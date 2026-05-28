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गर्मियों में शरीर की गर्मी को दूर करता है बेल का शरबत

स्वास्थ्य News

गर्मियों में शरीर की गर्मी को दूर करता है बेल का शरबत
बेल का जूसगर्मियों में बेल का जूसबेल का जूस पीने के फायदे
📆28-05-2026 04:44:00
📰NBT Hindi News
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बेल का जूस पीने से क्या फायदे मिलते हैं और इसका सेवन किस समय करना फायदेमंद है।

गर्मियों में शरीर की गर्मी को दूर करता है बेल का शरबत, बनाने के 30 मिनट के अंदर पी जाएं गर्मियों में तेज धूप और लू से बचने के लिए सदियों से बेल के जूस का सेवन किया जा रहा है। यह जूस शरीर को ताजगी प्रदान करने के साथ ही पेट की गर्मी को शांत करने में भी मदद करता है। इस लेख में डॉक्टर से जानते हैं कि बेल का जूस पीने से क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही, बेल का जूस पीने के सही समय के बारे में भी जानेंगे।गर्मियों में लगातार पसीना निकलने की वजह से लोगों को थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही, शरीर में डिहाइड्रेशन होने की संभावना अधिक होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए कई सालों से लोगों के द्वारा बेल का जूस (Bel ka juice) पीना फायदेमंद माना जाता है। क्या आपको मालूम हैं कि बेल के जूस में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, फाइबर और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो गर्मी के दिनों में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। इसका जूस न सिर्फ आपकी प्यास को बुझाता है बल्कि आपकी थकान को भी दूर करता है। इस लेख में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, ग्लेनिगल्स अवेयर हॉस्पिटल हैदराबाद से जानते हैं कि गर्मियों में बेल का शरबत पीने के क्या फायदे होते हैं और इसे किस समय पीना फायदेमंद माना जाता है। बेल का जूस पाचन तंत्र को सही करने में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और नेचुरल लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाले) गुण होते हैं, जो आंतों को साफ करने में मदद करते हैं। जिन लोगों में लंबे समय से बीमारी रहती है उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह मल त्याग को नियमित करने और आंतों को साफ करने में मदद करता है।गर्मियों में शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में गर्मी से होने वाली थकावट (हीट एग्जॉशन) हो सकती है। बेल का जूस प्राकृतिक ठंडक प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से पीने से शरीर का तापमान नॉर्मल रखने में मदद मिलती है और चिलचिलाती गर्मी से तुरंत राहत मिलती है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।इस फल में एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन कम करने वाले) गुण होते हैं। इसके गूदे में पाया जाने वाला म्यूसिलेज पेट की अंदरूनी परत पर एक कवच बना लेता है, जो एसिडिटी को शांत करने और एसिड को कम करने में मदद करता है। यह पेट के एक्स्ट्रा एसिड को कम करता है, जिससे खाने के बाद होने वाली जलन से राहत मिलती है।बेल के जूस में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम व कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। गर्मियों में पानी की कमी से आपको थकावट हो सकती है, ऐसे में बेल के जूस में मौजूद प्राकृतिक शुगर जैसे फ्रूक्टोज और ग्लूकोज आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं।बेल में टैनिन और फीनोल जैसे कम्पाउंड होते हैं। इनसे बेल में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। जब आप इन गुणों से युक्त बेल के जूस का सेवन करते हैं तो ऐसे में आपको पेट से जुड़े इंफेक्शन जैसे दस्त आदि को रोकने में मदद मिलती है। बेल का जूस पीने का सही समय: डॉक्टर बताते हैं कि बेल के जूस को दोपहर के समय पीना चाहिए। इसे खाली पेट या दोपहर के खाने से एक घंटा पहले पीने से अधिक फायदे मिलते हैं। इससे भोजन में मौजूद न्यूट्रिशन सही तरह से शरीर में अवशोषित होते हैं। साथ ही, बेल के जूस को बनाने के बाद ज्यादा देर तक स्टोर न करें। इस जूस को 30 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए। बाद में इसके स्वाद में बदलाव हो सकता है। बेल के जूस का सेवन सदियों से किया जा रहा है। यह कब्ज को दूर करने, पाचन क्रिया को ठीक करने और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। अगर, आपको पहले से कोई बीमारी है तो ऐसे में अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें।हमारी टीम हेल्थ और वेलनेस से जुड़े विषयों पर लगातार रिसर्च करती है और भरोसेमंद स्रोतों के आधार पर कंटेंट तैयार करती है। हर आर्टिकल अनुभवी मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा रिव्यू किया जाता है, ताकि आपको सही, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी मिल सके.

गर्मियों में शरीर की गर्मी को दूर करता है बेल का शरबत, बनाने के 30 मिनट के अंदर पी जाएं गर्मियों में तेज धूप और लू से बचने के लिए सदियों से बेल के जूस का सेवन किया जा रहा है। यह जूस शरीर को ताजगी प्रदान करने के साथ ही पेट की गर्मी को शांत करने में भी मदद करता है। इस लेख में डॉक्टर से जानते हैं कि बेल का जूस पीने से क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही, बेल का जूस पीने के सही समय के बारे में भी जानेंगे।गर्मियों में लगातार पसीना निकलने की वजह से लोगों को थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही, शरीर में डिहाइड्रेशन होने की संभावना अधिक होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए कई सालों से लोगों के द्वारा बेल का जूस (Bel ka juice) पीना फायदेमंद माना जाता है। क्या आपको मालूम हैं कि बेल के जूस में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, फाइबर और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो गर्मी के दिनों में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। इसका जूस न सिर्फ आपकी प्यास को बुझाता है बल्कि आपकी थकान को भी दूर करता है। इस लेख में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, ग्लेनिगल्स अवेयर हॉस्पिटल हैदराबाद से जानते हैं कि गर्मियों में बेल का शरबत पीने के क्या फायदे होते हैं और इसे किस समय पीना फायदेमंद माना जाता है।बेल का जूस पाचन तंत्र को सही करने में मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और नेचुरल लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाले) गुण होते हैं, जो आंतों को साफ करने में मदद करते हैं। जिन लोगों में लंबे समय से बीमारी रहती है उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह मल त्याग को नियमित करने और आंतों को साफ करने में मदद करता है।गर्मियों में शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में गर्मी से होने वाली थकावट (हीट एग्जॉशन) हो सकती है। बेल का जूस प्राकृतिक ठंडक प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से पीने से शरीर का तापमान नॉर्मल रखने में मदद मिलती है और चिलचिलाती गर्मी से तुरंत राहत मिलती है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।इस फल में एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन कम करने वाले) गुण होते हैं। इसके गूदे में पाया जाने वाला म्यूसिलेज पेट की अंदरूनी परत पर एक कवच बना लेता है, जो एसिडिटी को शांत करने और एसिड को कम करने में मदद करता है। यह पेट के एक्स्ट्रा एसिड को कम करता है, जिससे खाने के बाद होने वाली जलन से राहत मिलती है।बेल के जूस में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम व कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। गर्मियों में पानी की कमी से आपको थकावट हो सकती है, ऐसे में बेल के जूस में मौजूद प्राकृतिक शुगर जैसे फ्रूक्टोज और ग्लूकोज आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं।बेल में टैनिन और फीनोल जैसे कम्पाउंड होते हैं। इनसे बेल में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। जब आप इन गुणों से युक्त बेल के जूस का सेवन करते हैं तो ऐसे में आपको पेट से जुड़े इंफेक्शन जैसे दस्त आदि को रोकने में मदद मिलती है।बेल का जूस पीने का सही समय: डॉक्टर बताते हैं कि बेल के जूस को दोपहर के समय पीना चाहिए। इसे खाली पेट या दोपहर के खाने से एक घंटा पहले पीने से अधिक फायदे मिलते हैं। इससे भोजन में मौजूद न्यूट्रिशन सही तरह से शरीर में अवशोषित होते हैं। साथ ही, बेल के जूस को बनाने के बाद ज्यादा देर तक स्टोर न करें। इस जूस को 30 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए। बाद में इसके स्वाद में बदलाव हो सकता है। बेल के जूस का सेवन सदियों से किया जा रहा है। यह कब्ज को दूर करने, पाचन क्रिया को ठीक करने और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। अगर, आपको पहले से कोई बीमारी है तो ऐसे में अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें।हमारी टीम हेल्थ और वेलनेस से जुड़े विषयों पर लगातार रिसर्च करती है और भरोसेमंद स्रोतों के आधार पर कंटेंट तैयार करती है। हर आर्टिकल अनुभवी मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा रिव्यू किया जाता है, ताकि आपको सही, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी मिल सके

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