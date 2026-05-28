गर्मी में पसीना आना कब हो जाता है बंद? 47°C में शरीर को क्या होता है, बचाव के उपाय

भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी। जानिए कैसे बचें।

गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर जाने पर इसे सीवियर हीटवेव माना जाता है. इस साल की गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यह कोई साधारण मौसम नहीं है, बल्कि एक जानलेवा स्थिति है.

लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी कुछ आदतों में सुधार करें तो इस गर्मी से बचा जा सकता है. जब शरीर का तापमान 40°C के पार पहुंच जाता है तो यह शरीर की सबसे खतरनाक स्थिति होती है. ऐसी स्थिति में शरीर को ठंडा करने की व्यवस्था फेल हो जाती है.

पसीना आना बंद हो सकता है और दिमाग में सही तरीके से खून नहीं पहुंचता. इससे इंसान बेहोश हो सकता है या दौरे पड़ने की समस्या हो सकती है. डॉक्टरों की मानें तो इससे किडनी और लिवर को भी नुकसान पहुंचता है. लू का मतलब है गर्मी के मौसम में चलने वाली वो तेज, सूखी और गर्म हवा जो सीधे आपके चेहरे और शरीर पर असर करती है.

यह हवा देर तक धूप में रहने पर तेजी से असर करती है. वहीं, हीटवेव एक मौसमी घटना है. मौसम विभाग के मुताबिक जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए और यह सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा हो तो उसे हीटवेव कहते हैं. अगर तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर हो जाए तो यह सीवियर हीटवेव की श्रेणी में आता है.

अलग-अलग तापमान में इंसान के शरीर पर अलग असर होता है. 38-40°C तापमान में शरीर में पसीना आएगा और प्यास लगेगी. 41-43°C में शरीर एग्जॉस्ट होने लगेगा. ऐसी स्थिति में शरीर का पानी काफी कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर, मतली और कमजोरी महसूस होती है. दिल तेज धड़कने लगता है.

कुछ मामलों में लोगों की स्किन पीली और चिपचिपी होने लगती है. 44°C या उससे ऊपर तापमान पर शरीर की ठंडा करने की व्यवस्था फेल हो जाती है. पसीना आना बंद हो सकता है. दिमाग को सही तरीके से खून नहीं मिलता और इंसान बेहोश हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो गर्म हवा को वहीं रोके हुए है.

मानसून अभी दक्षिण भारत तक पहुंचा है, जबकि उत्तर भारत में राहत मिलने में अभी वक्त है. बचाव के लिए कुछ आसान उपाय हैं. नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी फायदेमंद हैं. सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें.

गीले तौलिये से चेहरा और गर्दन पोंछते रहें. बंद गाड़ी में न बैठें, क्योंकि बंद गाड़ी के अंदर तापमान बाहर से दोगुना हो सकता है. लू लगना एक सामान्य गर्मी से होने वाली तकलीफ है जिसमें सिर दर्द, थकान और चक्कर होते हैं. हीट स्ट्रोक इससे कहीं ज्यादा गंभीर है; इसमें पसीना आना बंद हो सकता है और इंसान बेहोश भी हो सकता है.

खीरा, तरबूज, खरबूजा, दही, पुदीना, आम का पना और सत्तू ये सब शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं. सामान्य दिनों में 2-3 लीटर पानी पर्याप्त है, लेकिन हीटवेव में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना जरूरी है. एसी ज्यादा असरदार है, लेकिन कूलर भी तब तक ठीक काम करता है जब तक हवा में नमी ज्यादा न हो. बच्चों को दोपहर में बाहर न जाने दें.

उन्हें पानी और जूस देते रहें. हल्के सूती कपड़े पहनाएं. इन उपायों को अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को इस भीषण गर्मी से बचा सकते हैं





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हीटवेव पसीना आना बंद 47°C तापमान बचाव के उपाय लू और हीट स्ट्रोक

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