गया हवाई अड्डा का नाम 'गया जी हवाई अड्डा' किया जा रहा है, गया जी तक नाम परिवर्तन करने की दिशा में एक बड़ा कदम

गया हवाई अड्डा का नाम बदलकर गया जी हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट में नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। गया हवाई अड्डा बिहार का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां बोधगया से आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र है। गया शहर का नाम गया जी करने के बाद गया हवाई अड्डा का नाम गया जी हवाई अड्डा किया जाएगा।

संतोष कुमार, बोधगया । बिहार की धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़े गया शहर को अब नई आधिकारिक पहचान मिलने लगी है। गया हवाई अड्डा का नाम बदलकर अब ' गया जी हवाई अड्डा ' कर दिया गया है। एयरपोर्ट परिसर में पुराने होल्डिंग और बैनर हटाकर नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर बड़े अक्षरों में गया जी हवाई अड्डा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मई 2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करते हुए आधिकारिक तौर पर गया शहर का नाम बदलकर 'गया जी' करने का आदेश आ गया था। हेडक्वार्टर से मिली मंजूरी इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन को दिल्ली स्थित मुख्यालय से आदेश मिलने का इंतजार था। अब एयरपोर्ट हेडक्वार्टर से स्वीकृति मिलने के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। गया जी एयरपोर्ट। गया हवाई अड्डा के कार्यवाहक निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार से नोटिफिकेशन प्राप्त होने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रस्ताव दिल्ली मुख्यालय को भेजा था। पांच महीने पहले मुख्यालय से आदेश मिला कि एयरपोर्ट का नाम गया जी हवाई अड्डा किया जाए। इसके बाद अब एयरपोर्ट परिसर में लगे पुराने बैनर और होल्डिंग हटाकर नए नाम वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। वर्ष 2002 में शुरू हुआ यह एयरपोर्ट बोधगया आने वाले देश-विदेश के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख केंद्र है। इससे जुड़ी अन्य खबरें: गया एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग, CISF और एयरफोर्स ने दिखाई ताकत गया एयरपोर्ट से म्यांमार-थाईलैंड की उड़ानों पर लगा ब्रेक, 20 अप्रैल से नहीं मिलेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्.

संतोष कुमार, बोधगया। बिहार की धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़े गया शहर को अब नई आधिकारिक पहचान मिलने लगी है। गया हवाई अड्डा का नाम बदलकर अब 'गया जी हवाई अड्डा' कर दिया गया है। एयरपोर्ट परिसर में पुराने होल्डिंग और बैनर हटाकर नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर बड़े अक्षरों में गया जी हवाई अड्डा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मई 2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करते हुए आधिकारिक तौर पर गया शहर का नाम बदलकर 'गया जी' करने का आदेश आ गया था। हेडक्वार्टर से मिली मंजूरी इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन को दिल्ली स्थित मुख्यालय से आदेश मिलने का इंतजार था। अब एयरपोर्ट हेडक्वार्टर से स्वीकृति मिलने के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। गया जी एयरपोर्ट। गया हवाई अड्डा के कार्यवाहक निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार से नोटिफिकेशन प्राप्त होने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रस्ताव दिल्ली मुख्यालय को भेजा था। पांच महीने पहले मुख्यालय से आदेश मिला कि एयरपोर्ट का नाम गया जी हवाई अड्डा किया जाए। इसके बाद अब एयरपोर्ट परिसर में लगे पुराने बैनर और होल्डिंग हटाकर नए नाम वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। वर्ष 2002 में शुरू हुआ यह एयरपोर्ट बोधगया आने वाले देश-विदेश के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख केंद्र है। इससे जुड़ी अन्य खबरें: गया एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग, CISF और एयरफोर्स ने दिखाई ताकत गया एयरपोर्ट से म्यांमार-थाईलैंड की उड़ानों पर लगा ब्रेक, 20 अप्रैल से नहीं मिलेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्





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