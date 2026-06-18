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गरगम के डीएलएफ फज-3 में अवध निर्माण पर कठर एन्फर्समेंट, पुलिस बल तनत

शहरी नियजन एवं विकास News

गरगम के डीएलएफ फज-3 में अवध निर्माण पर कठर एन्फर्समेंट, पुलिस बल तनत
अवैध निर्माणDLF फज-3नगर नियजन
📆18-06-2026 01:28:00
📰Dainik Jagran
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डटपई ने गुरगम के डीएलएफ फज-3 में अवध निर्माण और व्यवसायक गतिविधयों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है, जिसमें भारी पुलिस तनती और काननी एन्फर्समेंट शामिल है।

गरगम के डीएलएफ फज-3 में आज से एक व्यापक एन्फर्समेंट अभियान शुरू हुआ है, जिसका लक्ष्य अवध निर्माण और रहयशी परिसरों में चल रहे व्यवसायक कार्य पर कड़ा रोक लगना है। टउन एंड कंट प्लनग विभाग, जिसे संक्षप में डीटीपीई कहा जाता है, ने यह कदम फज-1 से फज-5 तक के सभी क्षेत्रों में उठया है। यह पहल पंजाब और हरयणा उच्च न्यायलय के आदेश के अनुरप है जहाँ न्यायलय ने अवध निर्माण पर नियंत्रण और रसडट वलफयर एससएशन के माध्यम से दयत्व तय किया है। दयत्व के पालन के लिए विभाग ने पहले से ही अवध संरचनओं की सूची तैयार कर ली है और ऊपर उल्लखत पाँच फज में पाँच हजार से अधिक संपत्तयों पर नोटस जारी कर चुका है। काननी रूप से, यह कार्य हरयणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनयमन अधनयम, 1975 के तहत आता है, जिससे सवल कोड और योजना कानून का पालन सुनिश्चित होता है। इस अभियान के संचालन के लिये डीटीपीई के प्रमुख, अमित मधलया और एटीपी दिव दहया, दो अलग-अलग टीम का गठन करेंगे। पहली टीम का नेतृत्व स्वयं अमित मधलया करेंगे, जबकि दूसरी टीम की कमन दिव दहया संभलगी। इन टीम में जूनयर इंजनयर, एन्फर्समेंट टीम के विशेषज्ञ, और सपर्ट स्टफ शामिल होंगे। पुलिस बल को भी स्थानीय क्षेत्र में भारी तनती के तहत तैयार किया गया है, ताकि किसी भी अप्रय स्थिति से नपटा जा सके। सीलग और टर्कग के लिये विशेष उपकरण, जैसे कि पन्ट बशर, स्टल वइन, और रसयनिक रध फिल्म, तैयार की गई हैं। अनयमत स्टल पार्कग, अवध डर-ट-डर निर्माण, गौडन और गस्ट हउस सहित कई व्यवसायक कार्य पर सील लगाए जाएंगे। सड़क और रइट ऑफ वे पर अनधिकत पजीकरण और ट्रफ़क नियंत्रण के लिये भी कार्रवाई की जाएगी। इस विशाल एन्फर्समेंट से फज-3 में सकड़ों अवध निर्माण को धस्त कर दिया जाएगा और R.O.

W. पर हुए अतिकमण को रोका जाएगा। संचलित दुकनों, कार्यालय, पीजी और अन्य व्यवसाय को भी सील किया जाएगा। उच्च न्यायलय के आदेश के तहत, जहाँ मालिक पक्ष नहीं हैं, उन पर भी काननी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के कदम उठए जाएंगे। यह कार्य दक्षता से सिद्ध होगा कि सरकार अवध निर्माण के विरद्ध दृढ़ नतयों के साथ बाज मार रही है। भविष्य में, यदि इसी तरह के कमर्शयल लपवकाश से पुन उत्पन्न होते हैं, तो विस्तरित एन्फर्समेंट व्यवस्था के आधार पर फ़डरल विभाग की सहायता ली जाएगी

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अवैध निर्माण DLF फज-3 नगर नियजन कननी कार्रवाई उच्च न्यायलय आदेश

 

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