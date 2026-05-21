गर्मियों में ज्योतिष के अनुसार क्या करें?

गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए ज्योतिष के अनुसार विभिन्न पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए ज्योतिष के अनुसार विभिन्न पेय पदार्थ ों का सेवन करना चाहिए। मेष राशि वाले लोगों को तरबूज का रस और टमाटर का सेवन करना चाहिए। वृष राशि वाले लोगों को नींबू शरबत का सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि वाले लोगों को पुदीना, आम का पना पीना चाहिए। कर्क राशि वाले लोगों को नारियल पानी और लस्सी का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि वाले लोगों को लाल रंग का शरबत जैसे गाजर का रस, संतरे के रस का सेवन करना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों को खीरा, ककड़ी का सेवन तथा मौसमी के रस का सेवन करना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों को केले का शेक और नींबू शरबत का सेवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अनार के रस और अनार का सेवन करना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को बेल के शरबत का सेवन लाभकारी सिद्ध होगा। मकर राशि वाले लोगों को ब्लैकबेरी के शरबत का सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि वाले लोगों को फालसे के शरबत का सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि वाले लोगों को मैंगो शेक को सेवन करना विशेष लाभकारी रहेगा.
गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए ज्योतिष के अनुसार विभिन्न पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मेष राशि वाले लोगों को तरबूज का रस और टमाटर का सेवन करना चाहिए। वृष राशि वाले लोगों को नींबू शरबत का सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि वाले लोगों को पुदीना, आम का पना पीना चाहिए। कर्क राशि वाले लोगों को नारियल पानी और लस्सी का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि वाले लोगों को लाल रंग का शरबत जैसे गाजर का रस, संतरे के रस का सेवन करना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों को खीरा, ककड़ी का सेवन तथा मौसमी के रस का सेवन करना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों को केले का शेक और नींबू शरबत का सेवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अनार के रस और अनार का सेवन करना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को बेल के शरबत का सेवन लाभकारी सिद्ध होगा। मकर राशि वाले लोगों को ब्लैकबेरी के शरबत का सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि वाले लोगों को फालसे के शरबत का सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि वाले लोगों को मैंगो शेक को सेवन करना विशेष लाभकारी रहेगा
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