गर्भावस्था में कब्ज: कारण, घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक उपचार

गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक आम समस्या है जिसका सामना कई महिलाएं करती हैं। यह हार्मोनल बदलाव, शारीरिक दबाव और खान-पान की आदतों के कारण होता है। इस लेख में कब्ज के कारणों, घरेलू उपायों, आयुर्वेदिक उपचारों और डॉक्टरी सलाह के बारे में जानकारी दी गई है। गर्भवती महिलाओं को इस समस्या से निपटने के लिए आहार, व्यायाम और जीवनशैली में बदलाव करने की सलाह दी जाती है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक सामान्य समस्या है, लेकिन कुछ महिलाओं को इससे काफी असहजता का अनुभव हो सकता है। हार्मोनल बदलाव और शारीरिक दबाव इस समस्या के प्रमुख कारण होते हैं। हालांकि, कुछ सरल घरेलू उपाय ों से इस परेशानी को कम किया जा सकता है।Advertisement गर्भावस्था के दौरान, शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आंतों की मांसपेशियों को शिथिल कर देता है। इसके परिणामस्वरूप, भोजन को पचाने और मल त्याग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, बढ़ता

हुआ गर्भाशय पेट पर दबाव डालता है, जिससे आंतों की गति और भी कम हो जाती है। कुछ महिलाओं में, कम फाइबर वाला आहार, पर्याप्त पानी न पीना, या बहुत अधिक कैफीन (कॉफी और चाय) का सेवन भी कब्ज का कारण बन सकता है। कई बार, डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली आयरन की गोलियां भी कब्ज को बढ़ा सकती हैं। आहार में बदलाव करके और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने का प्रयास करें। अत्यधिक चाय या कॉफी से बचें, क्योंकि ये शरीर को निर्जलित कर सकते हैं और कब्ज को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने आहार में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन शामिल करें, जैसे साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और ताज़ी सब्जियां। भोजन हमेशा ताज़ा और गर्म ही खाएं। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या थोड़ी टहलना भी आंतों की गति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही, शौचालय जाने का समय नियमित करने की कोशिश करें। सुबह उठने या भोजन करने के बाद शौचालय जाना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जोर लगाने या अत्यधिक दबाव डालने से बचें।\अगर घरेलू उपायों से कोई राहत नहीं मिलती है, तो कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, त्रिफला चूर्ण या अविपत्तिकर चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है। 2 ग्राम त्रिफला चूर्ण को रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। अविपत्तिकर चूर्ण को दिन में दो बार 2 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। ये उपाय पाचन क्रिया को सुधारते हैं और कब्ज से राहत दिलाने में प्रभावी होते हैं। यदि मल त्याग के दौरान तेज दर्द होता है, खून आता है, या समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये लक्षण किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कब्ज से निपटने के लिए, खान-पान और जीवनशैली में बदलाव करना आवश्यक है। फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम कब्ज से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, तनाव से बचना और नियमित शौचालय जाना भी महत्वपूर्ण है। यदि समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। डॉक्टर उचित निदान और उपचार प्रदान कर सकते हैं। कब्ज से बचने के लिए, गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और किसी भी समस्या के मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।\आईएएनएस के अनुसार, यह खबर सीधे आईएएनएस न्यूज़ फ़ीड से प्रकाशित हुई है। न्यूज़ नेशन टीम ने इसमें किसी भी प्रकार का संपादन नहीं किया है। इसलिए, खबर से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन केवल समाचार एजेंसी द्वारा किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए कब्ज एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही समय पर उपचार और जीवनशैली में बदलाव करके, कब्ज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान, शरीर में कई बदलाव होते हैं, जो कब्ज का कारण बन सकते हैं। इसलिए, गर्भवती महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य ज़रूरतों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उचित देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह और उचित आहार योजना के माध्यम से, वे स्वस्थ गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित कर सकती हैं





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गर्भावस्था कब्ज घरेलू उपाय आयुर्वेदिक उपचार आहार

United States Latest News, United States Headlines