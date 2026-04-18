गर्मी का सितम जारी: बारिश के बावजूद पारा 45 पार, लू का खतरा

उत्तर-पश्चिम भारत सहित कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद भीषण गर्मी से राहत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जबकि विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में 12 राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, लेकिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरपूर्वी भारत को छोड़कर बाकी देश में लू चलने की आशंका है। दिल्ली में तापमान 38-42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में पारा 35.7 डिग्री पार कर गया। राजस्थान के चूरू में 42.8 डिग्री और ओडिशा के तितलागढ़ में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

देश के उत्तर-पश्चिम और आसपास के इलाकों में बारिश , आंधी और ओलावृष्टि ने भले ही थोड़ी राहत दी हो, लेकिन भीषण गर्मी से अभी निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। कई राज्यों के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी भी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो यह पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। पश्चिम से लेकर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल तपती गर्मी से राहत के आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में आसमान से आग बरसने और लू चलने की प्रबल संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, हालांकि, जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले 12 राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40-44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी बनी हुई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरपूर्वी भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान 36-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बांदा में सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह भारत के पूर्वी तट पर गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और विदर्भ के अलग-अलग क्षेत्रों में 21 अप्रैल तक लू चलने की पूरी संभावना है, जो जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकती है।

दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश ने लगातार बढ़ रहे तापमान पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगाया था, लेकिन शनिवार को सूर्यदेव ने फिर से अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दिनभर तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास हुआ, जिसके चलते अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि फरवरी और मार्च में भी दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जरूर पहुँचा था, लेकिन अप्रैल में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 से 24 अप्रैल के बीच तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शुरुआती दिनों, अर्थात 19 से 21 अप्रैल तक, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जबकि हवा मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम गति में चलेगी। इसके बाद, 22 से 24 अप्रैल तक, मौसम के अधिकतर साफ रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी और बढ़ सकती है।

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में इस मौसम का सबसे अधिक तापमान है। ऊना के अलावा, प्रदेश के छह अन्य जिलों - बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। रविवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है, लेकिन 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है, जिससे गर्मी बढ़ जाएगी। कुल्लू जिले के मणिकरण-बरशैनी मार्ग पर घटिगढ़ में बारिश के कारण हुए भीषण भूस्खलन से शनिवार सुबह कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

राजस्थान के कई हिस्सों में शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। चूरू राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक था। ओडिशा में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है और राज्य के 15 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। बोलंगीर जिले का तितलागढ़ 42.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा, इसके बाद झारसुगुड़ा में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इनके अलावा, 40 डिग्री से ऊपर तापमान वाले जिलों में भवानीपटना, संबलपुर, नुआपड़ा, तालच, सुंदरगढ़, अंगुल, क्योंझार और मलकानगिरी भी शामिल थे। यह स्थिति जनजीवन के लिए काफी कष्टकारी बनी हुई है





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