोसी जनपदों से विकास की यात्रा बेहद ही धीमी है, एक्सप्रेसवे जनपद की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी रफ्तर से रंग भरेगा, एक्सप्रेस-वे विकास , आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ श्रम शक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की के रंग भरने में मील का पत्थर साबित होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे का जेवर लिंक एयरपोर्ट जनपद में विकास की पटकथा लिखने में मददगार बनेगा, सड़क और हवाई मार्ग की नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी, आगामी पांच साल में गंगा की गोद तक नजर आएगा विकास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान ने बुलंदशहर विकास की संभावनाओं को उड़ान दी थी, गंगा एक्सप्रेसवे ने इस उड़ान को पंख लगा दिए हैं, जिले में इंटरचेंज भले ही न हो लेकिन जिले की सीमा से केवल पांच किमी की दूरी पर हापुड़ के सदरपुर में इंटरचेंज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर लिंक एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए नया इंटरचेंज जिले के बड़ा ही बदलाव में सहायक साबित होगा, गंगा एक्सप्रेस-वे से जनपद के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा मिलेगी -कुमार हर्ष, जिलाधिकार.

गंगा एक्सप्रेसवे जनपद का कल्याण करेगा, एक्सप्रेसवे विकास को नई रफ्तार मिलेगी, एक्सप्रेसवे से जनपद की संभावनाओं के नक्शे में बड़ा बदलाव लाएगा, जिले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि मिलेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे पर सफर करने का इंतजार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से समाप्त हो गया, 594 किलोमीटर की लंबाई वाला गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रथम फेज में 12 जनपदों के पिछड़ेपन को दूर करने के साथ विकास और खुशहाली का प्रतिमान बना है, मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे वाहनों के विकास और खुशहाली भी 120 किमी/घंटे की रफ्तार से परवाज भरते नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हरदोई की जमीं से एक्सप्रेस-वे नहीं विकास और खुशहाली की नींव डाली है, एक्सप्रेस-वे जनपद की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा और दशा प्रदान करेगा, जनपद एनसीआर में शामिल होने के बावजूद अपने पड़ोसी जनपदों से विकास की यात्रा बेहद ही धीमी है, एक्सप्रेसवे जनपद की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी रफ्तर से रंग भरेगा, एक्सप्रेस-वे विकास, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ श्रम शक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की के रंग भरने में मील का पत्थर साबित होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे का जेवर लिंक एयरपोर्ट जनपद में विकास की पटकथा लिखने में मददगार बनेगा, सड़क और हवाई मार्ग की नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी, आगामी पांच साल में गंगा की गोद तक नजर आएगा विकास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान ने बुलंदशहर विकास की संभावनाओं को उड़ान दी थी, गंगा एक्सप्रेसवे ने इस उड़ान को पंख लगा दिए हैं, जिले में इंटरचेंज भले ही न हो लेकिन जिले की सीमा से केवल पांच किमी की दूरी पर हापुड़ के सदरपुर में इंटरचेंज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर लिंक एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए नया इंटरचेंज जिले के बड़ा ही बदलाव में सहायक साबित होगा, गंगा एक्सप्रेस-वे से जनपद के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा मिलेगी -कुमार हर्ष, जिलाधिकार





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