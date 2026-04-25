गर्मी में राहत: घर पर बनाएं स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक जलजीरा

गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए घर पर आसानी से जलजीरा बनाने की विधि। यह पाचन के लिए भी फायदेमंद है और बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स का एक स्वस्थ विकल्प है।

गर्मी का मौसम आते ही शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तेज धूप और लू के कारण थकान घेर लेती है, और मन कुछ ठंडा - ठंडा पीने का करता है। अक्सर लोग बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इनमें मौजूद अत्यधिक चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आप गर्मियों में कुछ स्वास्थ्य वर्धक और स्वादिष्ट पीना चाहते हैं, तो घर पर जलजीरा बनाना एक बेहतरीन विकल्प है। एक गिलास ठंडा जलजीरा न केवल राहत देता है, बल्कि शरीर को ताजगी भी प्रदान करता है। बाजार में मिलने वाले जलजीरा की तुलना में घर पर बना जलजीरा अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वच्छ होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। जलजीरा एक पारंपरिक पेय है जो सदियों से गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता आ रहा है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट ड्रिंक ही नहीं है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जलजीरा में इस्तेमाल होने वाला जीरा पाचन क्रिया को सुधारता है, जबकि पुदीना और धनिया शरीर को ताजगी से भर देते हैं। काला नमक और अमचूर पाउडर न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पेट को भी आराम पहुंचाते हैं। जलजीरा पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे अपच, गैस और कब्ज से राहत मिलती है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है, जो गर्मियों में बहुत महत्वपूर्ण है। जलजीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर भी है, जो आपको पूरे दिन सक्रिय रहने में मदद करता है। जलजीरा बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक पेय है। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर ने भी घर पर जलजीरा बनाने की एक सरल रेसिपी साझा की है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले, जीरे को हल्का सा भून लें जब तक कि उससे खुशबू न आने लगे। फिर इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। अब पिसे हुए जीरे में काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, एक मुट्ठी पुदीना की पत्तियां, थोड़ा धनिया , दो-तीन हरी मिर्च और दो बड़े चम्मच नींबू का रस डालें। इन सभी सामग्रियों को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें ताकि एक स्मूद पेस्ट बन जाए। एक बड़े जग या ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें और तैयार पेस्ट को उसमें मिला दें। ऊपर से ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला या बूंदी भी डाल सकते हैं, जिससे जलजीरा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। घर पर बना जलजीरा न केवल गर्मी से राहत देता है, बल्कि पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। बाजार से महंगी ड्रिंक्स खरीदने के बजाय, यह देसी ड्रिंक घर पर बनाना एक बेहतर विकल्प है, जिसे पूरा परिवार पसंद करेगा और बार-बार बनाने की जिद भी करेगा। यह एक ऐसा पेय है जो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ख्याल रखता है। गर्मियों में जलजीरा का नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

गर्मी का मौसम आते ही शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तेज धूप और लू के कारण थकान घेर लेती है, और मन कुछ ठंडा-ठंडा पीने का करता है। अक्सर लोग बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इनमें मौजूद अत्यधिक चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आप गर्मियों में कुछ स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट पीना चाहते हैं, तो घर पर जलजीरा बनाना एक बेहतरीन विकल्प है। एक गिलास ठंडा जलजीरा न केवल राहत देता है, बल्कि शरीर को ताजगी भी प्रदान करता है। बाजार में मिलने वाले जलजीरा की तुलना में घर पर बना जलजीरा अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वच्छ होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। जलजीरा एक पारंपरिक पेय है जो सदियों से गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता आ रहा है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट ड्रिंक ही नहीं है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जलजीरा में इस्तेमाल होने वाला जीरा पाचन क्रिया को सुधारता है, जबकि पुदीना और धनिया शरीर को ताजगी से भर देते हैं। काला नमक और अमचूर पाउडर न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पेट को भी आराम पहुंचाते हैं। जलजीरा पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे अपच, गैस और कब्ज से राहत मिलती है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है, जो गर्मियों में बहुत महत्वपूर्ण है। जलजीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर भी है, जो आपको पूरे दिन सक्रिय रहने में मदद करता है। जलजीरा बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक पेय है। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर ने भी घर पर जलजीरा बनाने की एक सरल रेसिपी साझा की है, जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले, जीरे को हल्का सा भून लें जब तक कि उससे खुशबू न आने लगे। फिर इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। अब पिसे हुए जीरे में काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, एक मुट्ठी पुदीना की पत्तियां, थोड़ा धनिया, दो-तीन हरी मिर्च और दो बड़े चम्मच नींबू का रस डालें। इन सभी सामग्रियों को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें ताकि एक स्मूद पेस्ट बन जाए। एक बड़े जग या ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें और तैयार पेस्ट को उसमें मिला दें। ऊपर से ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला या बूंदी भी डाल सकते हैं, जिससे जलजीरा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। घर पर बना जलजीरा न केवल गर्मी से राहत देता है, बल्कि पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। बाजार से महंगी ड्रिंक्स खरीदने के बजाय, यह देसी ड्रिंक घर पर बनाना एक बेहतर विकल्प है, जिसे पूरा परिवार पसंद करेगा और बार-बार बनाने की जिद भी करेगा। यह एक ऐसा पेय है जो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ख्याल रखता है। गर्मियों में जलजीरा का नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जलजीरा गर्मी पेय रेसिपी स्वास्थ्य पाचन जीरा पुदीना धनिया ठंडा

United States Latest News, United States Headlines