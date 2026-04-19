गर्मी का सितम जारी: उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री पार, हीटवेव का अलर्ट

उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर में रहने की सलाह दी है। वहीं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में हल्की बारिश की संभावना है।

भारत के बड़े भूभाग पर भीषण गर्मी का कहर जारी है। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच चढ़ गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले सप्ताह के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए कई दिनों तक हीटवेव (लू) चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार, फिलहाल तपिश से जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे तीखी होती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में तापमान पहले ही 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। IMD के मापदंडों के अनुसार, जब किसी स्थान का तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है। वर्तमान में, भारत के कई हिस्से इस सीमा को पार कर चुके हैं। राजस्थान और ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है, जहाँ पारा सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। विदर्भ और मध्य प्रदेश इस हफ्ते सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले क्षेत्रों में से हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भी सूर्य के तेवर बेहद तल्ख बने हुए हैं। पूर्वी तट पर, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भीषण गर्मी के साथ-साथ अत्यधिक उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। उच्च आर्द्रता के कारण शरीर से पसीना ठीक से सूख नहीं पा रहा है, जिससे लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस हो रही है।

मैदानी इलाकों के लिए बारिश की उम्मीदें फिलहाल बहुत कम हैं। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी मैदानों से होकर गुजर रहा है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली नहीं है कि तापमान में कोई महत्वपूर्ण गिरावट ला सके। इसके प्रभाव से पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा के कुछ हिस्सों में शाम के समय छिटपुट बादल छा सकते हैं या हल्की गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों के लिए राहत की कोई बड़ी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसके विपरीत, दक्षिण भारत में मौसम थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। अगले 72 घंटों के दौरान दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में होने वाली बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है और स्थानीय लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

IMD का अनुमान है कि यह भीषण गर्मी कम से कम 22 अप्रैल तक बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल के आसपास मामूली राहत मिल सकती है, जबकि विदर्भ और मध्य भारत में तापमान कुछ पहले गिर सकता है। राजस्थान और ओडिशा में 22 अप्रैल तक लू का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि झारखंड में 21 अप्रैल तक गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर, मैदानी इलाकों में अगले तीन से चार दिनों तक गर्मी से बड़ी राहत मिलने की कोई आशा नहीं है।





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