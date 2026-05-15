गयाजी की बेटी माही ने सीबीएसई कॉमर्स परीक्षा में 99.8 प्रतिशत स्कोर किया, दूसरा स्थान अखिल भारतीय स्तर पर

गयाजी की बेटी माही कुमारी ने सीबीएसई 12वीं कॉमर्स परीक्षा में इतिहास रचा है। उन्होंने 500 में 499 अंक हासिल कर 99.8 प्रतिशत स्कोर किया। जबकि कॉमर्स संकाय में देशभर में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। माही अब देश के टॉप स्कोरर्स और पटना रीजन टॉपर्स में शामिल हो गई हैं।
जागरण संवाददाता, गयाजी । सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने वाली गयाजी की बेटी माही कुमारी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर सीबीएसई 12वीं कॉमर्स परीक्षा में इतिहास रच दिया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय-1, गयाजी की छात्रा माही ने 500 में 499 अंक हासिल कर 99.
8 प्रतिशत स्कोर किया। इसके साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि कॉमर्स संकाय में देशभर में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। माही अब देश के टॉप स्कोरर्स और पटना रीजन टॉपर्स में शामिल हो गई हैं। गयाजी शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित ढोलकिया गली निवासी माही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मनोज कुमार घर में कपड़ों की छोटी दुकान चलाते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी और माही ने भी अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। सेल्फ स्टडी बनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र माही ने अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ स्टडी, नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास को दिया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। माही के अनुसार, उन्होंने किसी बाहरी कोचिंग या ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्य के मार्गदर्शन से ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता-पिता, विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार गुप्ता और शिक्षकों को देते हुए कहा कि परिवार का लगातार हौसला और शिक्षकों का सहयोग उन्हें हर समय प्रेरित करता रहा। घर से स्कूल तक जश्न का माहौल सीबीएसई का परिणाम घोषित होते ही माही के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता-पिता ने मिठाई खिलाकर बेटी की सफलता का जश्न मनाया। वहीं विद्यालय में भी प्राचार्य अशोक कुमार गुप्ता ने माही सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। माही की यह उपलब्धि आज गयाजी समेत पूरे जिले के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मेहनत, अनुशासन और सेल्फ स्टडी के दम पर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है
माही कुमारी सीबीएसई कॉमर्स परीक्षा 99.8 प्रतिशत स्कोर दूसरा स्थान अखिल भारतीय स्तर पर गयाजी पटना रीजन टॉपर्स
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