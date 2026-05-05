गांधी मैदान में एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह 7 मई को

पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 7 मई को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे।

बिहार : गांधी मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल विस्तार 7 को; पीएम मोदी भी होंगे शामिल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर राजनीति क उथल-पुथल का मंच सजने वाला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति रहेगी, जो एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को और भी प्रभावशाली बनाएगी। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है और गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आम जनता की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है ताकि समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाले नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे सरकार में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह स्वयं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण और कैबिनेट विस्तार की तैयारियों को लेकर तीन विशाल मंच बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी विधायक मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच पर एनडीए के विधायक, एमएलसी और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे, जबकि तीसरे मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का आयोजन किया जाएगा। समारोह स्थल पर तीन बड़े पंडालों के साथ-साथ तीन हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित अन्य वीआईपी मेहमान सीधे गांधी मैदान में उतर सकें। हेलीपैड का व्यास सौ फीट होगा। समारोह के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट में बदलाव किए जाएंगे और कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। विक्रमशिला सेतु के गिरने के बाद भागलपुर जाने का रास्ता बंद होने के कारण यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की तलाश में जुट गया है। यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। एनडीए सरकार राज्य के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस समारोह के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं को जनता के सामने रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के आगमन से गांधी मैदान में उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। समारोह में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किए हैं। यह समारोह न केवल एनडीए के लिए बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो राज्य के भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होगा। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जनता में उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनडीए सरकार बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने में कितना सफल होती है। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो बिहार की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करेगा। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति में आपकी जानकारी की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर आने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए हमारी गोपनीयता नीति लागू होती है। हम समय-समय पर अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे नियमित रूप से जांचना चाहिए। यदि आपके पास हमारी गोपनीयता नीति के बारे में कोई प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको नवीनतम समाचार, विश्लेषण और राय मिलेगी। हम राजनीति , खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको भारत और दुनिया भर की ताजा खबरों से अवगत कराते हैं। हमारी टीम हमेशा विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको एक बेहतर और अधिक सूचित अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

बिहार: गांधी मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल विस्तार 7 को; पीएम मोदी भी होंगे शामिल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का मंच सजने वाला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति रहेगी, जो एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को और भी प्रभावशाली बनाएगी। समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है और गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। आम जनता की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है ताकि समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाले नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे सरकार में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह स्वयं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण और कैबिनेट विस्तार की तैयारियों को लेकर तीन विशाल मंच बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी विधायक मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच पर एनडीए के विधायक, एमएलसी और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे, जबकि तीसरे मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत का आयोजन किया जाएगा। समारोह स्थल पर तीन बड़े पंडालों के साथ-साथ तीन हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित अन्य वीआईपी मेहमान सीधे गांधी मैदान में उतर सकें। हेलीपैड का व्यास सौ फीट होगा। समारोह के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट में बदलाव किए जाएंगे और कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। विक्रमशिला सेतु के गिरने के बाद भागलपुर जाने का रास्ता बंद होने के कारण यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की तलाश में जुट गया है। यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। एनडीए सरकार राज्य के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस समारोह के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं को जनता के सामने रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के आगमन से गांधी मैदान में उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। समारोह में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किए हैं। यह समारोह न केवल एनडीए के लिए बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो राज्य के भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होगा। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर जनता में उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनडीए सरकार बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने में कितना सफल होती है। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो बिहार की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करेगा। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति में आपकी जानकारी की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर आने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए हमारी गोपनीयता नीति लागू होती है। हम समय-समय पर अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव कर सकते हैं, इसलिए आपको इसे नियमित रूप से जांचना चाहिए। यदि आपके पास हमारी गोपनीयता नीति के बारे में कोई प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको नवीनतम समाचार, विश्लेषण और राय मिलेगी। हम राजनीति, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको भारत और दुनिया भर की ताजा खबरों से अवगत कराते हैं। हमारी टीम हमेशा विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको एक बेहतर और अधिक सूचित अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं





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