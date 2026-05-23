गर्मी का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। जो घर पर रह सकते हैं, वो बाहर न जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। जिनके लिए धूप में निकलना मजबूरी है वो खुद के लिए ढेरों इंतजाम करके ही खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं।

गर्मी , मजबूरी और मजदूर ी! 50 डिग्री में वजन ढो रहे मजदूर ों का खुद को ठंडा रखने का तरीका भावुक कर देगा। गर्मी का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। जो घर पर रह सकते हैं, वो बाहर न जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। जिनके लिए धूप में निकलना मजबूरी है वो खुद के लिए ढेरों इंतजाम करके ही खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं। मगर उन मजदूर ों का क्या जो चिलचिलाती धूप में घर बनवा रहे हैं। ईटें उठाकर इधर से उधर रख रहे हैं। एक मजदूर से जब ये सबकुछ नहीं झेला गया तो उसने जो हल निकाला वो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो ChapraZila नाम के X हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर सामान ढोते दिख रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि कोई सुनहरे भविष्य के लिए पसीना बहा रहा है। वीडियो में एक मजदूर जब गर्मी से बेहद परेशान हो जाता है तो ट्यूब से खुद पर पानी डालने लगता है। फिर वो दूसरे मजदूर ों पर भी पानी डालता है। उनको बिल्कुल भिगो देता है, ताकि पानी सूखने में समय लगे और ठंडक बनी रहे। वीडियो देखकर आप मजदूर ों की मजबूरी समझ पाएंगे। इस मजबूरी में जिम्मेदारियां छुपी हुई हैं और परिवार के भविष्य की चिंता भी। गर्मी के मौसम में मजदूर ों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। वे अपने परिवार के भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इस वीडियो ने मजदूर ों की मजबूरी को दिखाया है, जो कि बहुत ही भावुक कर देने वाला है.

गर्मी, मजबूरी और मजदूरी! 50 डिग्री में वजन ढो रहे मजदूरों का खुद को ठंडा रखने का तरीका भावुक कर देगा। गर्मी का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। जो घर पर रह सकते हैं, वो बाहर न जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। जिनके लिए धूप में निकलना मजबूरी है वो खुद के लिए ढेरों इंतजाम करके ही खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं। मगर उन मजदूरों का क्या जो चिलचिलाती धूप में घर बनवा रहे हैं। ईटें उठाकर इधर से उधर रख रहे हैं। एक मजदूर से जब ये सबकुछ नहीं झेला गया तो उसने जो हल निकाला वो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो ChapraZila नाम के X हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर सामान ढोते दिख रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि कोई सुनहरे भविष्य के लिए पसीना बहा रहा है। वीडियो में एक मजदूर जब गर्मी से बेहद परेशान हो जाता है तो ट्यूब से खुद पर पानी डालने लगता है। फिर वो दूसरे मजदूरों पर भी पानी डालता है। उनको बिल्कुल भिगो देता है, ताकि पानी सूखने में समय लगे और ठंडक बनी रहे। वीडियो देखकर आप मजदूरों की मजबूरी समझ पाएंगे। इस मजबूरी में जिम्मेदारियां छुपी हुई हैं और परिवार के भविष्य की चिंता भी। गर्मी के मौसम में मजदूरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। वे अपने परिवार के भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इस वीडियो ने मजदूरों की मजबूरी को दिखाया है, जो कि बहुत ही भावुक कर देने वाला है





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