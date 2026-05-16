गर्मी दस्तक देने लगी, मानसून पुरे भारत पहुंचा, बारिश के अलर्ट जारी, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसे खतरे

भारत में मौसम के मिजाज तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में बारिश और बिजली गिरने के अलर्ट जारी है। मानसून देशभर में पहुंच रहा है और मौसम के बदलते मिजाज से गर्मी का असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज धूप में मची भीषण गर्मी। PM मोदी ने ईंधन बचाने के लिए अपील की है, ताकि गर्मी से जनजीवन प्रभावित न हो। मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्ट बंगाल आक्रामक पूर्वी चूल्हे पर बने तेज हवाओं से इसका असर पहले से कम हो जाएगा। भारत के पॉलैंड की जा रही गर्म हवाओं से गर्मी के अलावा इसे बाकी भीषण गर्मी हो रही है।

छत्तीसगढ़ में बिजली गिरी, मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा; महाराष्ट्र का अमरावती सबसे गर्म, 45.6°C पारामहाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में गर्मी का असर जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र का अमरावती सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 45.

6°C दर्ज हुआ। वहीं वर्धा में 45.5°C, अकोला में 45.4°C, नागपुर में 45°C और मध्य प्रदेश के खंडवा में 45.1°C तापमान रहा। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली गिरने की दो घटनाएं हुईं। इसमें एक लड़के की मौत हो गई। एमपी के कटनी में ओले गिरे। उमरिया में बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया। बिहार में आंधी-बारिश के कारण कई मकानों पर पेड़ गिर गए। सड़क पर जाम लग गया। सिक्किम में सेना ने नाथूला-थेगू इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद होने के बाद फंसे कई टूरिस्ट को बचाया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है। वहीं राजस्थान में 20 जून, मध्य प्रदेश में 10-16 जून और बिहार में 8-10 जून के बीच मानसून आने की संभावना है।झारखंड और बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।बिहार के 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है।जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं।बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। राजस्थान में गर्मियों के मौसम के दौरान विस्तारसूचक है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हीटवेव होगी। असम, मेघालय, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है। यूपी के कानपुर में तेज धूप में पेपर से खुद को ढंकती महिला, प्रयागराज में पूरा चेहरा ढंककर गाड़ी चलाता शख्स। नीले ड्रम में लाश मिली थी; महिला नर्स और उसका भाई गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार।जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे।भाठा में भरकर लाए गए थे; यह गुजरात की लोक-डायरो परंपरा, पूरा पैसा दान होगा।MP में 10 से 16 जून के बीच मिलेगा मानसून। मेरठ में गर्मी और उमस से प्रभावित जनजीवन है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rain Air Quality Weather India Cyclone Rain Air Quality Weather Thunderstorm Lightning Heatwave Flood Drought Global Warming Energy Crisis Energy Crisis India Gas Crisis Electricity Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PM Modi EXCLUSIVE Interview: 'भविष्य का भारत'- PM Modi का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू Sanjay Pugalia के साथPM Modi EXCLUSIVE Interview: 'भविष्य का भारत'- PM Modi का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू Sanjay Pugalia के साथ

Read more »

PM Kisan : कब जारी होगी PM Kisan Yojana की 18वीं किस्त? जानें यहांPM Kisan 18th installment Date: When will the 18th installment of PM Kisan Yojana be released, PM Kisan 18th installment Date: कब जारी होगी PM Kisan Yojana की 18वीं किस्त, दखें यहां

Read more »

PM मोदी स्पेन के पीएम के साथ कर रहे थे रोड शो, अचानक छात्रा से मिलने पहुंचे, देखें PHOTOSVadodara में Spain के PM संग रोड शो करते दिखे PM Modi

Read more »

PM Visited Vantara: ভানতারায় প্রধানমন্ত্রী! সিংহশাবককে খাওয়ালেন, সময় কাটালেন বিচিত্র সব প্রাণীর সঙ্গে...PM Visited Vantara PM explored wildlife rescue rehabilitation and conservation centre interacted with animals

Read more »

ईरान के विदेश मंत्री आ रहे भारत, इधर पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बात, क्या है कनेक्शन?- pm narendra modi calls israeli pm benjamin netanyahu wishes new year

Read more »

मोदी की 24 घंटे में 4 राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत: मैक्रों से बोले- पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी; ओमा...West Asia tension: PM Modi speaks with France President, Oman Sultan, Malaysia PM. Follow Latest Updates.

Read more »