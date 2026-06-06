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गया में 37 शिक्षकों की तैनाती; 24 सरकारी विद्यालय मॉडल बनेंगे

शिक्षा News

गया में 37 शिक्षकों की तैनाती; 24 सरकारी विद्यालय मॉडल बनेंगे
गयामॉडल विद्यालयशिक्षा विभाग
📆06-06-2026 21:42:00
📰Dainik Jagran
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गया जिले में 24 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 37 नए योग्य शिक्षकों की तैनाती की गई है। शिक्षा विभाग की इस पहल से ग्रामीण छात्रों को आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सुविधा प्राप्त होगी।

गया जिले में 24 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 37 नए शिक्षक ों की तैनाती की गई है। यह पहल ग्रामीण छात्रों को आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण पहल है। इन मॉडल विद्यालय ों में नौवीं से बारहवीं दरजा तक के छात्रियों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, विशिष्ट विषय विशेषज्ञों और नियमित मूल्यांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल सरकारी स्कूल ों की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने में सहायक होगी। चयन प्रक्रिया के लिए जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागज़ात जमा करने के बाद गहन जांच और साक्षात्कार का प्रक्रिया अपनाया गया । अंत में 37 विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न मॉडल विद्यालय ों में की गई। इनमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों पर विशेष योगदान देना होगा। विभाग की योजना है कि इन विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और डिजिटल शिक्षण संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों और छात्रों में इस पहल के लिए उत्साह का महौल है। एक बार जब सरकारी स्कूल ों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो निजी स्कूलों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद की जा रही है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए भी यह एक बड़ी और बेहतर अवसर की ओर इशारा होगा। शिक्षा विभाग भविष्य में इन मॉडल विद्यालय ों के सफल परिणामों के आधार पर अन्य सरकारी विद्यालयों में भी समान मॉडल लागू करने की योजना बना रहा है। इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की छवि सुधरेगी, शिक्षा का स्तर उछलेगा और छात्रों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी.

गया जिले में 24 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 37 नए शिक्षकों की तैनाती की गई है। यह पहल ग्रामीण छात्रों को आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण पहल है। इन मॉडल विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं दरजा तक के छात्रियों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, विशिष्ट विषय विशेषज्ञों और नियमित मूल्यांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने में सहायक होगी। चयन प्रक्रिया के लिए जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागज़ात जमा करने के बाद गहन जांच और साक्षात्कार का प्रक्रिया अपनाया गया। अंत में 37 विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न मॉडल विद्यालयों में की गई। इनमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों पर विशेष योगदान देना होगा। विभाग की योजना है कि इन विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और डिजिटल शिक्षण संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों और छात्रों में इस पहल के लिए उत्साह का महौल है। एक बार जब सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो निजी स्कूलों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद की जा रही है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए भी यह एक बड़ी और बेहतर अवसर की ओर इशारा होगा। शिक्षा विभाग भविष्य में इन मॉडल विद्यालयों के सफल परिणामों के आधार पर अन्य सरकारी विद्यालयों में भी समान मॉडल लागू करने की योजना बना रहा है। इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की छवि सुधरेगी, शिक्षा का स्तर उछलेगा और छात्रों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी

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गया मॉडल विद्यालय शिक्षा विभाग नए शिक्षक सरकारी स्कूल

 

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