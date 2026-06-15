Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

गदर फिल्म का हैंडपंप वाला सीन लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में शूट किया गया था

भारतीय फिल्में News

गदर फिल्म का हैंडपंप वाला सीन लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में शूट किया गया था
गदरएक प्रेम कथासनी देओल
📆15-06-2026 15:57:00
📰News Nation
46 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

गदर: एक प्रेम कथा फिल्म का हैंडपंप वाला सीन लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में शूट किया गया था. इस सीन को पर्दे पर पाकिस्तान के माहौल में पेश किया गया, लेकिन असलियत में यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान ह.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बनी फिल्म गदर : एक प्रेम कथा आज से 25 साल पहले 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर इस फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया था.

दो दशक बीत जाने के बाद भी इस फिल्म के डायलॉग, गाने और एक्शन सीन्स ऑडियंस के बीच उतने ही फेमस हैं, जितने इसकी रिलीज के वक्त थे. हालांकि, इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस सीन की होती है,जब है तारा सिंह यानी सनी देओसल हैंडपंप अपने हाथ से उखाड़ देते हैं. इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म दिखाए गई पाकिस्तानी लोकेशन असल में उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर में शूट की गई थी.

आज यह जगह टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं-फिल्म में दिखाया गया हैंडपंप वाला सीन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के ला मार्टिनियर कॉलेज में शूट किया गया था. इस सीन को पर्दे पर पाकिस्तान के माहौल में पेश किया गया, लेकिन असलियत में यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है. इसी जगह पर वह सीन फिल्माया गया था, जहां तारा सिंह गुस्से में हैंडपंप उखाड़कर दुश्मनों पर टूट पड़ता है.

यह सीन इंडियन सिनेमा के सबसे फेमस एक्शन में गिना जाता है. आज भी सोशल मीडिया पर इसके वीडियो और मीम्स वायरल होते रहते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

गदर एक प्रेम कथा सनी देओल अमीषा पटेल लखनऊ ला मार्टिनियर कॉलेज हैंडपंप वाला सीन

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-15 18:58:21