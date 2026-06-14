गाजियाबाद: सीआइएसएफ रैंप रोड का पुनः खुले से यातायात सुचारू, जाम में राहत

गाजियाबाद में मेट्रो निर्माण के बाद बंद सीआइएसएफ रैंप रोड को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे साहिबाबाद और इंदिरापुरम के निवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

गाजियाबाद में सीआइएसएफ रैंप रोड का पुनः उद्घाटन किया गया है, जिसके माध्यम से यातायात सुविधा बढ़ेगी और लंबे समय से चल रही जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। यह महत्वपूर्ण सड़क मेट्रो निर्माण कार्य के कारण बंद रही थी, जिससे साहिबाबाद और इंदिरापुरम के निवासियों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा था। सीआइएसएफ रैंप रोड का निर्माण काम पूरा होने के बाद रविवार को इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। यह निर्णय मेट्रो प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर वरुण माथुर की सलाह और पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन के सतत प्रयासों के बाद लिया गया। इससे स्थानीय निवासियों को आशंका है कि दैनिक आवागमन आसान होगा, समय की बचत होगी और जाम की परेशानी से राहत मिलेगी। दक़िल यातायात अधिकारियों के अनुसार, मेट्रो निर्माण के दौरान एनएच-9 की सर्विस रोड और सीआइएसएफ रोड को जोड़ने वाली स्लिप रोड पर कार्य चल रहे थे, जिससे इंदिरापुरम में जाम की समस्या बढ़ गई थी। सुबह और शाम के पीक समय में यातायात अधिकारियों को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। डीसीपी यातायात ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर से वार्ता करके रविवार से रोड खोला गया और यातायात सुचारू किया गया। यातायात निरीक्षक संजीव सिंह चौहान भी इस मौके पर उपस्थित रहे और आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और उनका कहना है कि सीआइएसएफ रैंप रोड के खुलने से उनकी दिनचर्या में सुधार होगा। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाले समय में जाम की समस्या में और भी राहत मिलेगी, क्योंकि यह सड़क उनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण जो अनेक वर्षों से चल रही बंदी थी, उसका अंत होने से निवासियों की जिंदगी में सुविधा आएगी। ट्रैफिक विभाग ने भी इस रोड को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.

गाजियाबाद में सीआइएसएफ रैंप रोड का पुनः उद्घाटन किया गया है, जिसके माध्यम से यातायात सुविधा बढ़ेगी और लंबे समय से चल रही जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। यह महत्वपूर्ण सड़क मेट्रो निर्माण कार्य के कारण बंद रही थी, जिससे साहिबाबाद और इंदिरापुरम के निवासियों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा था। सीआइएसएफ रैंप रोड का निर्माण काम पूरा होने के बाद रविवार को इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। यह निर्णय मेट्रो प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर वरुण माथुर की सलाह और पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन के सतत प्रयासों के बाद लिया गया। इससे स्थानीय निवासियों को आशंका है कि दैनिक आवागमन आसान होगा, समय की बचत होगी और जाम की परेशानी से राहत मिलेगी। दक़िल यातायात अधिकारियों के अनुसार, मेट्रो निर्माण के दौरान एनएच-9 की सर्विस रोड और सीआइएसएफ रोड को जोड़ने वाली स्लिप रोड पर कार्य चल रहे थे, जिससे इंदिरापुरम में जाम की समस्या बढ़ गई थी। सुबह और शाम के पीक समय में यातायात अधिकारियों को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। डीसीपी यातायात ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर से वार्ता करके रविवार से रोड खोला गया और यातायात सुचारू किया गया। यातायात निरीक्षक संजीव सिंह चौहान भी इस मौके पर उपस्थित रहे और आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और उनका कहना है कि सीआइएसएफ रैंप रोड के खुलने से उनकी दिनचर्या में सुधार होगा। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि इससे आने वाले समय में जाम की समस्या में और भी राहत मिलेगी, क्योंकि यह सड़क उनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण जो अनेक वर्षों से चल रही बंदी थी, उसका अंत होने से निवासियों की जिंदगी में सुविधा आएगी। ट्रैफिक विभाग ने भी इस रोड को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं





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