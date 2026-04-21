गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखने के लिए लस्सी है सबसे बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प

गर्मियों के दौरान बाजार के आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पारंपरिक लस्सी का सेवन करने के स्वास्थ्य लाभ और इसे पीने के सही समय के बारे में विस्तृत जानकारी।
गर्मियों का मौसम आते ही चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले पेय पदार्थों की मांग काफी बढ़ जाती है। बाजार में मौजूद कई तरह के डिब्बाबंद और आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स आज युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हालांकि, ये पैकेट बंद पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में कृत्रिम मिठास, प्रिजर्वेटिव्स और रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन हानिकारक ड्रिंक्स के विपरीत, लस्सी एक ऐसा पारंपरिक और भारतीय पेय है जो न केवल
स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत का खजाना भी है। दही से तैयार होने वाला यह पेय सदियों से भारतीय खानपान का अभिन्न हिस्सा रहा है और इसे प्राकृतिक कूलिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। लस्सी एक ऐसा पेय है जो स्वाद और पोषण का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया बहुत सरल है, जिसमें ताजे दही को मथकर उसमें स्वादानुसार चीनी, नमक, मसाले या फलों का अर्क मिलाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लस्सी की तासीर ठंडी होती है, जो चिलचिलाती गर्मी में शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल शरीर को तत्काल हाइड्रेटेड रखती है, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होती है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण यह हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत लाभदायक है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के कारण यह दिन भर की थकान मिटाने का एक बेहतरीन उपाय है। लस्सी का भरपूर लाभ उठाने के लिए इसके सेवन का सही समय चुनना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय में, इसका सेवन दोपहर के समय करना सबसे उत्तम माना गया है। दोपहर के भोजन के साथ या उसके तुरंत बाद एक गिलास लस्सी पीना पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और भीषण गर्मी के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है। इसके विपरीत, रात के समय लस्सी का सेवन करने से कई बार पाचन संबंधी असुविधा या भारीपन की समस्या हो सकती है, इसलिए रात में इसे पीने से परहेज करना ही बेहतर होता है। सही समय पर लस्सी का सेवन न केवल आपको ताजगी का एहसास कराता है, बल्कि यह शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषण भी प्रदान करता है। गर्मियों में आर्टिफिशियल ड्रिंक्स की जगह घर पर बनी शुद्ध लस्सी का आनंद लेना स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक कदम है
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