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गलत कमेंट के चलते टेंशन में थी इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, विषाक्त खाने के 4 दिन बाद पति ने दर्ज करवाई FIR

अपराध News

गलत कमेंट के चलते टेंशन में थी इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, विषाक्त खाने के 4 दिन बाद पति ने दर्ज करवाई FIR
अनिता बिश्नोईट्रोलिंगआत्महत्या का प्रयास
📆07-06-2026 09:15:00
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने ट्रोलिंग से परेशान होकर विषाक्त खा लिया। अब उनके पति ने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अनिता की हालत में सुधार हो रहा है।

जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ गांव में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने तीन जून की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस घटना के चार दिन बाद शनिवार को उनके पति दीनाराम ने बनाड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 79 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि अनिता की इंस्टाग्राम पोस्ट पर मालाराम बैगरा ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से आहत हो गईं और उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच थानाधिकारी लेखराज को सौंपी है। अनिता बिश्नोई को मथुरादास माथुर अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चिकित्सकों के अनुसार वह अब वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हैं और आसपास हो रही बातों को समझ रही हैं। उनके पति दीनाराम ने बताया कि अनिता पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और अनुचित टिप्पणियों से परेशान थीं। विशेष रूप से उनके पहनावे को लेकर की गई टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अनिता के स्वस्थ होने के बाद दोनों मीडिया के सामने आकर पूरी घटना की जानकारी देंगे। गौरतलब है कि अनिता ने अपनी एक पोस्ट में लिखा था, 'कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आएगी, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आएगी, इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहां से आएगा।' इस पोस्ट के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। घटना से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक भावुक संदेश भी पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी। उनके फॉलोअर्स ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी थी। अनिता के फेसबुक पर 13 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.

45 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है

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अनिता बिश्नोई ट्रोलिंग आत्महत्या का प्रयास सोशल मीडिया FIR

 

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