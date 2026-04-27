गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए घर पर बनाएं ये 7 नेचुरल हाइड्रेशन ड्रिंक्स

गर्मियों में तेज धूप और पसीने के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। घर पर बनाए जाने वाले नेचुरल ड्रिंक्स शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं और डिहाइड्रेशन, थकान, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाते हैं। इस लेख में 7 नेचुरल समर हाइड्रेशन ड्रिंक्स के बारे में जानें।
गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर को अंदर से ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तेज धूप और पसीने के कारण शरीर से पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जिससे सिर्फ पानी पीने से पर्याप्त नहीं होता है। घर पर बनाए जाने वाले नेचुरल और पारंपरिक ड्रिंक्स शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं और डिहाइड्रेशन , थकान, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाते हैं। इस लेख में हम आपको 7 नेचुरल समर हाइड्रेशन ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे, जो शरीर को अंदर से कूल रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करते हैं। आमपना गर्मियों में लू और धूप से बचाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद ताजगी देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। आमपना बनाने के लिए आम का पल्प, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। सत्तू का शरबत भी गर्मियों में शरीर को ठंडा और एनर्जेटिक रखने वाला देसी ड्रिंक है। भुने चने से बना सत्तू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है। यह डिहाइड्रेशन से बचाता है और शरीर को कूल रखता है। सत्तू का शरबत बनाने के लिए सत्तू, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। बेल का शरबत एक पारंपरिक और औषधीय ड्रिंक है। यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है और कब्ज, एसिडिटी व पेट की गर्मी को कम करता है। नियमित सेवन से शरीर ठंडा रहता है और लू का खतरा कम होता है। बेल का शरबत बनाने के लिए बेल के फल का पल्प, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। खीरे का पानी शरीर को हाइड्रेट और फ्रेश रखता है। खीरे में ज्यादा पानी होने से ठंडक मिलती है। पुदीना ताजगी देता है और पाचन सुधारता है। खीरे का पानी डिटॉक्स करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसे बनाने के लिए खीरा, पानी, पुदीना के पत्ते, नींबू का रस, काला नमक और चीनी की जरूरत होती है। नींबू-नमक पानी गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखता है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन बनाए रखता है। यह हल्का ड्रिंक थकान कम करता है और पाचन सुधारता है। नींबू-नमक पानी बनाने के लिए नींबू का रस, पानी, नमक और चीनी की जरूरत होती है। छाछ गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और पाचन सुधारने वाला पारंपरिक और हेल्दी ड्रिंक है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आंतों के लिए फायदेमंद हैं और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। छाछ बनाने के लिए दही, पानी, जीरा, काला नमक और पुदीना की जरूरत होती है। जलजीरा पुदीना, जीरा और काला नमक से बना यह ड्रिंक गैस, अपच और एसिडिटी में राहत देता है। इसका खट्टा-चटपटा स्वाद भूख बढ़ाता है और शरीर को तुरंत तरोताजा करता है। जलजीरा बनाने के लिए पुदीना के पत्ते, जीरा, काला नमक, नींबू का रस, पानी और चीनी की जरूरत होती है। गर्मी में हाइड्रेशन ड्रिंक्स बनाते समय हाइजीन और संतुलन का खास ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा चीनी डालने से बचें और बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फ वाला ड्रिंक न लें। इन ड्रिंक्स के अलावा, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना और तेज धूप में चलाते समय सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है.
गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर को अंदर से ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तेज धूप और पसीने के कारण शरीर से पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जिससे सिर्फ पानी पीने से पर्याप्त नहीं होता है। घर पर बनाए जाने वाले नेचुरल और पारंपरिक ड्रिंक्स शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं और डिहाइड्रेशन, थकान, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाते हैं। इस लेख में हम आपको 7 नेचुरल समर हाइड्रेशन ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे, जो शरीर को अंदर से कूल रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करते हैं। आमपना गर्मियों में लू और धूप से बचाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद ताजगी देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। आमपना बनाने के लिए आम का पल्प, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। सत्तू का शरबत भी गर्मियों में शरीर को ठंडा और एनर्जेटिक रखने वाला देसी ड्रिंक है। भुने चने से बना सत्तू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है। यह डिहाइड्रेशन से बचाता है और शरीर को कूल रखता है। सत्तू का शरबत बनाने के लिए सत्तू, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। बेल का शरबत एक पारंपरिक और औषधीय ड्रिंक है। यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है और कब्ज, एसिडिटी व पेट की गर्मी को कम करता है। नियमित सेवन से शरीर ठंडा रहता है और लू का खतरा कम होता है। बेल का शरबत बनाने के लिए बेल के फल का पल्प, पानी, नींबू का रस, चीनी और काला नमक की जरूरत होती है। खीरे का पानी शरीर को हाइड्रेट और फ्रेश रखता है। खीरे में ज्यादा पानी होने से ठंडक मिलती है। पुदीना ताजगी देता है और पाचन सुधारता है। खीरे का पानी डिटॉक्स करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसे बनाने के लिए खीरा, पानी, पुदीना के पत्ते, नींबू का रस, काला नमक और चीनी की जरूरत होती है। नींबू-नमक पानी गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखता है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन बनाए रखता है। यह हल्का ड्रिंक थकान कम करता है और पाचन सुधारता है। नींबू-नमक पानी बनाने के लिए नींबू का रस, पानी, नमक और चीनी की जरूरत होती है। छाछ गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और पाचन सुधारने वाला पारंपरिक और हेल्दी ड्रिंक है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आंतों के लिए फायदेमंद हैं और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। छाछ बनाने के लिए दही, पानी, जीरा, काला नमक और पुदीना की जरूरत होती है। जलजीरा पुदीना, जीरा और काला नमक से बना यह ड्रिंक गैस, अपच और एसिडिटी में राहत देता है। इसका खट्टा-चटपटा स्वाद भूख बढ़ाता है और शरीर को तुरंत तरोताजा करता है। जलजीरा बनाने के लिए पुदीना के पत्ते, जीरा, काला नमक, नींबू का रस, पानी और चीनी की जरूरत होती है। गर्मी में हाइड्रेशन ड्रिंक्स बनाते समय हाइजीन और संतुलन का खास ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा चीनी डालने से बचें और बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फ वाला ड्रिंक न लें। इन ड्रिंक्स के अलावा, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना और तेज धूप में चलाते समय सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है
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