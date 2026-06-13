गाजीपुर: पिता का आंसूभरी याद, शंकर पांडेय के खिलाफ 5 साल बाद भी न्याय का इंतजार

गाजीपुर के विनोद सिंह अपने बेटे अंशुमान सिंह की 5 साल पहले की हत्या के खिलाफ शंकर पांडेय और कटरा गैंग पर आरोप लगाते हुए पुलिस और नेताओं को कटा रहा है। वे दावा करते हैं कि शंकर पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है क्योंकि वह हीरोइन तस्करी में मदद करता है और गैंगस्टर बनाने वाली गैंग का सरगना है। पूरी घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा।

गाजीपुर में एक दुखद घटना और पारंपरिक शोषण के बारे में: पिता विनोद सिंह की गुस्से और दर्द भरी यादें। उनके बेटे अंशुमान सिंह की हत्या 5 साल पहले हुई थी, जिसमें शंकर पांडेय और उसके कटरा गैंग का जुड़ाव साबित हुआ। शंकर पांडेय एक दersuch कूलियर दमned अपराधी है, जिसने कई लोगों को मार डाला, लेकिन पुलिस और राजनीतिक दबाव की कारण से उसके खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई। अंशुमान का मर्डर केस कोर्ट में पहुंचा भी, लेकिन शंकर कभी हाजिर नहीं हुआ। पिता का दावा है कि शंकर पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है क्योंकि वह गैंगस्टर बनाने वाली गैंग का सरगना है और पुलिस उसे हीरोइन तस्करी में मदद करता है। शंकर की परिचय: उसने अंग्रेजी मध्यम स्कूल से पढ़ाई शुरू की, लेकिन कक्षा 10 में ही गुटबाजी और हिंसा शुरू कर दी। 12वीं पास के बाद उसने अपराध को पेशा बना लिया। वह गाजीपुर के गौसाबाद इलाके में एक शानदार बिल्डिंग बना चुका है जबकि उसका परिवार फरार है और पिता पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है। अंशुमान की कहानी: उन्होंने ग्रेजुएशन पढ़ाई की और लखनऊ कोचिंग में दाखिला लिया, लेकिन हमलावरों ने उन पर काटरा गैंग के सत्यम राय के फोन पर आमंत्रण दिया। 21 मार्च 2020 को अंशुमान और उनके दोस्त राघवेंद्र सकलेनाबाद के शाह जुनैद पीर दरगाह पहुंचे, जहाँ शंकर और उसके 10 से ज्यादा साथियों ने उन पर भीषण हमला कर दिया। लाठी-डंडे और हॉकी स्टिक से पीटने के बाद चाकू से हिंसा की गई, जिससे अंशुमान की मृत्यु हो गई और राघवेंद्र गंभीर रूप से जरीमान्ड हुए। पुलिस ने शंकर के साथी प्रियांशु, सौरभ और रंजीत को गुðा लिया, लेकिन शंकर बच गया। पिता का कारण बताते हुए कहना है कि शंकर ने 4-5 और हतयाएं कर दल हैं और वह पुलिस और नेताओं के साथ अच्छी रिश्ता रखता है, जिससे वह धोखे में बनी हुई है। वह शंकर के बारे में पूछते हैं कि वह कभी 2 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रहता है और उसके खिलाफ कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उसका वकील जिरह करके बचाता है। गाजीपुर में विनीत राय की सरेआम हत्या के बाद अंशुमान के मामले में फिर से सवाल उठे हैं कि क्या पुलिस कटरा गैंग के साथ कार्य कर रही है या नहीं?

यह पूरी स्थिति एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा है जहाँ न्याय की व्यवस्था की करptus ने जनता में आशा की शिकन तोड़ दिया है। विनोद सिंह केवल अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए कहते हैं कि शंकर को फासी होनी चाहिए और पुलिस की कार्यवाही पर पूरा दabal लगा है





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