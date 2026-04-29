गर्मी में राहत का स्रोत: सत्तू का शरबत

भीषण गर्मी में शरीर को ठंडक और ताजगी देने के लिए सत्तू का शरबत एक बेहतरीन विकल्प है। यह पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद और आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इसकी सलाह देते हैं।
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। गर्मी का मौसम अपने साथ लाता है थकान, प्यास और शरीर में ऊर्जा की कमी। ऐसे में शरीर को तुरंत राहत देने और पोषण प्रदान करने वाले पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है। सदियों से भारतीय घरों में गर्मियों का पसंदीदा पेय सत्तू का शरबत , इस मौसम में एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को अंदर तक ठंडक पहुंचाता है और ताजगी से भर देता है। आयुर्वेद और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान दोनों ही सत्तू के गुणों की सराहना करते हैं। सत्तू , चना, गेहूं या जौ को भूनकर पीसा जाता है, और यह एक पारंपरिक भारतीय आहार है जो गर्मी के मौसम में शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। सत्तू का शरबत सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आयुर्वेद के अनुसार, सत्तू शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में सहायक है। यह गर्मी से होने वाली थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी को दूर करने में विशेष रूप से प्रभावी है। नियमित रूप से सत्तू का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। सत्तू में फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो आंतों को स्वस्थ रखने और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्तू का शरबत बनाना भी बेहद आसान है। इसे पानी में घोलकर, नमक, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर या गुड़ मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार बनाया जा सकता है। यह शरबत सुबह के नाश्ते में या दोपहर के भोजन के साथ लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सत्तू से लड्डू, पराठे और घोल जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में सत्तू का सेवन एक आम बात है और यह वहां के लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में सिंथेटिक और कृत्रिम पेय पदार्थों के बजाय घर पर बना सत्तू का शरबत पीना स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सत्तू में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। सत्तू प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीने के कारण शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। सत्तू का शरबत न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और थकान से राहत मिलती है। इसलिए, इस गर्मी में सत्तू के शरबत को अपने आहार में शामिल करें और स्वस्थ रहें। यह एक प्राकृतिक, पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय है जो आपको गर्मी की मार से बचाने में मदद करेगा। सत्तू का नियमित सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल आपके शरीर के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके स्वाद को भी संतुष्ट करेगा.
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। गर्मी का मौसम अपने साथ लाता है थकान, प्यास और शरीर में ऊर्जा की कमी। ऐसे में शरीर को तुरंत राहत देने और पोषण प्रदान करने वाले पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है। सदियों से भारतीय घरों में गर्मियों का पसंदीदा पेय सत्तू का शरबत, इस मौसम में एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को अंदर तक ठंडक पहुंचाता है और ताजगी से भर देता है। आयुर्वेद और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान दोनों ही सत्तू के गुणों की सराहना करते हैं। सत्तू, चना, गेहूं या जौ को भूनकर पीसा जाता है, और यह एक पारंपरिक भारतीय आहार है जो गर्मी के मौसम में शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। सत्तू का शरबत सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आयुर्वेद के अनुसार, सत्तू शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में सहायक है। यह गर्मी से होने वाली थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी को दूर करने में विशेष रूप से प्रभावी है। नियमित रूप से सत्तू का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। सत्तू में फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो आंतों को स्वस्थ रखने और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्तू का शरबत बनाना भी बेहद आसान है। इसे पानी में घोलकर, नमक, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर या गुड़ मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार बनाया जा सकता है। यह शरबत सुबह के नाश्ते में या दोपहर के भोजन के साथ लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सत्तू से लड्डू, पराठे और घोल जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में सत्तू का सेवन एक आम बात है और यह वहां के लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में सिंथेटिक और कृत्रिम पेय पदार्थों के बजाय घर पर बना सत्तू का शरबत पीना स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सत्तू में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। सत्तू प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और अन्य आवश्यक खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीने के कारण शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। सत्तू का शरबत न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और थकान से राहत मिलती है। इसलिए, इस गर्मी में सत्तू के शरबत को अपने आहार में शामिल करें और स्वस्थ रहें। यह एक प्राकृतिक, पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय है जो आपको गर्मी की मार से बचाने में मदद करेगा। सत्तू का नियमित सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल आपके शरीर के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके स्वाद को भी संतुष्ट करेगा
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