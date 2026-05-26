गरुड़ पुराण में बताए गए हैं किन लोगों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए

गरुड़ पुराण में जीवन के लिए कई व्यावहारिक नियम बताए गए हैं। इनमें से एक नियम है कि किन लोगों के घर का खाना नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के घर का खाना खाते हैं, तो उसके जरिए कमाए गए पाप-पुण्य का प्रभाव हम पर पड़ता है।

गरुड़ पुराण में जीवन के लिए कई व्यावहारिक नियम बताए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि किन लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार काण्ड में बताया गया है कि हमें किन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। जब हम किसी के घर का खाना खाते हैं, तो उसके जरिए कमाए गए पाप-पुण्य का प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसे में हमें किन लोगों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र ठीक नहीं होता है और जो कानूनों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के घर का खाना कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों के घर का खाने से उस व्यक्ति के पापों का कुछ हिस्सा खाना खाने वाले के हिस्से में चला जाता है। जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं और किसी से बहुत भारी ब्याज लेते हैं, तो उस अन्न में पीड़ितों की हाय शामिल होती है। इसलिए इन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति सदैव गुस्से में रहता है। किसी से बातचीत के दौरान गाली-गलौज करता है और दूसरों को दुख देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों के घर का भोजन करने से स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। जो रिश्वतखोर या ठगी करने वाले होते हैं, तो इन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। इससे हमारी सोच को भी गलत मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग अपने पद का घमंड करते हैं या फिर घमंड दिखाकर गरीबों पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर का अन्न कभी भी न खाएं। जो लोग देखने में सही होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली किसी और से करते हैं, तो उनके घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे अपनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि कोई अमीर व्यक्ति आपको बुलाए, लेकिन आपका सम्मान न करके अपमान करें, तो उनके यहां कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए.

गरुड़ पुराण में जीवन के लिए कई व्यावहारिक नियम बताए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि किन लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार काण्ड में बताया गया है कि हमें किन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। जब हम किसी के घर का खाना खाते हैं, तो उसके जरिए कमाए गए पाप-पुण्य का प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसे में हमें किन लोगों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र ठीक नहीं होता है और जो कानूनों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के घर का खाना कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों के घर का खाने से उस व्यक्ति के पापों का कुछ हिस्सा खाना खाने वाले के हिस्से में चला जाता है। जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं और किसी से बहुत भारी ब्याज लेते हैं, तो उस अन्न में पीड़ितों की हाय शामिल होती है। इसलिए इन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति सदैव गुस्से में रहता है। किसी से बातचीत के दौरान गाली-गलौज करता है और दूसरों को दुख देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों के घर का भोजन करने से स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। जो रिश्वतखोर या ठगी करने वाले होते हैं, तो इन लोगों के घर का खाना खाने से बचना चाहिए। इससे हमारी सोच को भी गलत मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग अपने पद का घमंड करते हैं या फिर घमंड दिखाकर गरीबों पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर का अन्न कभी भी न खाएं। जो लोग देखने में सही होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली किसी और से करते हैं, तो उनके घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे अपनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि कोई अमीर व्यक्ति आपको बुलाए, लेकिन आपका सम्मान न करके अपमान करें, तो उनके यहां कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए





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गरुड़ पुराण जीवन के नियम किन लोगों के घर का खाना नहीं करना चाहिए पाप-पुण्य का प्रभाव

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