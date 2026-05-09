गर्मियों के लिए खास: सेवई फ्रूट कस्टर्ड की शाही रेसिपी, जानें इसे बनाने का आसान तरीका

चिलचिलाती गर्मी में अगर आप कुछ ठंडा और पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो सेवई फ्रूट कस्टर्ड एक बेहतरीन विकल्प है। जानिए कुकिंग एक्सपर्ट एस.वी. पवार की खास रेसिपी जिससे आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट डेजर्ट बना सकते हैं।

भीषण गर्मी के इस मौसम में जब पारा चढ़ने लगता है, तब हर कोई कुछ ऐसा तलाशता है जो न केवल स्वाद में लाजवाब हो, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुँचाए और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसे में सेवई फ्रूट कस्टर्ड एक ऐसा विकल्प बनकर उभरता है जो पारंपरिक भारतीय स्वाद और आधुनिक डेजर्ट का एक अद्भुत संगम है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मशहूर कुकिंग एक्सपर्ट एस.

वी.

पवार ने इस खास रेसिपी को साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह रेसिपी साधारण फ्रूट कस्टर्ड को एक शाही और समृद्ध अंदाज देती है क्योंकि इसमें दूध के साथ सेवई का इस्तेमाल किया जाता है। सेवई और फलों का यह मेल न केवल इसे दिखने में आकर्षक बनाता है, बल्कि इसका टेक्सचर भी बहुत मलाईदार और गाढ़ा हो जाता है। यह डिश बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, सभी की पसंद बन सकती है क्योंकि इसमें ताजे फलों की प्राकृतिक मिठास और ड्राई फ्रूट्स का कुरकुरापन एक साथ मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में मौजूद बुनियादी चीजों से ही इसे तैयार किया जा सकता है। इस स्वादिष्ट डेजर्ट को बनाने की शुरुआत सेवई को सही ढंग से भूनने से होती है, क्योंकि किसी भी मीठी डिश का असली स्वाद उसकी तैयारी के शुरुआती चरणों पर निर्भर करता है। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन का चुनाव करें और उसमें शुद्ध देसी घी डालें। देसी घी न केवल सेवई को एक सोंधी खुशबू देता है, बल्कि यह कस्टर्ड के समग्र स्वाद को भी बढ़ा देता है। अब इसमें बारीक सेवई डालें और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंच को तेज न किया जाए, क्योंकि तेज आंच पर सेवई बहुत जल्दी जल सकती है, जिससे पूरे कस्टर्ड का स्वाद कड़वा हो सकता है। सेवई को तब तक भूनना चाहिए जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से एक बेहतरीन सुगंध न आने लगे। एक बार जब सेवई सुनहरी हो जाए, तो इसमें फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें। गाढ़ापन और रिचनेस लाने के लिए फुल क्रीम दूध सबसे बेहतर विकल्प होता है। दूध डालने के बाद इसमें अपनी पसंद के अनुसार चीनी मिलाएं और इसे तब तक उबालें जब तक सेवई पूरी तरह पक न जाए और दूध हल्का कम होकर गाढ़ा न हो जाए। यह प्रक्रिया कस्टर्ड को एक दानेदार और मलाईदार बनावट प्रदान करती है। अगला महत्वपूर्ण चरण है वनीला कस्टर्ड पाउडर का सही मिश्रण तैयार करना। कस्टर्ड को वह सिग्नेचर क्रीमी लुक देने के लिए वनीला कस्टर्ड पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक छोटी कटोरी में दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लें और उसे थोड़े से ठंडे दूध के साथ अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई गांठ न रहे। यहाँ एक विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है: कस्टर्ड पाउडर के घोल को कभी भी सीधे उबलते हुए दूध में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध में गुठलियां बन सकती हैं और कस्टर्ड एकसमान नहीं बनेगा। इस चिकने घोल को धीरे-धीरे उबलती हुई सेवई वाले दूध में डालें और चम्मच से लगातार चलाते रहें। जैसे ही घोल दूध में मिलता है, मिश्रण धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगता है। इस समय इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाना न भूलें, क्योंकि इलायची की खुशबू इस मीठी डिश के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। जब मिश्रण चम्मच पर चिपकने लगे और पूरी तरह गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे एक कांच या स्टील के बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। कस्टर्ड की तैयारी का अंतिम और सबसे जरूरी हिस्सा है इसकी कूलिंग और गार्निशिंग। कस्टर्ड को कभी भी तुरंत सर्व नहीं करना चाहिए; इसे पहले कमरे के सामान्य तापमान पर आने दें और फिर कम से कम दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान सेवई बचे हुए दूध को और ज्यादा सोख लेती है, जिससे यह एकदम मलाईदार और गाढ़ा हो जाता है। जब कस्टर्ड पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब इसमें अपनी पसंद के ताजे और बारीक कटे हुए फल मिलाएं। आप इसमें अनार के दाने, आम के टुकड़े, केला, सेब और अंगूर डाल सकते हैं। फलों का प्राकृतिक खट्टा-मीठा स्वाद कस्टर्ड की मिठास को संतुलित करता है। अंत में, इसे और अधिक शाही बनाने के लिए इसमें बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। ये ड्राई फ्रूट्स न केवल डिश को एक रिच लुक देते हैं, बल्कि हर बाइट में एक बेहतरीन क्रंच भी जोड़ते हैं। इस प्रकार तैयार हुआ सेवई फ्रूट कस्टर्ड न केवल आपकी भूख मिटाएगा, बल्कि गर्मियों की दोपहर में आपको एक ताज़गी भरा अनुभव भी देगा





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