डटपई ने गुरगम के डीएलएफ फज-3 में अवध निर्माण और व्यवसायक गतिविधयों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है, जिसमें भारी पुलिस तनती और काननी एन्फर्समेंट शामिल है।

गरगम के डीएलएफ फज-3 में आज से एक व्यापक एन्फर्समेंट अभियान शुरू हुआ है, जिसका लक्ष्य अवध निर्माण और रहयशी परिसरों में चल रहे व्यवसायक कार्य पर कड़ा रोक लगना है। टउन एंड कंट प्लनग विभाग, जिसे संक्षप में डीटीपीई कहा जाता है, ने यह कदम फज-1 से फज-5 तक के सभी क्षेत्रों में उठया है। यह पहल पंजाब और हरयणा उच्च न्यायलय के आदेश के अनुरप है जहाँ न्यायलय ने अवध निर्माण पर नियंत्रण और रसडट वलफयर एससएशन के माध्यम से दयत्व तय किया है। दयत्व के पालन के लिए विभाग ने पहले से ही अवध संरचनओं की सूची तैयार कर ली है और ऊपर उल्लखत पाँच फज में पाँच हजार से अधिक संपत्तयों पर नोटस जारी कर चुका है। काननी रूप से, यह कार्य हरयणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनयमन अधनयम, 1975 के तहत आता है, जिससे सवल कोड और योजना कानून का पालन सुनिश्चित होता है। इस अभियान के संचालन के लिये डीटीपीई के प्रमुख, अमित मधलया और एटीपी दिव दहया, दो अलग-अलग टीम का गठन करेंगे। पहली टीम का नेतृत्व स्वयं अमित मधलया करेंगे, जबकि दूसरी टीम की कमन दिव दहया संभलगी। इन टीम में जूनयर इंजनयर, एन्फर्समेंट टीम के विशेषज्ञ, और सपर्ट स्टफ शामिल होंगे। पुलिस बल को भी स्थानीय क्षेत्र में भारी तनती के तहत तैयार किया गया है, ताकि किसी भी अप्रय स्थिति से नपटा जा सके। सीलग और टर्कग के लिये विशेष उपकरण, जैसे कि पन्ट बशर, स्टल वइन, और रसयनिक रध फिल्म, तैयार की गई हैं। अनयमत स्टल पार्कग, अवध डर-ट-डर निर्माण, गौडन और गस्ट हउस सहित कई व्यवसायक कार्य पर सील लगाए जाएंगे। सड़क और रइट ऑफ वे पर अनधिकत पजीकरण और ट्रफ़क नियंत्रण के लिये भी कार्रवाई की जाएगी। इस विशाल एन्फर्समेंट से फज-3 में सकड़ों अवध निर्माण को धस्त कर दिया जाएगा और R.O.

W. पर हुए अतिकमण को रोका जाएगा। संचलित दुकनों, कार्यालय, पीजी और अन्य व्यवसाय को भी सील किया जाएगा। उच्च न्यायलय के आदेश के तहत, जहाँ मालिक पक्ष नहीं हैं, उन पर भी काननी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के कदम उठए जाएंगे। यह कार्य दक्षता से सिद्ध होगा कि सरकार अवध निर्माण के विरद्ध दृढ़ नतयों के साथ बाज मार रही है। भविष्य में, यदि इसी तरह के कमर्शयल लपवकाश से पुन उत्पन्न होते हैं, तो विस्तरित एन्फर्समेंट व्यवस्था के आधार पर फ़डरल विभाग की सहायता ली जाएगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अवैध निर्माण DLF फज-3 नगर नियजन कननी कार्रवाई उच्च न्यायलय आदेश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'माफियाओं का खात्मा ही मुझे पसंद', CM योगी ने पहली बार बताया अपना पसंदीदा विषयलखनऊ में डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई उनका सबसे प्रिय विषय है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने लखनऊ में पुलिस जमीन पर अवैध कब्जे और बुलडोजर कार्रवाई का उदाहरण दिया.

Read more »

'मेरी गोद में आते ही बच्चे मुस्कुराने लगते हैं...' CM योगी ने सुनाया दिल छू लेने वाला किस्सालखनऊ में आयोजित डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के प्रति अपने विशेष लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी गोद में आते ही बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं. सीएम ने कहा कि कई बार तो बच्चे अपने माता-पिता की गोद में रोते रहते हैं लेकिन मेरे पास आते ही मुस्कुराने लगते हैं.

Read more »

Box Office Collection: हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड-3 डी' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, कंगना-इम्तियाज की फिल्मों से की ज्यादा कमाईBox Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड-3 डी' धमाल मचा रही है. कमाई के मामले में इसने कंगना और इम्तियाज अली की फिल्मों को पछाड़ दिया है.

Read more »

बिजली कंपनी को पटना हाई कोर्ट का 'करंट'! रद हुई आंतरिक भर्ती 3 महीने में पूरी करने का आदेश - patna high court quashes bsphcl recruitment cancellation orders appointmentsपटना हाई कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL द्वारा वर्ग-3 और वर्ग-4 कर्मचारियों की आंतरिक भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निगम को तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे 69 याचिकाकर्ताओं को राहत...

Read more »