गर्मी में पौधों को बचाने के लिए पानी देने का सही तरीका, जानें माली की टिप्स

भीषण गर्मी में पौधों को बचाने के लिए पानी देने का सही तरीका जानें। ओवरवॉटरिंग से पौधे मर सकते हैं, इसलिए माली की टिप्स को समझना जरूरी है। पौधों को कब और कितना पानी देना चाहिए, मिट्टी की जांच कैसे करें और गमले के प्रकार पर ध्यान कैसे रखें, इस लेख में जानें।

भीषण गर्मी के समय में, जब तापमान बढ़ता है, तो अधिकांश लोग मानते हैं कि पौधों को बार-बार पानी देना आवश्यक है ताकि वे तेज धूप और लू से सुरक्षित रहें। इस कारण, कई लोग अपने गमलों को पानी से भरकर रखते हैं, लेकिन यह ' ओवरवॉटरिंग ' पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक अनुभवी माली ने बताया कि गर्मी में पौधों के मरने का सबसे बड़ा कारण धूप नहीं, बल्कि जड़ों में जमा हुआ अतिरिक्त पानी होता है। अगर आप अपने पौधों को सूखने या सड़ने से बचाना चाहते हैं, तो पानी देने का सही तरीका समझना महत्वपूर्ण है। पौधों को कब और कितना पानी देना है, यह मिट्टी की स्थिति और गमले के प्रकार पर निर्भर करता है। इस गर्मी में पौधों की सुरक्षा के लिए माली की टिप्स को समझना चाहिए। ओवरवॉटरिंग से पौधे मर सकते हैं। गर्मी में जब गमले को पानी से भर दिया जाता है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद हवा के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे दम तोड़ने लगती हैं। इस प्रकार, जड़ें सड़ने लगती हैं, और पौधा ऊपर से हरा दिखने के बावजूद अचानक सूखकर गिर जाता है। माली की सलाह है कि 'भर-भर कर' पानी देना बंद करें, क्योंकि जड़ों को पानी के साथ हवा की भी आवश्यकता होती है। पानी देने से पहले हमेशा 'सॉइल प्रेस टेस्ट' करें। अपनी उंगली से गमले की ऊपरी मिट्टी को जोर से दबाएं। अगर दबाने से मिट्टी में गड्ढा हो जाता है और उंगली पर नमी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी के अंदर पर्याप्त पानी है। ऐसी स्थिति में और पानी डालना पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है। पानी तभी दें जब मिट्टी छूने पर सूखी और सख्त लगे। पानी देने का सही समय और तरीका गर्मी में दोपहर की तेज धूप में कभी भी पानी न दें। दोपहर में पानी देने से मिट्टी गर्म हो जाती है और पानी उबलने जैसा प्रभाव पैदा करता है, जिससे जड़ें झुलस सकती हैं। पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या सूरज ढलने के बाद है। सुबह पानी देने से पौधे को पूरे दिन की धूप से लड़ने की शक्ति मिलती है और फालतू नमी शाम तक उड़ जाती है, जिससे फंगस का खतरा कम रहता है। इसके अलावा, गमले के प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए। मिट्टी के गमले प्राकृतिक रूप से सांस लेते हैं और पानी को सोख लेते हैं, जबकि प्लास्टिक या सिरेमिक के गमले पानी को अंदर ही रोक कर रखते हैं। इसलिए, प्लास्टिक या सिरेमिक के गमलों में पानी बहुत सोच-समझकर देना चाहिए। माली की टिप्स के अनुसार, पानी देने से पहले मिट्टी की नमी की जांच करना चाहिए और गमले के प्रकार को ध्यान में रखना चाहिए.

भीषण गर्मी के समय में, जब तापमान बढ़ता है, तो अधिकांश लोग मानते हैं कि पौधों को बार-बार पानी देना आवश्यक है ताकि वे तेज धूप और लू से सुरक्षित रहें। इस कारण, कई लोग अपने गमलों को पानी से भरकर रखते हैं, लेकिन यह 'ओवरवॉटरिंग' पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक अनुभवी माली ने बताया कि गर्मी में पौधों के मरने का सबसे बड़ा कारण धूप नहीं, बल्कि जड़ों में जमा हुआ अतिरिक्त पानी होता है। अगर आप अपने पौधों को सूखने या सड़ने से बचाना चाहते हैं, तो पानी देने का सही तरीका समझना महत्वपूर्ण है। पौधों को कब और कितना पानी देना है, यह मिट्टी की स्थिति और गमले के प्रकार पर निर्भर करता है। इस गर्मी में पौधों की सुरक्षा के लिए माली की टिप्स को समझना चाहिए। ओवरवॉटरिंग से पौधे मर सकते हैं। गर्मी में जब गमले को पानी से भर दिया जाता है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद हवा के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे दम तोड़ने लगती हैं। इस प्रकार, जड़ें सड़ने लगती हैं, और पौधा ऊपर से हरा दिखने के बावजूद अचानक सूखकर गिर जाता है। माली की सलाह है कि 'भर-भर कर' पानी देना बंद करें, क्योंकि जड़ों को पानी के साथ हवा की भी आवश्यकता होती है। पानी देने से पहले हमेशा 'सॉइल प्रेस टेस्ट' करें। अपनी उंगली से गमले की ऊपरी मिट्टी को जोर से दबाएं। अगर दबाने से मिट्टी में गड्ढा हो जाता है और उंगली पर नमी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी के अंदर पर्याप्त पानी है। ऐसी स्थिति में और पानी डालना पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है। पानी तभी दें जब मिट्टी छूने पर सूखी और सख्त लगे। पानी देने का सही समय और तरीका गर्मी में दोपहर की तेज धूप में कभी भी पानी न दें। दोपहर में पानी देने से मिट्टी गर्म हो जाती है और पानी उबलने जैसा प्रभाव पैदा करता है, जिससे जड़ें झुलस सकती हैं। पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या सूरज ढलने के बाद है। सुबह पानी देने से पौधे को पूरे दिन की धूप से लड़ने की शक्ति मिलती है और फालतू नमी शाम तक उड़ जाती है, जिससे फंगस का खतरा कम रहता है। इसके अलावा, गमले के प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए। मिट्टी के गमले प्राकृतिक रूप से सांस लेते हैं और पानी को सोख लेते हैं, जबकि प्लास्टिक या सिरेमिक के गमले पानी को अंदर ही रोक कर रखते हैं। इसलिए, प्लास्टिक या सिरेमिक के गमलों में पानी बहुत सोच-समझकर देना चाहिए। माली की टिप्स के अनुसार, पानी देने से पहले मिट्टी की नमी की जांच करना चाहिए और गमले के प्रकार को ध्यान में रखना चाहिए





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पौधों की देखभाल गर्मी में पौधे ओवरवॉटरिंग पानी देने का तरीका गार्डनिंग टिप्स

United States Latest News, United States Headlines