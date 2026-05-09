गदर 3 की रिलीज का ऐलान हुआ, दी ये बड़ी खुशखबरी, अमीषा पटेल

अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा कि 'गदर 3' का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है और इसे सिनेमाघरों में धूमिलतैफी दे दी जाएगी। यह वह फ्रैंचाइजी है जिसका पैमाना और स्क्रिप्ट पहले की तुलना में अधिक भव्य और प्रभावशाली होगी। उन्होंने दर्शकों से निवेदन किया है कि कड़ी मेहनत और तैयार रहें क्योंकि इस बार वह कहानी अधिक दमदार होगी। उन्होंने पीआर स्टंट के बारे में भी खुलकर अपनी राय रखी और अपने को स्टार्ड प्ले की तुलना मेंার कमजोर पीआर मशीनरी होने से इनकार किया जो कुछ साल पहले अमीषा की गैर-मौजूदगी से निपटने में मदद कर सकती थी।

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'गदर' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. फिल्म में 'सकीना' का यादगार किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि 'गदर 3' जरूर बनेगी.

और पढ़ेंअमीषा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक बेहद जोश भरा नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के भविष्य और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाली फिल्म पिछली दोनों पार्ट्स से कहीं ज्यादा भव्य और दमदार कहानी वाली होगी. अमीषा के इस ऐलान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है





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