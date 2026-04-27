गर्मी के मौसम में मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़, कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से हो रही परेशानी

मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड AC और स्लीपर कोच की हालत भी जनरल डिब्बे की तरह हो गई है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है।

मुंबई: हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के मौसम में मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की कहानी में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इस साल भी लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाए हैं और उनकी मशक्कत जारी है। एनबीटी की रिपोर्टर जब उत्तर प्रदेश के रास्ते बंगाल जाने वाली कलकत्ता मेल ट्रेन में पहुंची, तो देखा कि थर्ड AC की हालत जनरल डिब्बे की तरह हो चुकी है। कन्फर्म सीट वाले यात्रियों का भी अपने सीट पर कोई हक्क नहीं है। यह भी देखा गया कि एक ही सीट पर 4-5 लोग यात्रा कर रहे हैं। उन लोगों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि वे लोग दो महीने पहले, जब यात्रा करने वाली तारीख की टिकट बुकिंग शुरू हुई थी, तब ही टिकट बुक कर चुके थे, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। इसलिए उन्हें अपने रिश्तेदारों या दूर के दोस्तों की कन्फर्म टिकट पर अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करना पड़ रहा है। सामान और लोगों से भरा हुआ था कॉरिडोर, थर्ड AC कोच की हालत इतनी बुरी थी कि चलने के लिए जगह भी नहीं बची थी। सीट के नीचे से लेकर कॉरिडोर तक सभी जगह यात्रियों के सामान ही देखे गए। इन भारी सामान में ड्रम और बालियां भी देखी गईं, जिसपर लोग बैठे हुए थे। शनिवार दोपहर से शुरू हुआ आसंगांव और कसारा के बीच ब्लॉक का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर ज्यादा पड़ा। ब्लॉक के चलते कई लंबी दूरी ट्रेनों की टाइमिंग को रीशेड्यूल किया गया था, हालांकि इस बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं थी। नतीजन रात के समय में छूटने वाली ट्रेनों के लिए लोग शाम से ही स्टेशनों पर लाइन लगा कर बैठने लगे थे। जो ट्रेन 10:15 बजे छूटने वाली थी, वह रात को 3:00 बजे छूटने के लिए निर्धारित किया गया था। इस वजह से भीड़ भी काफी बढ़ गई और कसारा पहुंचने के बाद भी उस ट्रेन को कई बार रोका गया। इस वजह से 6 से 7 घंटे की देरी हो गई। मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, सीएसएमटी और दादर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। कई यात्री घंटों पहले पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी तरह सीट मिल सके। अनरिजर्व्ड डिब्बों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और ट्रेन आते ही धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाती है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लोग फर्श पर बैठकर या प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सीएसएमटी स्टेशन पर तो स्थाई वेटिंग एरिया भी नहीं है, जनरल डिब्बों में जाने वालों के लिए एक अस्थाई छोटा सा जगह दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। हालांकि आने वाले समय में स्थायी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। स्लीपर और जनरल डिब्बों की स्थिति में इस समय कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है। स्लीपर कोच, जो आमतौर पर आरक्षित यात्रियों के लिए होता है, वहां भी अनधिकृत यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर बर्थ पर अतिरिक्त लोग बैठे नजर आते हैं, जिससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। जनरल डिब्बों की तरह यहां भी खड़े होकर यात्रा करना आम हो गया है। यात्रियों का कहना है कि टीटीई और रेलवे स्टाफ की निगरानी कम होने से यह समस्या और बढ़ रही है। गौरतलब है कि 1 नवंबर 2024 से रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है, जिससे यात्रियों को पहले से योजना बनाने में कठिनाई हो रही है और वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। इस साल मध्य रेलवे से 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। 15 से 23 अप्रैल तक मुंबई डिविजन द्वारा 845 ट्रेन चलाई गई। प्रतिदिन मुंबई के तीन प्रमुख स्टेशन (सीएसएमटी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और दादर) से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत जाने वाली ट्रेन - 30 से 35, और समर स्पेशल ट्रेन - 20 से 25 चलाई जा रही हैं। रेल यात्रियों ने अपनी दुखद अनुभव साझा किए। अनिता विश्वकर्मा ने बताया कि मैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ प्रयागराज जा रही थी। मेरी टिकट कन्फर्म थी, लेकिन कुछ ही समय में पूरा कोच भर गया। बिना टिकट वाले लोग भी अंदर आ गए, जिससे टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया। सैयद जफर ने कहा कि घर में शादी है, इसलिए दो महीने पहले टिकट कराया था। 165 वेटिंग थी, लगा कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मजबूरी में तीन कन्फर्म टिकट पर नौ लोगों को सफर करना पड़ा। यात्रियों को हो रही असुविधा पर मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को राहत मिले। मध्य रेलवे द्वारा मुंबई से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और बंगाल के लिए रोजाना करीब 30 से 35 ट्रेनें (समर स्पेशल के अलावा) चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 20 से 25 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड ट्रेनें भी शामिल हैं। मुंबई में इन राज्यों से आने वाले लोगों की आबादी काफी बढ़ चुकी है। उनमें से अधिकांश यात्री शादी के सीजन के चलते अपने घर जा रहे हैं। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने और बच्चों को गांव ले जाने की वजह से भी ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। यह हालत मध्य एवं पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन से शुरू होने वाली अधिकांश ट्रेनों में देखी जा रही है। दोनों ही रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हालत बरकरार है.

मुंबई: हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के मौसम में मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की कहानी में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इस साल भी लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाए हैं और उनकी मशक्कत जारी है। एनबीटी की रिपोर्टर जब उत्तर प्रदेश के रास्ते बंगाल जाने वाली कलकत्ता मेल ट्रेन में पहुंची, तो देखा कि थर्ड AC की हालत जनरल डिब्बे की तरह हो चुकी है। कन्फर्म सीट वाले यात्रियों का भी अपने सीट पर कोई हक्क नहीं है। यह भी देखा गया कि एक ही सीट पर 4-5 लोग यात्रा कर रहे हैं। उन लोगों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि वे लोग दो महीने पहले, जब यात्रा करने वाली तारीख की टिकट बुकिंग शुरू हुई थी, तब ही टिकट बुक कर चुके थे, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। इसलिए उन्हें अपने रिश्तेदारों या दूर के दोस्तों की कन्फर्म टिकट पर अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करना पड़ रहा है। सामान और लोगों से भरा हुआ था कॉरिडोर, थर्ड AC कोच की हालत इतनी बुरी थी कि चलने के लिए जगह भी नहीं बची थी। सीट के नीचे से लेकर कॉरिडोर तक सभी जगह यात्रियों के सामान ही देखे गए। इन भारी सामान में ड्रम और बालियां भी देखी गईं, जिसपर लोग बैठे हुए थे। शनिवार दोपहर से शुरू हुआ आसंगांव और कसारा के बीच ब्लॉक का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर ज्यादा पड़ा। ब्लॉक के चलते कई लंबी दूरी ट्रेनों की टाइमिंग को रीशेड्यूल किया गया था, हालांकि इस बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं थी। नतीजन रात के समय में छूटने वाली ट्रेनों के लिए लोग शाम से ही स्टेशनों पर लाइन लगा कर बैठने लगे थे। जो ट्रेन 10:15 बजे छूटने वाली थी, वह रात को 3:00 बजे छूटने के लिए निर्धारित किया गया था। इस वजह से भीड़ भी काफी बढ़ गई और कसारा पहुंचने के बाद भी उस ट्रेन को कई बार रोका गया। इस वजह से 6 से 7 घंटे की देरी हो गई। मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, सीएसएमटी और दादर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। कई यात्री घंटों पहले पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी तरह सीट मिल सके। अनरिजर्व्ड डिब्बों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और ट्रेन आते ही धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाती है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लोग फर्श पर बैठकर या प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सीएसएमटी स्टेशन पर तो स्थाई वेटिंग एरिया भी नहीं है, जनरल डिब्बों में जाने वालों के लिए एक अस्थाई छोटा सा जगह दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। हालांकि आने वाले समय में स्थायी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। स्लीपर और जनरल डिब्बों की स्थिति में इस समय कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है। स्लीपर कोच, जो आमतौर पर आरक्षित यात्रियों के लिए होता है, वहां भी अनधिकृत यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर बर्थ पर अतिरिक्त लोग बैठे नजर आते हैं, जिससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। जनरल डिब्बों की तरह यहां भी खड़े होकर यात्रा करना आम हो गया है। यात्रियों का कहना है कि टीटीई और रेलवे स्टाफ की निगरानी कम होने से यह समस्या और बढ़ रही है। गौरतलब है कि 1 नवंबर 2024 से रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है, जिससे यात्रियों को पहले से योजना बनाने में कठिनाई हो रही है और वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। इस साल मध्य रेलवे से 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। 15 से 23 अप्रैल तक मुंबई डिविजन द्वारा 845 ट्रेन चलाई गई। प्रतिदिन मुंबई के तीन प्रमुख स्टेशन (सीएसएमटी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और दादर) से उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत जाने वाली ट्रेन - 30 से 35, और समर स्पेशल ट्रेन - 20 से 25 चलाई जा रही हैं। रेल यात्रियों ने अपनी दुखद अनुभव साझा किए। अनिता विश्वकर्मा ने बताया कि मैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ प्रयागराज जा रही थी। मेरी टिकट कन्फर्म थी, लेकिन कुछ ही समय में पूरा कोच भर गया। बिना टिकट वाले लोग भी अंदर आ गए, जिससे टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया। सैयद जफर ने कहा कि घर में शादी है, इसलिए दो महीने पहले टिकट कराया था। 165 वेटिंग थी, लगा कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मजबूरी में तीन कन्फर्म टिकट पर नौ लोगों को सफर करना पड़ा। यात्रियों को हो रही असुविधा पर मध्य रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को राहत मिले। मध्य रेलवे द्वारा मुंबई से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और बंगाल के लिए रोजाना करीब 30 से 35 ट्रेनें (समर स्पेशल के अलावा) चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 20 से 25 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड ट्रेनें भी शामिल हैं। मुंबई में इन राज्यों से आने वाले लोगों की आबादी काफी बढ़ चुकी है। उनमें से अधिकांश यात्री शादी के सीजन के चलते अपने घर जा रहे हैं। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने और बच्चों को गांव ले जाने की वजह से भी ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। यह हालत मध्य एवं पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन से शुरू होने वाली अधिकांश ट्रेनों में देखी जा रही है। दोनों ही रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हालत बरकरार है





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मुंबई रेलवे यात्रियों की भीड़ कन्फर्म टिकट समर स्पेशल ट्रेन रेलवे परेशानी

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