गाजियाबाद: गेहूं खरीद में बोरों की कमी, राशन डीलरों से मांगे गए जूट के बोरे, किसान पहचान पत्र अनिवार्य

गाजियाबाद में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन प्लास्टिक बोरों की कमी के कारण राशन डीलरों से जूट के बोरे मंगवाए गए हैं। किसानों को गेहूं बेचने से पहले पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद । उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन खरीदे गए गेहूं को रखने के लिए विभाग के पास पर्याप्त संख्या में प्लास्टिक के बोरे उपलब्ध नहीं हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य न होना है। ऐसे में राशन डीलर ों से इस्तेमाल किए जा चुके जूट के बोरों को गेहूं क्रय केंद्रों पर जमा कराने के लिए कहा गया है, जिससे कि किसानों से खरीदे गए गेहूं को बोरों में रखकर सुरक्षित तरीके से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक पहुंचाया जा सके। प्लास्टिक के बोरे

तैयार करने के लिए केमिकल की आवश्यकता होती है, यह केमिकल पश्चिम एशिया से ही भारत में आता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण स्थिति सामान्य न होने के कारण इस बार गेहूं की खरीद से पहले केमिकल भारत में नहीं लाया जा सका, यही वजह है कि पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक के बोरे गेहूं क्रय केंद्रों पर उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से राशन डीलरों से इस्तेमाल किए जा चुके जूट के बोरों को जमा कराने के लिए कहा गया है, इस संबंध में जिला खाद्य विपणन अधिकारी कौशल देव ने बृहस्पतिवार को जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जूट के बोरों को राशन डीलर से जमा कराने का लिए कहा है। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए बोरों की कमी नहीं है। गाजियाबाद में 32,500 प्लास्टिक बोरे उपलब्ध हैं, इनमें से लगभग तीन हजार बोरे का इस्तेमाल अभी हुआ है। भविष्य में गेहूं की खरीद में बोरों की कमी न हो, इसलिए शासन के आदेश पर राशन डीलरों से जूट के बोरे मंगाए गए हैं। जूट के बोरे भी राशन डीलरों ने क्रय केंद्रों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। गेहूं की बिक्री से पहले किसान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य : जिले में अब तक 632 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इनमें से 369 क्विंटल गेहूं बृहस्पतिवार को गोविंदपुरम अनाज मंडी में क्रय किया गया। गेहूं बेचने वाले किसानों को बृहस्पतिवार से किसान पहचान पत्र क्रय केंद्र पर दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को सात किसानों ने क्रय केंद्र पर गेहूं बेचा है, गेहूं की खरीद से पहले किसानों को किसान पहचान पत्र देखा गया है।\दरअसल, प्लास्टिक के बोरों की कमी का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति है। प्लास्टिक बोरे बनाने के लिए आवश्यक केमिकल की आपूर्ति में बाधा आने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। सरकार किसानों से खरीदी गई गेहूं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय कर रही है। राशन डीलरों से जूट के पुराने बोरों को इकट्ठा करने का कदम इसी दिशा में उठाया गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि गेहूं का भंडारण निर्बाध रूप से हो सके और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बोरों की कमी अस्थायी है और इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। वर्तमान में उपलब्ध प्लास्टिक बोरों का भी सावधानीपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जूट के बोरों का इस्तेमाल एक प्रभावी समाधान है, जो गेहूं को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।\किसानों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गेहूं की खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। पहचान पत्र से किसानों की पहचान आसानी से हो सकेगी और बिचौलियों की घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन इस बात पर भी जोर दे रहा है कि किसानों को समय पर भुगतान किया जाए। गेहूं की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारी नियमित रूप से क्रय केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। गाजियाबाद में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और अधिकारियों का प्रयास है कि सभी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। भविष्य में बोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गेहूं की खरीद बिना किसी बाधा के जारी रहे।\यह कदम दिखाता है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में गेहूं की खरीद से संबंधित सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों का मानना है कि इस बार गेहूं की खरीद पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सफल होगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा और खाद्य भंडारण की व्यवस्था भी मजबूत होगी





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