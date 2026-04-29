गांधी नगर में अवैध पार्किंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जाम से राहत

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर चल रही अवैध पार्किंग को पुलिस और एमसीडी ने हटाया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागा और लाखों की अवैध वसूली पर लगाम लगाई। अब यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिली है।

पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे पिछले पंद्रह दिनों से चल रही अवैध पार्किंग के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। दैनिक जागरण द्वारा इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद, बुधवार को गांधी नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और इस अवैध पार्किंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सड़क पर यातायात बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली। दैनिक जागरण ने 25 मई के अंक में 'दस दिन से अवैध रूप से संचालित पार्किंग, रोजाना लाखों की उगाही' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, पुलिस और नगर निगम ( एमसीडी ) हरकत में आए और इस मामले में संज्ञान लिया। बुधवार को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत और एसएचओ गांधी नगर राजकुमार के नेतृत्व में, एमसीडी के आरपी सेल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान, पार्किंग में खड़ी सभी कारों को हटाया गया और अवैध रूप से बनाए गए रास्ते को मलबे से भरकर बंद कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने 13 अप्रैल को ही इस पार्किंग को अवैध घोषित कर दिया था और संबंधित अधिकारियों को इसे हटाने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन निर्देशों के बावजूद, यहां खुलेआम अवैध वसूली जारी रही। स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि पार्किंग के नाम पर रोजाना डेढ़ से दो लाख रुपये तक की अवैध उगाही की जा रही थी। चारपहिया वाहनों से 80 से 100 रुपये प्रति घंटे और दोपहिया वाहनों से 20 रुपये प्रति घंटे वसूले जा रहे थे, लेकिन किसी भी वाहन को आधिकारिक रसीद या पर्ची नहीं दी जाती थी। डीसीपी ट्रैफिक पूर्वी रेंज, रमेश के अनुसार, पुलिस ने व्यापारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की इस जमीन पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई वाहन अवैध रूप से खड़ा पाया जाता है, तो उसे क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया जाएगा। इस अवैध पार्किंग के कारण सर्विस रोड की एक लेन पूरी तरह से बाधित हो जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप सुबह और शाम के समय गंभीर जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। ट्रैफिक पुलिस की क्रेन अक्सर कार्रवाई करती थी, लेकिन अवैध वसूली का सिलसिला जारी रहता था। अब, इस कार्रवाई के बाद पूरी सर्विस रोड खाली हो गई है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और जाम से राहत मिली है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने दैनिक जागरण के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर करके जनता को राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि मीडिया की सक्रिय भूमिका से प्रशासन को जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि नियमों और कानूनों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने से समाज को कितना नुकसान हो सकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की अवैध पार्किंग भविष्य में न हो, और जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त, नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा उपाय किए जाएं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। रिश्वतखोरी और अवैध वसूली जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है.

पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे पिछले पंद्रह दिनों से चल रही अवैध पार्किंग के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। दैनिक जागरण द्वारा इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद, बुधवार को गांधी नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और इस अवैध पार्किंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सड़क पर यातायात बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली। दैनिक जागरण ने 25 मई के अंक में 'दस दिन से अवैध रूप से संचालित पार्किंग, रोजाना लाखों की उगाही' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, पुलिस और नगर निगम (एमसीडी) हरकत में आए और इस मामले में संज्ञान लिया। बुधवार को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत और एसएचओ गांधी नगर राजकुमार के नेतृत्व में, एमसीडी के आरपी सेल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान, पार्किंग में खड़ी सभी कारों को हटाया गया और अवैध रूप से बनाए गए रास्ते को मलबे से भरकर बंद कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने 13 अप्रैल को ही इस पार्किंग को अवैध घोषित कर दिया था और संबंधित अधिकारियों को इसे हटाने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन निर्देशों के बावजूद, यहां खुलेआम अवैध वसूली जारी रही। स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि पार्किंग के नाम पर रोजाना डेढ़ से दो लाख रुपये तक की अवैध उगाही की जा रही थी। चारपहिया वाहनों से 80 से 100 रुपये प्रति घंटे और दोपहिया वाहनों से 20 रुपये प्रति घंटे वसूले जा रहे थे, लेकिन किसी भी वाहन को आधिकारिक रसीद या पर्ची नहीं दी जाती थी। डीसीपी ट्रैफिक पूर्वी रेंज, रमेश के अनुसार, पुलिस ने व्यापारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की इस जमीन पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई वाहन अवैध रूप से खड़ा पाया जाता है, तो उसे क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया जाएगा। इस अवैध पार्किंग के कारण सर्विस रोड की एक लेन पूरी तरह से बाधित हो जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप सुबह और शाम के समय गंभीर जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। ट्रैफिक पुलिस की क्रेन अक्सर कार्रवाई करती थी, लेकिन अवैध वसूली का सिलसिला जारी रहता था। अब, इस कार्रवाई के बाद पूरी सर्विस रोड खाली हो गई है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और जाम से राहत मिली है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने दैनिक जागरण के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर करके जनता को राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि मीडिया की सक्रिय भूमिका से प्रशासन को जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि नियमों और कानूनों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने से समाज को कितना नुकसान हो सकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की अवैध पार्किंग भविष्य में न हो, और जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त, नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा उपाय किए जाएं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। रिश्वतखोरी और अवैध वसूली जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अवैध पार्किंग गांधी नगर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रैफिक जाम एमसीडी पुलिस कार्रवाई दैनिक जागरण अवैध उगाही यातायात व्यवस्था पूर्वी दिल्ली

United States Latest News, United States Headlines