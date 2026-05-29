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गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे का विस्तार: नेतन्याहू ने 70 प्रतिशत पर आदेश दिया

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गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे का विस्तार: नेतन्याहू ने 70 प्रतिशत पर आदेश दिया
गाजाइजरायलबेंजामिन नेतन्याहू
📆29-05-2026 17:15:00
📰NBT Hindi News
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इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्टूबर के संघर्ष विराम के बावजूद गाजा पट्टी पर कब्जे को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश दिया। यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विपरीत है और मानवीय संकट को और गहरा करेगा।

गाजा पट्टी में इजरायल ी कब्जे का विस्तार: नेतन्याहू ने 70 प्रतिशत पर आदेश दिया इजरायल ी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर इजरायल ी सेना के कब्जे को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यह आदेश अक्टूबर 2024 में इस बीच जारी संघर्ष विराम के दौरान भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि समझौते की शर्तों में इजरायल पर कब्जे या फिलिस्तीन ी populace को निकालने की प्रतिबंध था। नेतन्याहू की घोषणा एक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में हुई जहाँ उन्होंने कहा कि वर्तमान में इजरायल गाजा के 60 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है और अब इसे 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में कार्य चल रहा है। यह दावा मु量产?

पिछले आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। एक मंच पर नेतन्याहू की प्रताड़ने के दौरान कुछ लोगों ने गाजा पर पूर्ण इजरायली नियंत्रण के लिए नारे लगाए, जिससे नेतन्याहू ने कहा कि वे क्रमागत रूप से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले 70 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए। यह आदेश पिछले साल की ओर इंगित करता है जब इजरायली रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीनियों के 'जातीय सफाई' के आह्वान किए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उच्च स्तर पर निंदा किया गया। संघर्ष विराम की शर्तों के विपरीत, इजरायल ने गाजा में अपने कब्जे को लगातार बढ़ाया है, हवाई हमले और गोलीबारी जारी रखते हुए जिससे हज़ारों निवासी मारे गए और बच्चे शामिल हैं। अ expand किये जाने के कारण गाजा के करीब 22 लाख फिलिस्तीनी निवासी केवल 109 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में सिमटकर रह जाएंगे, जिससे मानवीय संकट और गंभीर होने वाला है। यूनिसेफ और अन्य एजेंसियों का अनुमान है कि अक्टूबर 2023 से अभी तक कुल 73,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 229 बच्चे शामिल हैं। अक्टूबर 2024 की अवधि तक इजरायली सेना जब 70 प्रतिशत कब्जा कर लेगी तो गाजा के दक्षिणी और मध्य रेगिस्तान जैसे एरिया जैसे रफाह शहर भी शामिल हो सकते हैं, जो पहले सीजफायर के दौरान पीड़ित किये जा रहे थे। अनुसंधान दर्शाते हैं कि प्रत्येक बढ़त के साथ, पहुंचने वाले फिलिस्तीनी ह大喜ा प्रमुखता अधिक खतरनाक होते हैं और मानवीय आपदा का स्तर बढ़ता है। इजरायल के इस कदम का वैश्विक विरोध हो रहा है, मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है। नेतन्याहू का दावा प्रमुख रूप से दोराना है, क्योंकि अक्टूबर 2024 की अवधि में सेना के पास पहले से ही 60 प्रतिशत कब्जा था, जिसमें कई शहरों और कन क्षेत्र शामिल थे। 70 प्रतिशत के लिए नया कब्जा अधिक गाँव और शहरी केंद्रों को शामिल करेगा। ऐसे में, महामारी समाचार कार्यक्रमों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का पतन, और पोषक तत्काल की कमी का जोखिम और बढ़ेगा। गाम सैन्य दवाएं बंद शहरों में भी सीमित हैं, जिसके कारण बीमार मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही हैं।। 70 प्रतिशत कब्जे के लक्ष्य के साथ, इजरायल अब गाजा के सभी प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों का नियंत्रण करेगा, जिसमें बेइज्जत शहर और किडनी शहर के पास के पहाड़ भी शामिल हैं। यह नया कब्जा विज्ञापन स्तर पर स्थापित होगा और इजरायल की जे०एस०ए०एन० सुरक्षा प्रणाली के पास फिलिस्तीनी गाँव और कसबों का पूर्ण नियंत्रण होगा। इसलिए, यह कदम अक्टूबर 2024 के युद्ध विराम के दौरान किया गया माना जाने वाला है, जिसके तहत इजरायल को गाजा पर कब्जा नहीं करना था और न ही फिलिस्तीनी लोगों को निकालना था। अंतर्रাষ্ট্রीय अमन प्रयासों के बावजूद, नेतन्याहू के द्वारा यह हमले ने भविष्य के प्रत्येक युद्ध विराम पर संदेह जगा दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि वे 'सुरक्षा आवश्यकताओं' को पूरा करने के लिए कब्जे का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह एक मूलभूत उपाय है ब्रिसिलिस्तीनी नस्ल को दूर करने और मूल गाजा का पुनःनिर्माण न करने के लिए। इससे ग吒ा में इजरायली पुनःनिवेश खतरे में आएगा और आगे विवाद शानदार होगा

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गाजा इजरायल बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष विराम फिलिस्तीन

 

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