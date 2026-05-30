गाजियाबाद हत्याकांड: सूर्या की हतhya के पीछे सुनियोजित साजिश, CCTV फुटेज सामने

गाजियाबाद के खोड़ा में 17 वर्षीय सूर्या की चाकू की हमलेबाजी से हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है. परिवार का आरोप है कि पुराने विवाद के बहाने उसे बुलाकर एक सुनियोजित हमला किया गया, जिसमें 7 लोग शामिल थे. पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश में गृहीत, जांच तेज है.

गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्या की 28 मई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

वीडियो में कुछ युवक सूर्या को घेरकर उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और मामले की जांच तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार सूर्या की हत्या 28 मई की शाम को हुई थी. परिजनों का आरोप है कि सूर्या को उसके कुछ पुराने मुस्लिम परिचित युवकों ने बातचीत और विवाद सुलझाने के बहाने बुलाया था.

जैसे ही वह तय स्थान पर पहुंचा, पहले से मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सूर्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब इस घटना का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में कुछ युवक सूर्या को पकड़कर उस पर लगातार चाकू से वार कर रहे हैं. आसपास मौजूद लोग भय के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सके. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और सूरlya लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा रहा. पड़ोसी के घर ले जाना पड़ा भारी, शख्स को मारी गोलीबहराइच में बुल्डोजर एक्शन, मदरसा समेत 11 अवैध दुकानें ध्वस्त.

मृतक के परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले कॉलोनी में कुछ युवकों के साथ सूर्या की कहासुनी हुई थी. इसी विवाद को निपटाने के नाम पर उसे बुलाया गया था. परिवार का आरोप है कि हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई और इसमें कुल 7 लोग शामिल थे. परिजनों ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की गई हैं. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, सूर्या की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गाजियाबाद हत्याकांड सूर्या की हत्या CCTV फुटेज चाकू हमला सुनियोजित साजिश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: CCTV में दिखे शूटर, लखनऊ से लेकर जौनपुर तक विवादों की जड़ें खंगाल रही पुलिस - property dealer murder case police investigating the roots of disputes from lucknow to jaunpurलखनऊ के कल्ली पश्चिम में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस लेनदेन और कारोबारी विवाद सहित कई बिंदुओं पर जौनपुर से वृंदावन तक जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को चिन्हित नहीं कर पाई है।

Read more »

Nalanda Marpit: ढाई डिसमिल जमीन के लिए नालंदा के लहेरी में खून-खराबा, CCTV में कैद वीडियो देखिएNalanda Crime News: नालंदा जिले के लहेरी में ढाई डिसमिल जमीन के लिए भाई ने अपने सगे भाई पर ही लाठी-डंडों से परिवार समेत हमला बोल दिया। इस वारदात का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नीचे जानिए पूरा माजरा।

Read more »

बिहार पुलिस में AI का हाईटेक पहरा: 1212 थानों में CCTV सर्विलांस, SHO रूम से हाजत तक हर गतिविधि रिकॉर्ड - bihar police ai integration dial112 cctv cctns modernizationबिहार गृह विभाग डायल-112 आपातकालीन सेवा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जोड़कर आधुनिक बना रहा है, ताकि पीड़ितों को त्वरित सहायता मिल सके। इसके साथ ही, थानों में CCTV और CCTNS की समीक्षा की गई तथा पुलिसिंग को तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया...

Read more »

कानपुर देहात में टोल प्लाजा पर कंटेनर ने कार को टक्कर मारते हुए 50 मीटर तक घसीटा, घटना CCTV में कैद - kanpur dehat container drags car 50m at bara toll 2 injuredकानपुर देहात के बारा टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। इस भीषण हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए, जबकि कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Read more »

तो इसलिए हुई गिरिबाला की गिरफ्तारी: त्विषा के शरीर पर चोट, CCTV से छेड़छाड़, साक्ष्य प्रभावित होना बना आधारतो इसलिए हुई गिरिबाला की गिरफ्तारी: त्विषा के शरीर पर चोट, CCTV से छेड़छाड़, साक्ष्य प्रभावित होना बना आधार Read latest hindi news (ताजा हिन्दी समाचार) on twisha sharma case, giribala singh, samarth singh - 1 हिन्दी न्यूज़ website.

Read more »

ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई के सवालों में घिरीं पूर्व जज गिरिबाला सिंहसीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह से लगातार 7 घंटों तक पूछताछ की। उन्हें CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के मामले में बुरी तरह घिरना पड़ा।

Read more »