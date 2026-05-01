गर्मी में बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये 5 हेल्दी ड्रिंक्स जरूर पाएं

देश के विभिन्न राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. भावना ने बताया कि बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और अन्य हेल्दी ड्रिंक्स देना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन ड्रिंक्स का सेवन करना जरूरी है।
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के विभिन्न राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्रभावित हो रहे हैं। नवभारत टाइम्स डॉट कॉम से खास बातचीत में न्यूट्रिशनिस्ट डॉ.
भावना ने बताया कि बढ़ती गर्मी में बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि इस मौसम में बच्चों को नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और अन्य हेल्दी ड्रिंक्स जरूर दें, ताकि उनका शरीर ठंडा रहे और वे लंबे समय तक हाइड्रेटेड बने रहें। बच्चे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि बच्चे बड़ों की तुलना में जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वे पसीने के जरिए ज्यादा मात्रा में पानी खो देते हैं। डॉक्टर भावना आगे बताती हैं कि शोध बताते हैं कि अगर बच्चों के शरीर में थोड़ी भी पानी की कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर उनकी एनर्जी, ध्यान लगाने की क्षमता और ओवर ऑल हेल्थ पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि शरीर का तापमान बनाए रखने, बच्चों को पाचन में मदद करने और पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने में पानी बहुत जरूरी होता है। गर्मी में ज्यादा पसीना आने से शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो सकते हैं। अगर इनकी पूर्ति न की जाए, तो थकान, चक्कर आना और गंभीर मामलों में हीट एग्जॉशन (गर्मी से थकावट) जैसी समस्या हो सकती है। ये 5 ड्रिंक्स हाइड्रेटेड रखने में कर सकते हैं मदद 1.
नींबू पानी सामग्री: नींबू का रस, पानी, एक चुटकी नमक, चीनी या गुड़ विधि: सभी सामग्रियों को ठंडे पानी में मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। लाभ: यह विटामिन C से भरपूर, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। 2. छाछ सामग्री: दही, पानी, भुना जीरा पाउडर, नमक विधि: दही को पानी में मिलाकर उसमें मसाले डालें और अच्छे से फेंट लें। लाभ: पाचन में मदद करती है, शरीर को ठंडक देती है और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है। 3.
नारियल पानी सामग्री: ताजा नारियल पानी विधि: सीधे ताजा परोसें, किसी तैयारी की जरूरत नहीं। लाभ: प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर, डिहाइड्रेशन से बचाता है और ऊर्जा बनाए रखता है। 4. आम पन्ना सामग्री: कच्चा आम, चीनी या गुड़, भुना जीरा पाउडर, काला नमक विधि: कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकालें और बाकी सामग्री व पानी के साथ मिलाएं। लाभ: लू से बचाव करता है और विटामिन A व C से भरपूर होता है। 5.
तरबूज का रस सामग्री: ताजे तरबूज के टुकड़े विधि: ब्लेंड करें और चाहें तो छान लें। लाभ: पानी की मात्रा अधिक होती है, शरीर को ठंडक देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। 6.
घर का बना फ्रूट स्मूदी सामग्री: केला, आम या सेब, दूध या दही विधि: सभी चीजों को ब्लेंड करके स्मूदी तैयार करें। लाभ: ऊर्जा देता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। ये ड्रिंक्स नैचुरली गर्मी से करते हैं बचाव बच्चों के डेली रूटीन में ये समर ड्रिंक्स शामिल करना उन्हें हाइड्रेटेड और पोषित रखने का एक आसान और असरदार तरीका है। कम सामग्री और सरल विधि से बने ये ड्रिंक्स गर्मी से प्राकृतिक रूप से बचाव करते हैं। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को इन ताजगी भरे ड्रिंक्स का नियमित सेवन कराएं, ताकि वे पूरे मौसम में स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट बने रहें
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