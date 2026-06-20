गर्लफ्रेंड या बीवी का दूसरी लड़कियों से बात करने से रोकने के पीछे क्या हैं साइकोलॉजिकल कारण

रिलेशनशिप में पार्टनर का कंट्रोलिंग या रोकने वाला बिहेवियर अक्सर देखने को मिलता है, जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजहें भी होती हैं। जिन्हें समय रहते समझकर सही कर लेना चाहिए ताकि आगे गलतफहमियां न हों।

अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी आपको दूसरी लड़कियों से बात करने से रोकती है, तो पीछे हो सकते हैं साइकोलॉजिकल कारण । रिलेशनशिप में पार्टनर का कंट्रोलिंग या रोकने वाला बिहेवियर अक्सर देखने को मिलता है, जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजहें भी होती हैं। जिन्हें समय रहते समझकर सही कर लेना चाहिए ताकि आगे गलतफहमियां न हों। रिलेशनशिप में ऐसा देखने को मिलता है, जहां लड़कियां अपने हसबैंड या फिर बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़कियों से बात करने या उनकी तस्वीर लाइक करने से रोकती हैं, जिससे अक्सर टॉक्सिक या फिर इनसिक्योरिटी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन रिलेशनशिप कोच प्रीति सौरभ इस बात को सच नहीं मानतीं। उनका मानना है कि लड़कियों या बीवियों के ऐसा करने के पीछे साइकोलॉजिकल वजहें होती हैं, जिसके बारे में लड़के समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने इसी मुद्दे पर मानवेंद्र प्रताप सिंह के पॉडकास्ट में बातचीत की थी। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। प्रीति कहती हैं कि लड़कियों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि उनका बॉयफ्रेंड भले ही नॉर्मल तरीके से किसी लड़की से बात करता है या उसकी फोटो लाइक करता है, लेकिन लड़कियां इस चीज को बहुत गलत तरीके से लेती हैं और वह अपने सर्किल में इसका मजाक बनाती हैं। वह ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई वह लड़का उनके पीछे पड़ा है, उन्हें पसंद करता है, जबकि रियलिटी से इसका कोई संबंध हो यह कंपलसरी नहीं है। लड़कियों को इसी बात की चिंता होती है कि उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उनके पति के बारे में सोसाइटी में कोई गलत इमैजिनेशन नहीं बने इसलिए वो बहुत टोक-टाक करती हैं। लड़कियों की ऐसा करने के पीछे दूसरी वजह यह होती है कि कहीं उनके जान-पहचान वाले लोग या फिर दोस्त उन्हें ताने ना मारें क्योंकि लोगों की आदत होती है कई बार बातों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की ताकि उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। इसलिए वह नहीं चाहती हैं कि उनका लाइफ पार्टनर किसी दूसरी लड़की से बात करे या उनकी फोटो को लाइक करे या फिर ऐसा कोई भी काम करे जिससे कपल सोसाइटी में हंसी-मजाक की वजह बनकर रह जाए और उनके रिलेशनशिप को लोग टाइम पास की तरह समझने लगें। अगर आपको किसी पोस्ट पर उनकी लाइक दिख जाए तो तुरंत अपना गुस्सा दिखाने के बजाय खुद को कूल डाउन करें और एक अच्छा माहौल ढूंढने की कोशिश करें। बातचीत के वक्त 'तुम ऐसा ही करते हो', 'तुम्हें मेरी परवाह नहीं है' जैसे सेंटेंस से बचकर आप यह कह सकते हैं कि 'तुम जब दूसरी लड़कियों से बात करते हो या उनकी फोटोज लाइक करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता।' अपनी बात खुलकर एक्सप्रेस करें कि आपको क्या-क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक-दूसरे के लिए एक बाउंड्री सेट करें ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह ही न हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम है, तो उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करने या उन्हें ओवरथिंकर कहने के बजाय आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले उनकी बात ध्यान से सुनें कि उन्हें किस चीज से दिक्कत है और उसके इसके पीछे क्या वजह है, फिर अपनी बात रखें। अगर आपके लिए इंटरनेट पर फोटो लाइक करना या किसी लड़की से नॉर्मल बात करना गलत नहीं है, तो यह बात भी क्लियर बोल दें। रिलेशनशिप में भरोसा तब बढ़ता है जब चीजें छिपाकर नहीं की जातीं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर खुलकर बात करें और सामने वाले को ट्रस्ट दिलाएं कि इससे उनकी वैल्यू कम नहीं होती। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, इसलिए कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी होती हैं ताकि आगे चलकर गलतफहमियां न हों.

अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी आपको दूसरी लड़कियों से बात करने से रोकती है, तो पीछे हो सकते हैं साइकोलॉजिकल कारण। रिलेशनशिप में पार्टनर का कंट्रोलिंग या रोकने वाला बिहेवियर अक्सर देखने को मिलता है, जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजहें भी होती हैं। जिन्हें समय रहते समझकर सही कर लेना चाहिए ताकि आगे गलतफहमियां न हों। रिलेशनशिप में ऐसा देखने को मिलता है, जहां लड़कियां अपने हसबैंड या फिर बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़कियों से बात करने या उनकी तस्वीर लाइक करने से रोकती हैं, जिससे अक्सर टॉक्सिक या फिर इनसिक्योरिटी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन रिलेशनशिप कोच प्रीति सौरभ इस बात को सच नहीं मानतीं। उनका मानना है कि लड़कियों या बीवियों के ऐसा करने के पीछे साइकोलॉजिकल वजहें होती हैं, जिसके बारे में लड़के समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने इसी मुद्दे पर मानवेंद्र प्रताप सिंह के पॉडकास्ट में बातचीत की थी। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। प्रीति कहती हैं कि लड़कियों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि उनका बॉयफ्रेंड भले ही नॉर्मल तरीके से किसी लड़की से बात करता है या उसकी फोटो लाइक करता है, लेकिन लड़कियां इस चीज को बहुत गलत तरीके से लेती हैं और वह अपने सर्किल में इसका मजाक बनाती हैं। वह ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई वह लड़का उनके पीछे पड़ा है, उन्हें पसंद करता है, जबकि रियलिटी से इसका कोई संबंध हो यह कंपलसरी नहीं है। लड़कियों को इसी बात की चिंता होती है कि उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उनके पति के बारे में सोसाइटी में कोई गलत इमैजिनेशन नहीं बने इसलिए वो बहुत टोक-टाक करती हैं। लड़कियों की ऐसा करने के पीछे दूसरी वजह यह होती है कि कहीं उनके जान-पहचान वाले लोग या फिर दोस्त उन्हें ताने ना मारें क्योंकि लोगों की आदत होती है कई बार बातों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की ताकि उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। इसलिए वह नहीं चाहती हैं कि उनका लाइफ पार्टनर किसी दूसरी लड़की से बात करे या उनकी फोटो को लाइक करे या फिर ऐसा कोई भी काम करे जिससे कपल सोसाइटी में हंसी-मजाक की वजह बनकर रह जाए और उनके रिलेशनशिप को लोग टाइम पास की तरह समझने लगें। अगर आपको किसी पोस्ट पर उनकी लाइक दिख जाए तो तुरंत अपना गुस्सा दिखाने के बजाय खुद को कूल डाउन करें और एक अच्छा माहौल ढूंढने की कोशिश करें। बातचीत के वक्त 'तुम ऐसा ही करते हो', 'तुम्हें मेरी परवाह नहीं है' जैसे सेंटेंस से बचकर आप यह कह सकते हैं कि 'तुम जब दूसरी लड़कियों से बात करते हो या उनकी फोटोज लाइक करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता।' अपनी बात खुलकर एक्सप्रेस करें कि आपको क्या-क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक-दूसरे के लिए एक बाउंड्री सेट करें ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह ही न हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम है, तो उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करने या उन्हें ओवरथिंकर कहने के बजाय आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले उनकी बात ध्यान से सुनें कि उन्हें किस चीज से दिक्कत है और उसके इसके पीछे क्या वजह है, फिर अपनी बात रखें। अगर आपके लिए इंटरनेट पर फोटो लाइक करना या किसी लड़की से नॉर्मल बात करना गलत नहीं है, तो यह बात भी क्लियर बोल दें। रिलेशनशिप में भरोसा तब बढ़ता है जब चीजें छिपाकर नहीं की जातीं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर खुलकर बात करें और सामने वाले को ट्रस्ट दिलाएं कि इससे उनकी वैल्यू कम नहीं होती। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, इसलिए कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी होती हैं ताकि आगे चलकर गलतफहमियां न हों





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गर्लफ्रेंड बीवी दूसरी लड़कियों से बात करने साइकोलॉजिकल कारण रिलेशनशिप पार्टनर कंट्रोलिंग रोकने वाला बिहेवियर गलत समझ साइकोलॉजिकल वजहें

United States Latest News, United States Headlines