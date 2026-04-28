गर्मी में राहत: ककड़ी-पालक रायता - स्वादिष्ट और सेहतमंद

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और पोषण प्रदान करने के लिए ककड़ी-पालक रायता एक बेहतरीन विकल्प है। यह रायता बनाने में आसान है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं।

गर्मियों का मौसम अपने साथ लाता है ढेर सारी धूप और गर्मी , जिसके कारण अक्सर दोपहर के भोजन के बाद शरीर में भारीपन और पेट में जलन महसूस होने लगती है। ऐसे मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। दही और रायता ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को भी ठंडक प्रदान करते हैं। आज हम आपको एक विशेष प्रकार के रायते की रेसिपी बताने जा रहे हैं – ककड़ी-पालक रायता । यह रायता न केवल आपके स्वाद को तृप्त करेगा बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। ककड़ी और पालक, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और जब ये दही के साथ मिलते हैं तो एक सुपरफूड का निर्माण होता है। यह रायता शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। यदि आप हमेशा एक ही तरह के बूंदी या खीरे के रायते से ऊब चुके हैं, तो इस बार अपने भोजन में एक नया और स्वास्थ्य वर्धक विकल्प आजमाएं। ककड़ी-पालक रायता के फायदे अनेक हैं। ककड़ी में लगभग 95% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह शरीर को ठंडा रखता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है। पालक, आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट को स्वस्थ रखते हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो यह एक ऐसा संयोजन बनता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह रायता विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो गर्मियों में थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। यह रायता शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और उसे तरोताजा महसूस कराता है। इसके अलावा, यह रायता वजन कम करने में भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। अब हम आपको ककड़ी-पालक रायता बनाने की विधि बताते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: ताजा दही - 2 कप (फेंटा हुआ), ककड़ी - 1 मध्यम आकार की (कद्दूकस की हुई), पालक के पत्ते - 1 कप (बारीक कटे और हल्के उबले हुए), भुना जीरा पाउडर - 1 छोटा चम्मच, काला नमक - आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च - 1 (बारीक कटी हुई), बारीक कटा हरा धनिया - गार्निश के लिए, लाल मिर्च पाउडर - एक चुटकी (वैकल्पिक)। बनाने की विधि इस प्रकार है: सबसे पहले, एक बड़े बाउल में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वह एकदम स्मूथ हो जाए। अब पालक को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लें। पालक को 1-2 मिनट के लिए गरम पानी में हल्का उबाल लें। फिर ठंडे पानी से धोकर इसका सारा पानी निचोड़ दें। दही में कद्दूकस की हुई ककड़ी और उबला हुआ पालक मिलाएं। इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और हरी मिर्च डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। इसे फ्रिज में 20-30 मिनट ठंडा होने के लिए रखें और फिर दाल-रोटी, पुलाव या किसी भी अन्य भोजन के साथ परोसें। यह रायता निश्चित रूप से आपके भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना देगा। तो, इस गर्मी में ककड़ी-पालक रायता का आनंद लें और स्वस्थ रहें.

गर्मियों का मौसम अपने साथ लाता है ढेर सारी धूप और गर्मी, जिसके कारण अक्सर दोपहर के भोजन के बाद शरीर में भारीपन और पेट में जलन महसूस होने लगती है। ऐसे मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। दही और रायता ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को भी ठंडक प्रदान करते हैं। आज हम आपको एक विशेष प्रकार के रायते की रेसिपी बताने जा रहे हैं – ककड़ी-पालक रायता। यह रायता न केवल आपके स्वाद को तृप्त करेगा बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। ककड़ी और पालक, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और जब ये दही के साथ मिलते हैं तो एक सुपरफूड का निर्माण होता है। यह रायता शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। यदि आप हमेशा एक ही तरह के बूंदी या खीरे के रायते से ऊब चुके हैं, तो इस बार अपने भोजन में एक नया और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प आजमाएं। ककड़ी-पालक रायता के फायदे अनेक हैं। ककड़ी में लगभग 95% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह शरीर को ठंडा रखता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है। पालक, आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट को स्वस्थ रखते हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो यह एक ऐसा संयोजन बनता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह रायता विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो गर्मियों में थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। यह रायता शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और उसे तरोताजा महसूस कराता है। इसके अलावा, यह रायता वजन कम करने में भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। अब हम आपको ककड़ी-पालक रायता बनाने की विधि बताते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: ताजा दही - 2 कप (फेंटा हुआ), ककड़ी - 1 मध्यम आकार की (कद्दूकस की हुई), पालक के पत्ते - 1 कप (बारीक कटे और हल्के उबले हुए), भुना जीरा पाउडर - 1 छोटा चम्मच, काला नमक - आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च - 1 (बारीक कटी हुई), बारीक कटा हरा धनिया - गार्निश के लिए, लाल मिर्च पाउडर - एक चुटकी (वैकल्पिक)। बनाने की विधि इस प्रकार है: सबसे पहले, एक बड़े बाउल में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वह एकदम स्मूथ हो जाए। अब पालक को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लें। पालक को 1-2 मिनट के लिए गरम पानी में हल्का उबाल लें। फिर ठंडे पानी से धोकर इसका सारा पानी निचोड़ दें। दही में कद्दूकस की हुई ककड़ी और उबला हुआ पालक मिलाएं। इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और हरी मिर्च डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। इसे फ्रिज में 20-30 मिनट ठंडा होने के लिए रखें और फिर दाल-रोटी, पुलाव या किसी भी अन्य भोजन के साथ परोसें। यह रायता निश्चित रूप से आपके भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना देगा। तो, इस गर्मी में ककड़ी-पालक रायता का आनंद लें और स्वस्थ रहें





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ककड़ी-पालक रायता रायता रेसिपी गर्मी स्वास्थ्य दही पालक ककड़ी रेसिपी भारतीय भोजन पोषण

United States Latest News, United States Headlines