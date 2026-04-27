गर्मी में बढ़ता हीट स्ट्रोक का खतरा: ये 6 संकेत दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान 40°C से 47°C के बीच पहुंच गया है, जिससे हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ गया है। इस आर्टिकल में हीट स्ट्रोक के संकेत, बचाव के उपाय और इलाज के बारे में विस्तार से बताया गया है।

भारत के अधिकांश राज्यों में, पूर्वोत्तर को छोड़कर, तापमान 40°C से 47°C के बीच पहुंच गया है। रविवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में तापमान 46°C से अधिक पहुंच गया। जब तापमान 40°C से ऊपर जाता है, तो हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। इस स्थिति में शरीर का कोर तापमान नियंत्रित नहीं रहता, जिससे ब्रेन, हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है। समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक (40°C या 104°F से अधिक) हो जाता है। इस स्थिति में शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता (थर्मोरेगुलेशन) फेल हो जाती है, जिससे ब्रेन, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है। शुरुआती लक्षण डिहाइड्रेशन जैसे होते हैं, जिसमें तेज प्यास, सिरदर्द और चक्कर आ सकते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर लक्षण गंभीर हो सकते हैं। हीट एग्जॉशन में शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक (37-40°C) हो जाता है। यह एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। पसीना आना बंद हो सकता है। हीट स्ट्रोक तब अधिक खतरनाक हो सकता है जब तापमान 40°C से ऊपर हो और हवा में नमी अधिक हो। इस दौरान सूरज की किरणें सीधे होने पर अधिक प्रभावित करती हैं। देर तक धूप में खड़ी कार के अंदर यह स्थिति बन सकती है। गर्मी की आदत न होने पर अधिक शारीरिक गतिविधि खतरनाक हो सकती है। हृदय या किडनी रोग होने पर जोखिम बढ़ जाता है, जिससे शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने का जोखिम अधिक होता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक जोखिम होता है। तेज धूप और शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। हीट स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें समय पर इलाज न मिलने पर जान भी जा सकती है। शरीर का तापमान नियंत्रित न होने पर ब्रेन, हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान होने से मौत हो सकती है। हीट स्ट्रोक होने पर आराम से लिटाएं, सिर थोड़ा ऊंचा रखें। शरीर को ठंडा करने के लिए गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी की पट्टियां रखें। यदि व्यक्ति होश में है, तो उसे थोड़ा-थोड़ा पानी या ORS दें। स्थिति गंभीर लगे तो बिना देर किए अस्पताल ले जाएं। बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी या ORS न पिलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न दें। गर्मी से बचने के लिए दोपहर 12-4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर जाने से बचें। यदि धूप में रहना मजबूरी है तो बीच-बीच में छायादार जगह पर आराम करें। यदि किसी का काम का स्वभाव ऐसा है कि उसे बहुत अधिक आउटडोर रहना पड़ता है, तो उसे गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हर आधे घंटे में छायादार या ठंडी जगह पर ब्रेक लें। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें। चक्कर, थकान या सिरदर्द हो तो तुरंत रुककर आराम करें। गर्मियों में शरीर से पसीने के साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट (सोडियम, पोटेशियम) निकल जाते हैं। इसलिए इन्हें पूरा करना जरूरी होता है। इसके लिए दोपहर 12-4 बजे के बीच धूप में बाहर न जाने दें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनाएं। लंबे समय तक धूप या गर्म कमरे में न रहने दें। बार-बार उल्टी हो या लगातार तेज सिरदर्द बना रहे। हृदय बीट तेज हो या सांस लेने में दिक्कत हो.

भारत के अधिकांश राज्यों में, पूर्वोत्तर को छोड़कर, तापमान 40°C से 47°C के बीच पहुंच गया है। रविवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में तापमान 46°C से अधिक पहुंच गया। जब तापमान 40°C से ऊपर जाता है, तो हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। इस स्थिति में शरीर का कोर तापमान नियंत्रित नहीं रहता, जिससे ब्रेन, हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है। समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक (40°C या 104°F से अधिक) हो जाता है। इस स्थिति में शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता (थर्मोरेगुलेशन) फेल हो जाती है, जिससे ब्रेन, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है। शुरुआती लक्षण डिहाइड्रेशन जैसे होते हैं, जिसमें तेज प्यास, सिरदर्द और चक्कर आ सकते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर लक्षण गंभीर हो सकते हैं। हीट एग्जॉशन में शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक (37-40°C) हो जाता है। यह एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। पसीना आना बंद हो सकता है। हीट स्ट्रोक तब अधिक खतरनाक हो सकता है जब तापमान 40°C से ऊपर हो और हवा में नमी अधिक हो। इस दौरान सूरज की किरणें सीधे होने पर अधिक प्रभावित करती हैं। देर तक धूप में खड़ी कार के अंदर यह स्थिति बन सकती है। गर्मी की आदत न होने पर अधिक शारीरिक गतिविधि खतरनाक हो सकती है। हृदय या किडनी रोग होने पर जोखिम बढ़ जाता है, जिससे शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने का जोखिम अधिक होता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक जोखिम होता है। तेज धूप और शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। हीट स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें समय पर इलाज न मिलने पर जान भी जा सकती है। शरीर का तापमान नियंत्रित न होने पर ब्रेन, हृदय और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान होने से मौत हो सकती है। हीट स्ट्रोक होने पर आराम से लिटाएं, सिर थोड़ा ऊंचा रखें। शरीर को ठंडा करने के लिए गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी की पट्टियां रखें। यदि व्यक्ति होश में है, तो उसे थोड़ा-थोड़ा पानी या ORS दें। स्थिति गंभीर लगे तो बिना देर किए अस्पताल ले जाएं। बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी या ORS न पिलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न दें। गर्मी से बचने के लिए दोपहर 12-4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर जाने से बचें। यदि धूप में रहना मजबूरी है तो बीच-बीच में छायादार जगह पर आराम करें। यदि किसी का काम का स्वभाव ऐसा है कि उसे बहुत अधिक आउटडोर रहना पड़ता है, तो उसे गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हर आधे घंटे में छायादार या ठंडी जगह पर ब्रेक लें। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें। चक्कर, थकान या सिरदर्द हो तो तुरंत रुककर आराम करें। गर्मियों में शरीर से पसीने के साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट (सोडियम, पोटेशियम) निकल जाते हैं। इसलिए इन्हें पूरा करना जरूरी होता है। इसके लिए दोपहर 12-4 बजे के बीच धूप में बाहर न जाने दें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनाएं। लंबे समय तक धूप या गर्म कमरे में न रहने दें। बार-बार उल्टी हो या लगातार तेज सिरदर्द बना रहे। हृदय बीट तेज हो या सांस लेने में दिक्कत हो





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