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गर्मियों में नारियल पानी का सस्ता और पौष्टिक विकल्प: केले के तने का जूस

स्वास्थ्य News

गर्मियों में नारियल पानी का सस्ता और पौष्टिक विकल्प: केले के तने का जूस
केले का तनानारियल पानीगर्मी
📆12-06-2026 04:14:00
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गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए इसे मुश्किल कर दिया है। ऐसे में केले के तने का जूस एक सस्ता और पौष्टिक विकल्प साबित हो सकता है। यह जूस विटामिन, पोटैशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने और ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह किडनी के स्वास्थ्य, वजन घटाने और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी लाभदायक है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और अगर आपके यार्ड में केले का पेड़ है तो यह बिल्कुल फ्री है। तो गर्मियों में नारियल पानी की जगह केले के तने का जूस पीकर अपनी सेहत का ख्याल रखें।

गर्मियों में नारियल पानी का सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो केले के तने का जूस आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। केले के तने का जूस न केवल पोषण से भरपूर होता है, बल्कि यह नारियल पानी की तुलना में काफी सस्ता भी है। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो यह जूस आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो सकता है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पसीने के साथ शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। नारियल पानी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए इसे रोजाना पीना मुश्किल कर दिया है, ऐसे में केले के तने का जूस एक कारगर और किफायती विकल्प है। यह जूस विटामिन बी6, पोटैशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। केले के तने का जूस पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और यह डि हाइड्रेशन से बचाता है। इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है जो शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसके अलावा, यह किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी स्टोन की समस्या में भी लाभदायक हो सकता है। वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह जूस अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार-बार भूख नहीं लगने देता। साथ ही इसमें पोटैशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है। हालांकि, किसी भी नई डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। केले के तने का जूस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए केले के तने के अंदर वाले सफेद हिस्से को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को छान लें और उसमें नींबू का रस, काला नमक या पुदीने की पत्तियां डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह जूस न सिर्फ पोषण से भरपूर है बल्कि पीने में भी ताजगी भरा लगता है। गर्मियों में इसे पीने से शरीर ठंडा रहता है और एनर्जी बनी रहती है। अगर आप नारियल पानी के महंगे दामों से परेशान हैं तो आप इस सस्ते और प्रभावी विकल्प को अपना सकते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। तो अब से गर्मियों में नारियल पानी की जगह केले के तने का जूस पिएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं.

गर्मियों में नारियल पानी का सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो केले के तने का जूस आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। केले के तने का जूस न केवल पोषण से भरपूर होता है, बल्कि यह नारियल पानी की तुलना में काफी सस्ता भी है। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो यह जूस आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो सकता है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पसीने के साथ शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। नारियल पानी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए इसे रोजाना पीना मुश्किल कर दिया है, ऐसे में केले के तने का जूस एक कारगर और किफायती विकल्प है। यह जूस विटामिन बी6, पोटैशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। केले के तने का जूस पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और यह डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है जो शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसके अलावा, यह किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी स्टोन की समस्या में भी लाभदायक हो सकता है। वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह जूस अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार-बार भूख नहीं लगने देता। साथ ही इसमें पोटैशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है। हालांकि, किसी भी नई डाइट को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। केले के तने का जूस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए केले के तने के अंदर वाले सफेद हिस्से को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन टुकड़ों को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को छान लें और उसमें नींबू का रस, काला नमक या पुदीने की पत्तियां डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह जूस न सिर्फ पोषण से भरपूर है बल्कि पीने में भी ताजगी भरा लगता है। गर्मियों में इसे पीने से शरीर ठंडा रहता है और एनर्जी बनी रहती है। अगर आप नारियल पानी के महंगे दामों से परेशान हैं तो आप इस सस्ते और प्रभावी विकल्प को अपना सकते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। तो अब से गर्मियों में नारियल पानी की जगह केले के तने का जूस पिएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं

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