गंगा सप्तमी 2026: तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

23 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली गंगा सप्तमी के बारे में विस्तृत जानकारी। पूजा मुहूर्त, विधि, दान का महत्व और इस पर्व का धार्मिक महत्व जानें।

गंगा सप्तमी 2026: आज यानी 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस सप्तमी को गंगा जयंती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरती पर आने के लिए प्रसन्न किया था। इस सप्तमी तिथि को मां गंगा राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवलोक से निकलकर भगवान शिव की जटाओं तक पहुंचीं थीं। इसलिए, इस तिथि की विशेष महिमा है। इस दिन मां गंगा का पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जाने-अनजाने में किए गए पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति के जीवन के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए, गंगा सप्तमी के दिन विधि विधान के साथ माता गंगा का पूजन अर्चन करना चाहिए। आइए जानते हैं आज किस मुहूर्त में पूजा करें। क्या है पूजा की सही विधि। गंगा सप्तमी पूजा मुहूर्त द्रिक पंचांग के अनुसार, आज गंगा सप्तमी का पावन पर्व है। आज गंगा पूजन का मुहूर्त सुबह 11:01 मिनट से दोपहर 01:38 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में गंगा माता का पूजन करना बेहद शुभ रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गंगा सप्तमी की पूजा विधि गंगा सप्तमी पर सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है। गंगा स्नान न कर पाएं तो घर पर ही स्नान करने के बाद गंगाजल की कुछ बूंदे सिर पर डालें। घर के उत्तर-पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मां गंगा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद माता गंगा का गंगाजल से अभिषेक करें। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। चंदन या रोली का टीका लगाएं, सुगंधित फूलों से श्रंगार करें। मां गंगा को ऋतु फल और सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ गंगाजी की आरती करें। आरती के बाद गंगा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन माता गंगा के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा, ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मां गंगा के इन मंत्रों का जाप करें गंगा सप्तमी पर पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से मां गंगा के मंत्रों का जाप करें। ऊं नमो गंगायै विश्वरुपिण्यै नारायण्यै नमो नमः मंत्र का जाप करें। गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा, पापं तापं च दैन्यं च हंति सज्जनसंगमः मंत्र का जाप करें। मां गंगा के मंत्रों के साथ ऊं नमः शिवाय मंत्र की भी एक माला जाप करें। दान का महत्व गंगा सप्तमी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान करें। शाम के समय घर के मंदिर, जल के स्थान और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। गंगा सप्तमी पर करें इन चीजों का दान गंगा सप्तमी के दिन दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मण और जरुरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल, मौसमी फल, सफेद कपड़े, अन्न, धन, चावल, घी, दूध आदि का विशेष रुप से दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए गुड़ और तिल का दान करें। गंगा सप्तमी पर दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। गंगा सप्तमी का महत्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई जाती है। गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा लोक कल्याण के लिए देवलोक से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आई थीं। यहां से वे धरती पर अवतरित हुईं थीं। गंगा सप्तमी पर माता गंगा की पूजा करने से सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख-शांति आती है। धन-धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

गंगा सप्तमी 2026: आज यानी 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस सप्तमी को गंगा जयंती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरती पर आने के लिए प्रसन्न किया था। इस सप्तमी तिथि को मां गंगा राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवलोक से निकलकर भगवान शिव की जटाओं तक पहुंचीं थीं। इसलिए, इस तिथि की विशेष महिमा है। इस दिन मां गंगा का पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जाने-अनजाने में किए गए पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति के जीवन के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए, गंगा सप्तमी के दिन विधि विधान के साथ माता गंगा का पूजन अर्चन करना चाहिए। आइए जानते हैं आज किस मुहूर्त में पूजा करें। क्या है पूजा की सही विधि। गंगा सप्तमी पूजा मुहूर्त द्रिक पंचांग के अनुसार, आज गंगा सप्तमी का पावन पर्व है। आज गंगा पूजन का मुहूर्त सुबह 11:01 मिनट से दोपहर 01:38 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में गंगा माता का पूजन करना बेहद शुभ रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गंगा सप्तमी की पूजा विधि गंगा सप्तमी पर सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है। गंगा स्नान न कर पाएं तो घर पर ही स्नान करने के बाद गंगाजल की कुछ बूंदे सिर पर डालें। घर के उत्तर-पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मां गंगा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद माता गंगा का गंगाजल से अभिषेक करें। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। चंदन या रोली का टीका लगाएं, सुगंधित फूलों से श्रंगार करें। मां गंगा को ऋतु फल और सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ गंगाजी की आरती करें। आरती के बाद गंगा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन माता गंगा के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा, ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मां गंगा के इन मंत्रों का जाप करें गंगा सप्तमी पर पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से मां गंगा के मंत्रों का जाप करें। ऊं नमो गंगायै विश्वरुपिण्यै नारायण्यै नमो नमः मंत्र का जाप करें। गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा, पापं तापं च दैन्यं च हंति सज्जनसंगमः मंत्र का जाप करें। मां गंगा के मंत्रों के साथ ऊं नमः शिवाय मंत्र की भी एक माला जाप करें। दान का महत्व गंगा सप्तमी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान करें। शाम के समय घर के मंदिर, जल के स्थान और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। गंगा सप्तमी पर करें इन चीजों का दान गंगा सप्तमी के दिन दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मण और जरुरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल, मौसमी फल, सफेद कपड़े, अन्न, धन, चावल, घी, दूध आदि का विशेष रुप से दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए गुड़ और तिल का दान करें। गंगा सप्तमी पर दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। गंगा सप्तमी का महत्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई जाती है। गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा लोक कल्याण के लिए देवलोक से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आई थीं। यहां से वे धरती पर अवतरित हुईं थीं। गंगा सप्तमी पर माता गंगा की पूजा करने से सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख-शांति आती है। धन-धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है





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