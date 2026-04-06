गाजियाबाद के कैला भट्टा में जल संकट: 40 हजार आबादी पानी के लिए तरस रही है, 14 नलकूप खराब

गाजियाबाद के कैला भट्टा क्षेत्र में 14 नलकूपों के खराब होने के कारण पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है, जिससे लगभग 40 हजार लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। लोग पानी के लिए भटक रहे हैं और बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। स्थानीय पार्षद ने खराब नलकूपों की सूची जारी की है, जिसमें कई पंप पिछले दो साल से काम नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों को राहत का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद । कैला भट्टा क्षेत्र में पंप खराब होने और बोर फेल होने के कारण 14 नलकूप काम नहीं कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या के कारण क्षेत्र की लगभग 40 हजार की आबादी पर गहरा जल संकट मंडरा रहा है। सोमवार को भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई। सुबह से ही लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते रहे और पानी ढोने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पानी की कमी के कारण लोगों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी

जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। नगर निगम ने स्थानीय निवासियों को इस समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों को अभी भी राहत का इंतजार है।\वार्ड नंबर 95 की पार्षद रुकसाना सैफी ने बताया कि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नलकूप पिछले काफी समय से खराब पड़े हैं, जिससे पानी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि शहीद अशफाक उल्ला खान चौक (पीएसी चौक) पर स्थित 30 एचपी का नलकूप पिछले दो साल से खराब पड़ा है। इसके अतिरिक्त, इसी स्थान पर पार्क में लगा 10 एचपी का पंप और फाउंटेन के पीछे लगा 10 एचपी का पंप भी खराब स्थिति में है। इसके अलावा, मरकज मस्जिद रोड पर 10 एचपी का पंप, गेट नंबर एक के आगे 10 एचपी पंप, भैरो मंदिर रोड पर ट्रांसफार्मर के आगे 10 एचपी पंप, रवि के घर के आगे 10 एचपी पंप, कैला भट्ट गली नंबर 14 मदरसा गेट नंबर दो के पास 10 एचपी पंप, लालटेन फैक्ट्री सरकारी स्कूल के पीछे पांच एचपी पंप, गली नंबर 14 नौशाद के घर के आगे पांच एचपी पंप, गली नंबर 14 कल्लू टेंट के आगे पांच एचपी पंप, मुख्तार ढाबा के बराबर वाली गली में पांच एचपी पंप, गली नंबर पांच में पांच एचपी पंप और गली नंबर दो में पांच एचपी पंप भी खराब हैं। इन खराब नलकूपों की लंबी सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र में पानी की समस्या कितनी गंभीर है।\नलकूपों के काम न करने के कारण, स्थानीय निवासियों को पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी ही अपने घरों से निकलना पड़ता है। पानी के लिए उनकी यह भागदौड़ उनकी दैनिक दिनचर्या को बाधित कर रही है। यह समस्या न केवल रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित करती है बल्कि लोगों के जीवन को भी कठिन बना रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से आग्रह किया है कि वे इस समस्या का तत्काल समाधान करें और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस बीच, क्षेत्र के लोग वैकल्पिक स्रोतों से पानी प्राप्त करने और अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सभी को बेसब्री से इंतजार है ताकि क्षेत्र के निवासियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। यह संकट गर्मियों के मौसम में और भी विकराल रूप ले सकता है, इसलिए समय पर समस्या का समाधान आवश्यक है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिल सके और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े





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